¡¡ÂæÏÑ¤Ç¤Ï½°±¡Áª¤Ç¾¡Íø¤·¤¿¼«Ì±ÅÞ¤ä¹â»ÔÁáÉÄ¼óÁê¤ËÂÐ¤¹¤ë½Ë°Õ¤ÎÉ½ÌÀ¤¬8ÆüÌë¤«¤é9Æü¤Ë¤«¤±¤ÆÁê¼¡¤¤¤À¡£¹â»Ô»á¤Î¡ÖÂæÏÑÍ»ö¡×¤ò½ä¤ëÈ¯¸À¤äÂÐÃæÀ¯ºö¤òÉ¾²Á¤¹¤ë¿Í¤âÂ¿¤¯¡¢ÂæËÌ»ÔÆâ¤Ë¤Ï¡ÖÂç¾¡Íø¡×¤È½ñ¤«¤ì¤¿²£ÃÇËë¤â¸«¤é¤ì¤¿¡£
¡¡ÍêÀ¶ÆÁÁíÅý¤Ï8ÆüÌë¡¢Áªµó·ë²Ì¤Ï¹â»Ô»á¤Î¡Ö»ØÆ³ÎÏ¤È¥Ó¥¸¥ç¥ó¡×¤ËÂÐ¤¹¤ëÍ¸¢¼Ô¤Î¿®Íê¤Î¤¢¤é¤ï¤ì¤À¤ÈX¡Êµì¥Ä¥¤¥Ã¥¿¡¼¡Ë¤ËÅê¹Æ¤·¤¿¡£é«Èþ¶×ÉûÁíÅý¤Ï9Æü¤ËÆüËÜ´ØÏ¢¤Î²ñ¹ç¤Ë½ÐÀÊ¤·¡ÖÂæÏÑ¤ÈÆüËÜ¤Î°ÂÄê¤·¤¿´Ø·¸¤¬¤µ¤é¤Ë¶¯¸Ç¤Ë¤Ê¤ë¡×¤ÈÏÃ¤·¤¿¡£
¡¡Í¿ÅÞÌ±¼ç¿ÊÊâÅÞ¡ÊÌ±¿ÊÅÞ¡Ë¤«¤é¤Ï¡¢¼«Ì±Âç¾¡¤È¤¤¤¦¥Á¥ã¥ó¥¹¤òÀ¸¤«¤·¤ÆÆüÂæ¤Ç°ÂÁ´ÊÝ¾ã¤Î¶¨ÎÏ¤ò¶¯¤á¤ë¤Ù¤¤À¤È¤ÎÀ¼¤â¾å¤¬¤Ã¤¿¡£