¡È¿·À±¡É Ë¾·î½Õ´õ¡¢¤Ï¤ë¤Ê°¦¤«¤é¼õ¤±¼è¤Ã¤¿¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¡¡±Ç²è¡ØThis is I¡Ù¤Ç¼ç±é
¡¡ÇÐÍ¥¤ÎË¾·î½Õ´õ¡Ê18¡Ë¤¬9Æü¡¢ÅÔÆâ¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿Netflix±Ç²è¡ØThis is I¡Ù¢ãThis is ¥¢¥¤¥É¥ë»î¼Ì²ñ¢ä¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ë¥²¥¹¥È½Ð±é¡£¿ÍÀ¸¤òÊÑ¤¨¤¿½Ð²ñ¤¤¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸ì¤Ã¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¤¦¤ë¤¦¤ë¡ÄµÒÀÊ¤Ç¹æµã¤¹¤ë¤Ï¤ë¤Ê°¦
¡¡»î¼Ì²ñ¤Ë¤Ï¡¢»Ø¸¶è½Çµ¤¬¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥¹¤¹¤ë¥¢¥¤¥É¥ë¥°¥ë¡¼¥×=LOVE¡¢¡âME¡¢¢âJOY¤Î°ìÉô¥á¥ó¥Ð¡¼¤é¸½Ìò¥¢¥¤¥É¥ë150¿Í¤¬ÆÃÊÌ¥²¥¹¥È¤È¤·¤Æ¾·ÂÔ¤µ¤ì¡¢¥¥ã¥¹¥È¿Ø¤Ë¼ÁÌä¤¹¤ë´ë²è¤â²ñ¾ì¤ÇÅ¸³«¤µ¤ì¤¿¡£
¡¡¤½¤ÎÃæ¤Ç¡¢=LOVE¤Î²»Åèè½º»¤«¤é¡Ö¿ÍÀ¸¤¬Âç¤¤¯ÊÑ¤ï¤Ã¤¿½Ð²ñ¤¤¡×¤È¤¤¤¦¼ÁÌä¤¬ÅÐÃÅ¼Ô¤Î3¿Í¤Ë´ó¤»¤é¤ì¤¿¡£¤³¤ì¤Ë¼ç±é¤ÎË¾·î¤Ï¡¢¡Ö¾éÃÌÈ´¤¤Ç°¦¤µ¤ó¡ª¡×¤È²óÅú¡£¡Ö½é¤á¤Æ¤ª²ñ¤¤¤·¤¿»þ¡¢¤â¤Î¤¹¤´¤¯²¹¤«¤¯¤Æ¡£¤Ò¤é¤¬¤Ê¤Ç¡Ø¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¡Ù¤È¤¤¤¦Ê¸»ú¤¬°¦¤µ¤ó¤«¤é¡Ä¡×¤È½Ð²ñ¤¤¤Ë¾×·â¤ò¼õ¤±¤¿¤³¤È¤ò¹ðÇò¤·¤¿¡£
¡¡Â³¤±¤Æ¡Ö¼«Ê¬¤Ë¤Ï¤Ê¤¤µ±¤¤À¤Ã¤¿¡£¤¹¤´¤¯¥Ý¥¸¥Æ¥£¥Ö¤ÇÌÀ¤ë¤¤¤±¤É¡¢¶¯¤¯¸÷¤ÏÅö¤¿¤ë¤È¤³¤í¤Ë¤Ï¡¢±Æ¤¬Ä¹¤¯¿¤Ó¤ë¤Î¤Ç¡¢±Æ¤ò¤·¤Ã¤«¤ê¼«Ê¬¤ÎÃæ¤Ëºî¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤³¤È¤Ï¡¢°¦¤µ¤ó¤«¤é¼õ¤±¼è¤Ã¤¿¤¹¤´¤¯Âç¤¤Ê¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¡×¤Èº£²ó¡¢¥¢¥¤Ìò¤òÁ´¿ÈÁ´Îî¤Ç±é¤¸¤¿¤«¤é¤³¤½´¶¤¸¤¿»×¤¤¤ò¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡ËÜºî¤Ï¡¢¤Ï¤ë¤Ê°¦¤ÎÃø½ñ¡ØÁÇÀ²¤é¤·¤¡¢¤³¤Î¿ÍÀ¸¡Ù¡Ê¹ÖÃÌ¼Ò¡Ë¤È¡¢ÏÂÅÄ¹Ì¼£¡¦¿¼Ä®¸øÈþ»Ò¶¦Ãø¡Ø¥Ú¥Ë¥¹¥«¥Ã¥¿¡¼¡¡ÀÆ±°ìÀ¾ã³²¤òµß¤Ã¤¿°å»Õ¤ÎÊª¸ì¡Ù¡ÊÊý¾æ¼Ò¡Ë¤ò¸¶°Æ¤Ë¡¢¡Ö¥¢¥¤¥É¥ë¤Ë¤Ê¤ê¤¿¤¤¡×¤È¤¤¤¦Ì´¤òÊú¤Â³¤±¤¿°ì¿Í¤Î¾¯Ç¯¡¦¥±¥ó¥¸¡Ê¸å¤Î¥¢¥¤¡Ë¤¬¡¢°ì¿Í¤Î°å»Õ¡¦ÏÂÅÄ¹Ì¼£¤È½Ð²ñ¤¤¡¢¼«¿È¤Î¿ÍÀ¸¤òÀÚ¤ê³«¤¤¤Æ¤¤¤¯¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¡£
¡¡¼ç¿Í¸ø¡¦¥¢¥¤Ìò¤Ë¤Ï¡¢¥ª¡¼¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¤ÇÁª¤Ð¤ì¤¿18ºÐ¤Î¿·À±¡¦Ë¾·î¡£±éµ»¥ì¥Ã¥¹¥ó¤ä¥ï¡¼¥¯¥·¥ç¥Ã¥×¤ò½Å¤Í¡¢¿ð¡¹¤·¤¤Â¸ºß´¶¤Ç¡È¿·¤·¤¤»þÂå¤Î¥¢¥¤¥³¥ó¡É¤òÂÎ¸½¤¹¤ë¡£¿ÍÀ¸¤ÎÂç¤¤ÊÅ¾µ¡¤ò¤â¤¿¤é¤¹¼Âºß¤Î°å»Õ¡¦ÏÂÅÄ¹Ì¼£Ìò¤Ë¤Ï¡¢ÇÐÍ¥¤ÎºØÆ£¹©¤¬Ì¾¤òÏ¢¤Í¤ë¡£
¡¡Æ±ºî¤ÏÆ°²èÇÛ¿®¥µ¡¼¥Ó¥¹¡ÖNetflix¡×¤Ç10Æü¤«¤éÀ¤³¦ÆÈÀêÇÛ¿®¤µ¤ì¤ë¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¤¦¤ë¤¦¤ë¡ÄµÒÀÊ¤Ç¹æµã¤¹¤ë¤Ï¤ë¤Ê°¦
¡¡»î¼Ì²ñ¤Ë¤Ï¡¢»Ø¸¶è½Çµ¤¬¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥¹¤¹¤ë¥¢¥¤¥É¥ë¥°¥ë¡¼¥×=LOVE¡¢¡âME¡¢¢âJOY¤Î°ìÉô¥á¥ó¥Ð¡¼¤é¸½Ìò¥¢¥¤¥É¥ë150¿Í¤¬ÆÃÊÌ¥²¥¹¥È¤È¤·¤Æ¾·ÂÔ¤µ¤ì¡¢¥¥ã¥¹¥È¿Ø¤Ë¼ÁÌä¤¹¤ë´ë²è¤â²ñ¾ì¤ÇÅ¸³«¤µ¤ì¤¿¡£
¡¡¤½¤ÎÃæ¤Ç¡¢=LOVE¤Î²»Åèè½º»¤«¤é¡Ö¿ÍÀ¸¤¬Âç¤¤¯ÊÑ¤ï¤Ã¤¿½Ð²ñ¤¤¡×¤È¤¤¤¦¼ÁÌä¤¬ÅÐÃÅ¼Ô¤Î3¿Í¤Ë´ó¤»¤é¤ì¤¿¡£¤³¤ì¤Ë¼ç±é¤ÎË¾·î¤Ï¡¢¡Ö¾éÃÌÈ´¤¤Ç°¦¤µ¤ó¡ª¡×¤È²óÅú¡£¡Ö½é¤á¤Æ¤ª²ñ¤¤¤·¤¿»þ¡¢¤â¤Î¤¹¤´¤¯²¹¤«¤¯¤Æ¡£¤Ò¤é¤¬¤Ê¤Ç¡Ø¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¡Ù¤È¤¤¤¦Ê¸»ú¤¬°¦¤µ¤ó¤«¤é¡Ä¡×¤È½Ð²ñ¤¤¤Ë¾×·â¤ò¼õ¤±¤¿¤³¤È¤ò¹ðÇò¤·¤¿¡£
¡¡ËÜºî¤Ï¡¢¤Ï¤ë¤Ê°¦¤ÎÃø½ñ¡ØÁÇÀ²¤é¤·¤¡¢¤³¤Î¿ÍÀ¸¡Ù¡Ê¹ÖÃÌ¼Ò¡Ë¤È¡¢ÏÂÅÄ¹Ì¼£¡¦¿¼Ä®¸øÈþ»Ò¶¦Ãø¡Ø¥Ú¥Ë¥¹¥«¥Ã¥¿¡¼¡¡ÀÆ±°ìÀ¾ã³²¤òµß¤Ã¤¿°å»Õ¤ÎÊª¸ì¡Ù¡ÊÊý¾æ¼Ò¡Ë¤ò¸¶°Æ¤Ë¡¢¡Ö¥¢¥¤¥É¥ë¤Ë¤Ê¤ê¤¿¤¤¡×¤È¤¤¤¦Ì´¤òÊú¤Â³¤±¤¿°ì¿Í¤Î¾¯Ç¯¡¦¥±¥ó¥¸¡Ê¸å¤Î¥¢¥¤¡Ë¤¬¡¢°ì¿Í¤Î°å»Õ¡¦ÏÂÅÄ¹Ì¼£¤È½Ð²ñ¤¤¡¢¼«¿È¤Î¿ÍÀ¸¤òÀÚ¤ê³«¤¤¤Æ¤¤¤¯¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¡£
¡¡¼ç¿Í¸ø¡¦¥¢¥¤Ìò¤Ë¤Ï¡¢¥ª¡¼¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¤ÇÁª¤Ð¤ì¤¿18ºÐ¤Î¿·À±¡¦Ë¾·î¡£±éµ»¥ì¥Ã¥¹¥ó¤ä¥ï¡¼¥¯¥·¥ç¥Ã¥×¤ò½Å¤Í¡¢¿ð¡¹¤·¤¤Â¸ºß´¶¤Ç¡È¿·¤·¤¤»þÂå¤Î¥¢¥¤¥³¥ó¡É¤òÂÎ¸½¤¹¤ë¡£¿ÍÀ¸¤ÎÂç¤¤ÊÅ¾µ¡¤ò¤â¤¿¤é¤¹¼Âºß¤Î°å»Õ¡¦ÏÂÅÄ¹Ì¼£Ìò¤Ë¤Ï¡¢ÇÐÍ¥¤ÎºØÆ£¹©¤¬Ì¾¤òÏ¢¤Í¤ë¡£
¡¡Æ±ºî¤ÏÆ°²èÇÛ¿®¥µ¡¼¥Ó¥¹¡ÖNetflix¡×¤Ç10Æü¤«¤éÀ¤³¦ÆÈÀêÇÛ¿®¤µ¤ì¤ë¡£