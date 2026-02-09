¡Ú¥Æ¥Ë¥¹Â®Êó¡Û ¥«¥¿ー¥ë¡¦¥Èー¥¿¥ë¡¦¥ªー¥×¥ó Âè2Æü ¥Ù¥é ¥º¥Ü¥Ê¥ì¥ï / ¥é¥¦¥é ¥·¥°¥à¥ó¥È vs ¥ê¥å¥É¥ß¥é ¥¥Á¥§¥Î¥¯ / ¥Ê¥Ç¥£¥ä ¥¥Á¥§¥Î¥¯
¥«¥¿ー¥ë¡¦¥Èー¥¿¥ë¡¦¥ªー¥×¥ó
Âç²ñ´ü´Ö¡§2026Ç¯2·î8Æü～2026Ç¯2·î14Æü
³«ºÅÃÏ¡§¥«¥¿ー¥ë ¥Éー¥Ï
¥³ー¥È¡§¥Ïー¥É¡Ê²°³°¡Ë
·ë²Ì¡§[¥Ù¥é ¥º¥Ü¥Ê¥ì¥ï / ¥é¥¦¥é ¥·¥°¥à¥ó¥È] 2 - 0 [¥ê¥å¥É¥ß¥é ¥¥Á¥§¥Î¥¯ / ¥Ê¥Ç¥£¥ä ¥¥Á¥§¥Î¥¯]
¡¡¥«¥¿ー¥ë¡¦¥Èー¥¿¥ë¡¦¥ªー¥×¥óÂè2Æü¤¬¥«¥¿ー¥ë ¥Éー¥Ï¤Ç¹Ô¤ï¤ì¡¢½÷»Ò¥À¥Ö¥ë¥¹1²óÀï¤Ç¡¢¥Ù¥é ¥º¥Ü¥Ê¥ì¥ï / ¥é¥¦¥é ¥·¥°¥à¥ó¥È¤È¥ê¥å¥É¥ß¥é ¥¥Á¥§¥Î¥¯ / ¥Ê¥Ç¥£¥ä ¥¥Á¥§¥Î¥¯¤¬ÂÐÀï¤·¤¿¡£
¡¡Âè1¥»¥Ã¥È¤Ï¥Ù¥é ¥º¥Ü¥Ê¥ì¥ï / ¥é¥¦¥é ¥·¥°¥à¥ó¥È¤¬6-2¤ÇÀè¼è¡£Âè2¥»¥Ã¥È¤â¥Ù¥é ¥º¥Ü¥Ê¥ì¥ï / ¥é¥¦¥é ¥·¥°¥à¥ó¥È¤¬6-3¤ÇÀ©¤·¡¢¥Ù¥é ¥º¥Ü¥Ê¥ì¥ï / ¥é¥¦¥é ¥·¥°¥à¥ó¥È¤¬¥»¥Ã¥È¥«¥¦¥ó¥È2ÂÐ0¤Ç¾¡Íø¤·¤¿¡£
Ãí¡ËÆü»þ¤ÎÉ½µ¤Ï¤¹¤Ù¤ÆÆüËÜ»þ´Ö¤Ç¤ÎµºÜ
2026-02-09 21:12:07 ¹¹¿·