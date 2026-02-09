¥µ¥Ã¥«ー¡¦¥¢¥ë¥Ó¥ì¥Ã¥¯¥¹¿·³ã¡¡ÆÃÊÌÂç²ñ¡ÖÉ´Ç¯¹½ÁÛ¥êー¥°¡×³«ËëÀï¾¡Íø¡Ô¿·³ã¡Õ
J¥êー¥°¤Îµ¨Àá¤¬¤ä¤Ã¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡Ö½©½ÕÀ©¡×¤Ø¤Î°Ü¹Ô¤ËÈ¼¤¤¡¢8·î¤Þ¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤ëÆÃÊÌ¤Ê¥êー¥°¡¢ ¡ÖÉ´Ç¯¹½ÁÛ¥êー¥°¡×¤¬³«Ëë¤·¤Þ¤·¤¿¡£Á¥±Û¿·´ÆÆÄ¤ò·Þ¤¨¤¿¿·À¸¥¢¥ë¥Ó¥ì¥Ã¥¯¥¹¿·³ã¤Ï8Æü¡¢¥¢¥¦¥§ー¤Ç°¦É²FC¤ÈÂÐÀï¡ª½é¾¡Íø¤ò¾þ¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
³«Ëë¤ÎÃÏ¤Ï¡¢»Í¹ñ¡¦°¦É²¡£
¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¤Ë¤Ï¡¢¤³¤ÎÆü¤òÂÔ¤Á¤ï¤Ó¤¿¿·³ã¥µ¥Ýー¥¿ー¤¬¶î¤±ÉÕ¤±¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ö´ÆÆÄ¤¬Âå¤ï¤Ã¤¿¡¢ ¿·¤·¤¤¥µ¥Ã¥«ー¤¬¤É¤ó¤Ê¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤«³Ú¤·¤ß¤Ç¤¹¡×
¡Ö¤ä¤Ã¤Ñ¤ê¥¥ã¥×¥Æ¥ó¤Ç¤¹¤è¤Í¡ª¿ä¤·¤Ï¥¥ã¥×¥Æ¥ó¤Ç¤¹¤Í¡¢¤ä¤Ã¤Ñ¤êÇØÃæ¤Ç¸ì¤ë¡¢¥ª¥ì¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤³¤¤¤ß¤¿¤¤¤Ê¡£¤¢¤Þ¤ê¸ý¿ô¾¯¤Ê¤¤¤±¤É¡¢¤ß¤¿¤¤¤Ê´¶¤¸¤Ç¤¹¤«¤Í¡×
¡Ö¤ä¤Ã¤Ñ¤ê¿·ÂÎÀ©¡¢ºÇ½é¾¡¤Á¤¿¤¤¤ó¤Ç¡£µîÇ¯¤«¤éÈ¾Ç¯¤¯¤é¤¤¤º¤Ã¤È¾¡¤Ã¤Æ¤Ê¤¤¤ó¤Ç¡£µ×¡¹¤Ë¾¡¤Á¸«¤¿¤¤¤Ê¤È»×¤Ã¤ÆÍè¤Þ¤·¤¿¡×
¡Ö³«ËëÀï¡¢¾¡¤Ä¤¾ー¡ª¡ª¡×
¥ê¥Ýー¥È
¡Ö¤µ¤¡Áª¼ê¤¬¥Ô¥Ã¥Á¤Ë»Ñ¤ò¸½¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤¤¤è¤¤¤èÉ´Ç¯¹½ÁÛ¥êー¥°¤¬Ëë³«¤±¤Ç¤¹¡£¤½¤Î½é¿Ø¤ò¸«ÆÏ¤±¤è¤¦¤ÈÂ¿¤¯¤Î¥µ¥Ýー¥¿ー¤¬¤³¤³°¦É²¤Ë¶î¤±ÉÕ¤±¤Þ¤·¤¿¡£Re:ALBIREX¡£¤¤¤è¤¤¤è¡¢Á¥±Û¥¢¥ë¥Ó¤Î½é¿Ø¤Ç¤¹¡£¡×
Á¥±Û´ÆÆÄ¤Î½é¾¡Íø¤Ø¿·À¸¥¢¥ë¥Ó¤¬¤¤¤¤Ê¤ê»î¹ç¤òÆ°¤«¤·¤Þ¤¹¡ª
³«»Ï¤«¤é¤ï¤º¤«3Ê¬¡ª
¿·²ÃÆþ¤Î18ºÐº´Æ£¤Îº¸Â¤Î¥¯¥í¥¹¤Ë¡¢¥Þ¥Æ¥¦¥¹¡¦¥â¥é¥¨¥¹¡ª
¹ë²÷¤Ê¥Ø¥Ç¥£¥ó¥°¥·¥åー¥È¤¬¥Áー¥à¡¢³«ËëÂè°ì¹æ¤Î¥´ー¥ë¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¼çÆ³¸¢¤ò°®¤Ã¤¿¿·³ã¤Ï¤½¤Î3Ê¬¸å¡£
ºÆ¤Óº´Æ£¡¢¥Õ¥êー¥¥Ã¥¯¤«¤é³Þ°æ¤ÎÀÞ¤êÊÖ¤·¡ª
º´Æ£¤ÎÀµ³Î¤Ê¥¥Ã¥¯¤«¤éºÆ¤Ó¥Á¥ã¥ó¥¹¤òºî¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢ÄÉ²ÃÅÀ¤ÏÀ¸¤Þ¤ì¤º¡£
1-0¤Ç»î¹ç¤òÀÞ¤êÊÖ¤·¤Þ¤¹¡£
¸åÈ¾¤Ï°¦É²¥Úー¥¹¡£
¤³¤ÎºÝ¤É¤¤¥·¥åー¥È¤Ë¤Ï¿·²ÃÆþ¤Î¥Ð¥¦¥Þ¥ó¤¬¥¹ー¥Ñー¥»ー¥Ö¡ª
¥É¥ß¥Ë¥«¶¦ÏÂ¹ñÂåÉ½194¥»¥ó¥Á¤Î¼é¸î¿À¤¬¹¥¥»ー¥Ö¤òÏ¢È¯¡£
¸åÈ¾¤À¤±¤Ç13ËÜ¤Î¥·¥åー¥È¤òÂÇ¤¿¤ì¤Þ¤¹¤¬¡¢¥Ð¥¦¥Þ¥ó¤òÃæ¿´¤Ë¡¢¼éÈ÷¿Ø¤¬ÂÑ¤¨È´¤¤Þ¤¹¡£
ºò¥·ー¥º¥ó¡¢¥êー¥°ºÇÂ¿¼ºÅÀ¤È¼éÈ÷¤¬²ÝÂê¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¤³¤ÎÆü¤Ï¡¢´°Éõ¡£
Ìµ¼ºÅÀ¤Ç¡¢³«ËëÀï¤òÀ©¤·¤Þ¤·¤¿¡£
µîÇ¯6·î°ÊÍè¤ÎÂÔË¾¤ÎÇòÀ±¤Ç¤¹¡ª
Á¥±Û´ÆÆÄ
¡Ö¶ì¤·¤¤¥²ー¥à¤Ç¤·¤¿¤±¤É¡¢¾¡¤Æ¤¿¤³¤È¤¬Á´¤Æ¤«¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£²¿¤«·î¤Ö¤ê¡¢²¿»î¹ç¤Ö¤ê¤«¤â¤ï¤«¤é¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¥µ¥Ýー¥¿ー¤Î³§¤µ¤ó¤È´î¤Ó¤òÊ¬¤«¤Á¹ç¤¨¤Æ¤¤¤ë¤³¤Î¸÷·Ê¤¬¸å¤í¤«¤é¸«¤Æ¤¤¤ÆÁÇÀ²¤é¤·¤¤¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤Þ¤¿¼¡¤Î»î¹ç¤â¤½¤¦¤¤¤¦¸÷·Ê¸«¤é¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë´èÄ¥¤ê¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢±þ±ç¤è¤í¤·¤¯¤ª´ê¤¤¤·¤Þ¤¹¡£¡×
¼¡¤Î»î¹ç¤Ï15Æü¡¢¥¢¥¦¥§ー¤ÇÆÁÅç¥ô¥©¥ë¥Æ¥£¥¹¤ÈÂÐÀï¤·¤Þ¤¹¡£