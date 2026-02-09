¡Ú½»Ç·¹¾¥Ü¡¼¥È¡¡G1¶áµ¦ÃÏ¶èÁª¼ê¸¢¡Û¸¢Æ£½Ó¸÷¤¬G1½éÀ©ÇÆ¡¡¥¯¥é¥·¥Ã¥¯½Ð¾ì¸¢¤ò¼«ÎÏ¤Ç¥²¥Ã¥È
¡¡¥Ü¡¼¥È¥ì¡¼¥¹½»Ç·¹¾¤Î¡ÖÂè69²óG1¶áµ¦ÃÏ¶èÁª¼ê¸¢¶¥Áö¡×¤Ï9Æü¡¢ºÇ½ªÆü¤ÎÂè12R¤ÇÍ¥¾¡Àï¤¬Áè¤ï¤ì¡¢1ÈÖ¿Íµ¤¤Ë»Ù»ý¤µ¤ì¤¿ÃÏ¸µ¤Î¸¢Æ£½Ó¸÷¡Ê39¡áÂçºå¡Ë¤¬´üÂÔ¤Ë±þ¤¨¤ë¥¤¥ó²¡¤·ÀÚ¤ê¤ÇÂÔË¾¤ÎG1½éÍ¥¾¡¤ò¾þ¤Ã¤¿¡£2Ãå¤Ï°ðÅÄ¹ÀÆó¡¢3Ãå¤Ë¤Ï¾¾°æÈË¡£Çä¤ê¾å¤²¤ÏÌÜÉ¸¤Î85²¯±ß¤òÂç¤¤¯¾å²ó¤ë103²¯±ß¤ÇÂçÀ¹¶·¤ÇËë¤òÊÄ¤¸¤¿¡£
¡¡ÃÏ¸µ¤Î¸¢Æ£¤¬¥¤¥ó¤«¤é¤³¤ó¿È¤Î¥¹¥¿¡¼¥È¡Ê¥³¥ó¥Þ10¡Ë¤ò·è¤á¤Æ²¡¤·ÀÚ¤ê¡¢°ðÅÄ¤ÎÌÔ¹¶·â¡¢¾¾°æ¤Î¹ª¤ß¤Êº¹¤·¤òÉõ¤¸¤Æ¸«»ö¡¢¶áµ¦¤ÎÄºÅÀ¤Ëµ±¤¤¤¿¡£
¡¡¡Ö1¥Þ¡¼¥¯¤Ï¾¯¤·³°¤·¤¿¤Î¤Çº¹¤µ¤ì¤¿¤È»×¤Ã¤¿¤¬¡¢²ó¤Ã¤¿»þ¤Î¥°¥ê¥Ã¥×´¶¤¬ÎÉ¤«¤Ã¤¿¤Î¤ÇÆ¨¤²ÀÚ¤ì¤¿¡£Í¥¾¡¤ò³Î¿®¤·¤¿¤Î¤Ï2¼þ2¥Þ¡¼¥¯¤ò²ó¤Ã¤¿¤È¤³¤í¤À¤Ã¤¿¡×
¡¡º£Àá¤Ï1ÁöÌÜ¤Ë5¥³¡¼¥¹¤«¤é·þ¤êº¹¤·¤ò·è¤á¤Æ1ÃåÈ¯¿Ê¡£¤³¤ì¤ÇÀª¤¤¤Å¤¤¤¿¡£Í½Áª¡¢½àÍ¥¤Ç½®·ô¤Ë¹×¸¥¤Ç¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ï½éÆü¸åÈ¾¤À¤±¤È¤¤¤¦°ÂÄê¤Ö¤ê¡£
¡¡¹¬±¿¤À¤Ã¤¿¤Î¤ÏÍ½Áª¥È¥Ã¥×ÄÌ²á¤Î»³ËÜ¤¬¤Þ¤µ¤«¤Î½àÍ¥¤ÇÇÔ¤ì¡¢2°Ì¤À¤Ã¤¿¸¢Æ£¤¬¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ëÀä¹¥ÏÈ¤ò¼ê¤ËÆþ¤ì¤¿¤³¤È¡£¤¤¤¤Î®¤ì¤òºÇ¸å¤Þ¤Ç¼êÊü¤µ¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
¡¡¡Ö¥¨¥ó¥¸¥ó¤â½»Ç·¹¾¤Ç°ìÈÖ½Ð¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤Í¡×¡£¤¦¤ì¤·¤¤G1½éÍ¥¾¡¡£ÆÃ¤ËÃÏ¸µÀï¤È¤¢¤Ã¤Æ¡¢¤½¤Î´î¤Ó¤Ï·×¤êÃÎ¤ì¤Ê¤¤¡£
¡¡¡Ö¤ä¤Ã¤ÈÍ¥¾¡¤Ç¤¤¿¤·¡¢¤³¤ì¤ÇÆ±´ü¤Î´Ø¡Ê¹ÀºÈ¡Ë¤äº´Æ£¡ÊÎ´ÂÀÏº¡Ë¤Ë¤âÄÉ¤¤¤Ä¤±¤Þ¤¹¤Í¡×
¡¡¤½¤·¤Æ¤â¤¦°ì¤Ä¤¦¤ì¤·¤¤¤³¤È¤¬¡£3·î24¡Á29Æü¤Ë³÷·´¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤ë¥¯¥é¥·¥Ã¥¯½Ð¾ì¤Î¸¢Íø¤ò¼«ÎÏ¤Ç¾¡¤Á¼è¤Ã¤¿¡£
¡¡¡Ö¤Þ¤µ¤«¼«ÎÏ¤Ç¼è¤ì¤ë¤È¤Ï»×¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£SG¤ÏÌÜÉ¸¤Ë¤·¤Æ¤¤¤¿¤·ËÜÅö¤Ë¤¦¤ì¤·¤¤¤Ç¤¹¤Í¡×
¡¡¤³¤Î¸å¤â¹¾¸ÍÀî¡¢ÂçÂ¼¤ÈG1Àï¤¬Â³¤¯¡£¤â¤Á¤í¤ó´üÂÔ¤·¤Æ¤¤¤¤¡£