¥â¡¼¥°¥ëËÙÅç¡Ö¾õÂÖ¤¹¤´¤¯¤¤¤¤¡×¡¡10Æü¤ÎÍ½Áª¤Ø¡¢²ñ¾ì¤ÇºÇ½ªÄ´À°
¡¡¡Ú¥ê¥Ó¡¼¥Ë¥ç¶¦Æ±¡Û¥Õ¥ê¡¼¥¹¥¿¥¤¥ë¥¹¥¡¼¡¦¥â¡¼¥°¥ë¤ÎÆüËÜÀª¤¬9Æü¡¢ËÜÈÖ²ñ¾ì¤Ç¸ø¼°Îý½¬¤ËÎ×¤ß¡¢10Æü¤Î¥â¡¼¥°¥ëÍ½Áª¤ØºÇ½ªÄ´À°¤·¤¿¡£ÃË»Ò¤ÇÁ°²óËÌµþÂç²ñÆ¼¥á¥À¥ë¤ÎËÙÅç¹Ô¿¿¡Ê¥È¥è¥¿¼«Æ°¼Ö¡Ë¤Ï¡ÖÂÎ¤Î¥³¥ó¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¤Ï¤¹¤´¤¯¤¤¤¤¡£¥×¥ì¥Ã¥·¥ã¡¼¤¬¤«¤«¤ë¤Î¤Ç¡¢ÌÜÉ¸¤Ï¸À¤ï¤Ê¤¤¤¬¡¢³§¤µ¤ó¤â»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¤³¤í¤ò¤·¤Ã¤«¤ê¤ÈÌÜ»Ø¤·¤¿¤¤¡×¤È°Õµ¤¹þ¤ó¤À¡£
¡¡ËÙÅç¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤Ï¡¢ºòÇ¯3·î¤Ë¥ï¡¼¥ë¥É¥«¥Ã¥×¡ÊWÇÕ¡Ë¤ÇÍ¥¾¡¤·¤¿²ñ¾ì¡£Îý½¬¤Ç¤Ï¡¢¥¨¥¢¤ÎÂçµ»¥³¡¼¥¯1440¡Ê¼´¤ò¤º¤é¤·¤¿4²óÅ¾¡Ë¤ò¤¤Ã¤Á¤ê¤ÈÃåÃÏ¤Þ¤Ç·è¤á¡Ö4²óÅ¾¤Ï³Î¼Â¤ËÄ·¤Ù¤ëÂæ¡×¤È¼ê±þ¤¨¤ò¸ý¤Ë¤·¤¿¡£
¡¡À¾Âô³Ù¿Í¡Ê¥ê¥¹¥Æ¥ë¡ËÆ£ÌÚ¹ë¿´¡Ê¥¤¥Þ¥È¥¯¡ËÅçÀîÂóÌé¡ÊÆüËÜ²¾Àß¡Ë¤ä½÷»Ò¤â¥³¡¼¥¹¤ÇÄ´À°¤·¤¿¡£