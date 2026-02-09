¥Þ¥¸¥Ã¥¯¤«¤è¡ªDF2¿Í¤Î¸Ô¤òÈ´¤¯¶ÃØ³¤Î¡È¥À¥Ö¥ë¸ÔÈ´¤¥·¥å¡¼¥È¡É¤¬ÏÃÂê¡Ö¥Æ¥¯¤¨¤°¤¤¤Ã¤Æ¡×°µÅÝÅª¸Ä¿Íµ»¤Ë¥Õ¥¡¥óÃ¦Ë¹
¡ÚÌÀ¼£°ÂÅÄJ1É´Ç¯¹½ÁÛ¥ê¡¼¥°¡ÛÅìµþ¥ô¥§¥ë¥Ç¥£ 3¡Ý1 ¿å¸Í¥Û¡¼¥ê¡¼¥Û¥Ã¥¯¡Ê2·î8Æü¡¿Ì£¤ÎÁÇ¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¡Ë
¡Ú±ÇÁü¡ÛDF2¿Í¤òÈ´¤¯¡È¥À¥Ö¥ë¸ÔÈ´¤¥·¥å¡¼¥È¡É
¡¡Åìµþ¥ô¥§¥ë¥Ç¥£MFã·Æ£¸ùÍ¤¤¬Êü¤Ã¤¿¥·¥å¡¼¥È¤Ï2¿Í¤Î¸Ô¤Î´Ö¤òÈ´¤¯¶¯Îõ¤Ê°ì·â¤À¤Ã¤¿¡£°µÅÝÅª¤Ê¸Ä¿Íµ»¤«¤éÀ¸¤Þ¤ì¤¿¡È¥À¥Ö¥ë¸ÔÈ´¤¥·¥å¡¼¥È¡É¤¬ÏÃÂê¤ò½¸¤á¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡2·î8Æü¤ËÌÀ¼£°ÂÅÄJ1É´Ç¯¹½ÁÛ¥ê¡¼¥°Âè1Àá¡¦Åìµþ¥ô¥§¥ë¥Ç¥£vs¿å¸Í¥Û¡¼¥ê¡¼¥Û¥Ã¥¯¤¬¹Ô¤ï¤ì¤¿¡£
¡¡ºòµ¨J1¤ò17°Ì¤Ç»ÄÎ±¤·¤Æ¤¤¤¿ÅìµþV¤ÈJ2²¦¼Ô¤ÎÂÐÀï¤Ï¥¥Ã¥¯¥ª¥ÕÄ¾¸å¤«¤é¥¹¥³¥¢¤¬Æ°¤¯¡£8Ê¬¤Ë¥ª¥¦¥ó¥´¡¼¥ë¤Ç¥Û¡¼¥à¥Á¡¼¥à¤¬ÀèÀ©¤ËÀ®¸ù¤¹¤ë¤È¡¢21Ê¬¤Ë¤ÏJ1¤ÎÀöÎé¤òÍá¤Ó¤»¤ë¤è¤¦¤Ê¶¯Îõ¤Ê°ì·â¤ò¤ª¸«Éñ¤¤¤·¤¿¡£
¡¡¼«¿Ø¤Ç¥Ü¡¼¥ë¤òÃ¥¤Ã¤¿MF¿¹ÅÄ¹¸¼ù¤¬º¸¥µ¥¤¥É¤ò¥É¥ê¥Ö¥ë¤Ç±¿¤Ö¤È¡¢Âç³°¤ËÎ®¤ì¤¿¥Õ¥ê¡¼¤Îã·Æ£¤ËÍÂ¤±¤ë¡£28ºÐ¤ÎMF¤Ï¥Ü¥Ã¥¯¥¹Æâ¤Ë¿ÊÆþ¤·¤Æ¤«¤éÀÚ¤êÊÖ¤¹¤³¤È¤Ç¡¢¥´¡¼¥ë¤ËÂÐ¤·¤Æ³ÑÅÙ¤òºî¤Ã¤¿¡£
¡¡ã·Æ£¤Ï¼þ¤ê¤ÎÁª¼ê¤Ë¥Ñ¥¹¤ò½Ð¤¹ÁªÂò»è¤¬¤¢¤Ã¤¿Ãæ¤Ç¤âÁê¼ê¤Î¼éÈ÷ÂÐ±þ¤ò»Ç¤¤¡¢2¥¿¥Ã¥ÁÌÜ¤Ç¹ø¤ò¶¯¤¯Ç±¤ë¤è¤¦¤Ê·Á¤Ç±¦Â¤ò°ìÁ®¡£¶¯Îõ¤Ê¥·¥å¡¼¥È¤¬´ã¤ÎÁ°¤ËÎ©¤Á¤Ï¤À¤«¤ë¿å¸ÍDFÂçºê¹Ò»í¡¢GKÁ°¤Ë¹½¤¨¤Æ¤¤¤¿DFÈÄÁÒ·òÂÀ¤Î¸Ô¤ò¼¡¡¹¤ËÈ´¤¤¤Æ¥´¡¼¥ë¥Í¥Ã¥È¤ËÆÍ¤»É¤µ¤Ã¤¿¡£
¡¡²òÀâ¤òÌ³¤á¤¿¾¾¸¶ÎÉ¹á»á¤Ï¡Ö¡Êã·Æ£¤¬¡ËÂç³°¤«¤éÆâ¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤«¤é¤½¤Î¤Þ¤Þ¥¯¥í¥¹¤ò¾å¤²¤ë¤È»×¤Ã¤¿¤¬¡¢ÀÚ¤êÊÖ¤·¤ÆºÇ¸å¤Ï¸Ô¤Î´Ö¤òÁÀ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤¦¤¤¤¦µ»½Ñ¤¬¤¢¤ë¤Î¤¬J1¤Ç¤¹¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¡£¥´¡¼¥ë¤ò·è¤á¤¿ã·Æ£¤Îµ»½Ñ¤Î¹â¤µ¤ò¾Î»¿¤·¤Ä¤Ä¡¢J1¤Î¥¯¥ª¥ê¥Æ¥£¤Î¹â¤µ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸ÀµÚ¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¤³¤Îµ»¤¢¤ê¤Î¥´¡¼¥ë¤ÏSNS¤Ç¤âÏÃÂê¤ò½¸¤á¡¢¥Õ¥¡¥ó¤â¡Ö¥³¥ì¤Ï¤ª¸«»ö¡×¡Ö´°àú¤¹¤®¤ë¡×¡Ö¸Ä¤Ç»ÅÎ±¤á¤¿¡×¡Ö¥À¥Ö¥ë¤Þ¤¿È´¤¤ä¤ó¡ª¡×¡Ö¤³¤ìÁÀ¤Ã¤Æ¤ë¡©¥Æ¥¯¤¨¤°¤¤¤Ã¤Æ¡×¤ÈÂç¶½Ê³¤ÎÍÍ»Ò¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡ºØÆ£¤Îµ»¤¢¤ê¤Î¥Õ¥£¥Ë¥Ã¥·¥å¤ÇÄÉ²ÃÅÀ¤òÃ¥¤Ã¤¿ÅìµþV¤Ï¡¢¸åÈ¾³«»ÏÄ¾¸å¤Ë¥À¥á²¡¤·¤Î3ÅÀÌÜ¤òµÏ¿¡£¤½¤Î¸å1ÅÀ¤òÊÖ¤µ¤ì¤¿¤¬¡¢½é¾º³Ê¤Î¿å¸ÍÁê¼ê¤Ë3¡¼1¤Î¾¡Íø¤ò¼ý¤á¤¿¡£
