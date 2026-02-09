¿¥ÅÄÍµÆó¡Ö¤³¤ì¤Û¤É¤Î¤â¤Î¤Ï¡¢¿ÍÀ¸½é¤Ç¤¹¡×¡¡¼ç±éºî¤òÇ®ÊÛ¡¡È¿Ä®Î´»Ë¤òÀä»¿¤¹¤ë¾ìÌÌ¤â
¡¡ÇÐÍ¥¤Î¿¥ÅÄÍµÆó¤ÈÈ¿Ä®Î´»Ë¤¬9Æü¡¢ÅÔÆâ¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤¿Ï¢Â³¥É¥é¥Þ¡ØËÌÊý¸¬»° ¿åÞ÷ÅÁ¡Ù¡ÊWOWOW¡Ë¥¸¥ã¥Ñ¥ó¥×¥ì¥ß¥¢¤Ë½ÐÀÊ¡£¿¥ÅÄ¤ÏËÜºî¤Î¥¹¥±¡¼¥ë´¶¤ÎÂç¤¤µ¤Ë¿¨¤ì¤Æ¡Ö¿ÍÀ¸½é¤Ç¤¹¡×¤È¾Ð´é¤Ç¸ì¤Ã¤¿¤Û¤«¡¢¥×¥é¥¤¥Ù¡¼¥È¤Ç¤â¸òÎ®¤¬¤¢¤ëÈ¿Ä®¤È¤Î¶¦±é¤ò¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¿¥ÅÄÍµÆó¡¢È¿Ä®Î´»Ë¤é½¸·ë¡ª¡¡¡ØËÌÊý¸¬»° ¿åÞ÷ÅÁ¡Ù¥¸¥ã¥Ñ¥ó¥×¥ì¥ß¥¢¤ÎÍÍ»Ò
¡¡ËÌÊý¸¬»°¤ÎÂç²Ï¾®Àâ¡Ø¿åÞ÷ÅÁ¡Ù¤ò¼Â¼Ì²½¤¹¤ëËÜºî¤Ï¡¢ÉåÇÔ¤·¤¿À¤¤Ë¤¢¤é¤¬¤¦¡È¤Ï¤ß½Ð¤·¼Ô¡É¤¿¤Á¤ÎÆ®¤¤¤ò¡¢¸½Âå¤Ë¤âÄÌ¤¸¤ë¡ÖÍýÉÔ¿Ô¤Ê¸¢ÎÏ¤Ø¤ÎÅÜ¤ê¡×¤ä¡ÖÃç´Ö¤È¤Îå«¡×¤È¤È¤â¤ËÉÁ¤½Ð¤¹·²Áü·à¡£¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ç¤Ï¾å±Ç²ñ¤ËÀèÎ©¤Á¡¢ÆÃÀß²ñ¾ì¤Ë¤Æ¡ÖÎÂ»³Çñ¥¹¥Æ¡¼¥¸¡×¤ÈÂê¤·¤¿¥¢¥é¥¤¥Ð¥ë¥¤¥Ù¥ó¥È¤ò³«ºÅ¤·¡¢¥¥ã¥¹¥È¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢EXILE TAKAHIRO¤äµÌ¥±¥ó¥Á¡ÊEXILE¡¿EXILE THE SECOND¡Ë¤éºîÉÊ¤Î¥Õ¥¡¥ó¤¬¶î¤±¤Ä¤±¡¢¥Þ¥¹¥³¥ß¸þ¤±¤Î¥Õ¥©¥È¥³¡¼¥ë¤Ë±þ¤¸¤¿¡£
¡¡¼ç¿Í¸ø¡¦Á×¹¾¤ò±é¤¸¤¿¿¥ÅÄ¤Ï¡Ö¤³¤ì¤À¤±¤ÎÄ¹´ü´Ö¡¢¥¹¥±¡¼¥ë¡¢Áí°ÜÆ°µ÷Î¥¡¢¿Í¿ô¡£¤³¤ì¤Û¤É¤Î¤â¤Î¤Ï¡¢ËÍ¤Ï¿ÍÀ¸½é¤Ç¤¹¡£¤¼¤Ò¡¢¤½¤ÎÇ®¤ò³§¤µ¤óÌ£¤ï¤Ã¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡×¤È¾Ð´é¤Ç¥¢¥Ô¡¼¥ë¡£Á×¹¾¤È¤È¤â¤ËÎÂ»³Çñ¤òÎ¨¤¤¤ëÆ¬ÎÎ¤Î¤Ò¤È¤ê¡¦Úê³¸¤ò±é¤¸¤¿È¿Ä®¤Ï¡Ö»£±Æ´ü´Ö¤¬7¤«·î¤ËÅÏ¤ê¡¢Á´¹ñ¤¿¤¯¤µ¤ó¤Î¤È¤³¤í¤Ç»£±Æ¤·¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£ËÜÅö¤Ë°ì¿Í¤Ò¤È¤ê¤ÎÇ®¤Î¤³¤â¤Ã¤¿±éµ»¡¢¤³¤Î¥¹¥±¡¼¥ë´¶¤È¡¢¤¼¤Ò³Ú¤·¤ó¤Ç¤¤¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤¿¤é¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¸Æ¤Ó¤«¤±¤¿¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢Úê³¸¤ò±é¤¸¤¿È¿Ä®¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¿¥ÅÄ¤Ï¡Ö¤â¤Î¤¹¤´¤¯ÂçÃÀ¤Ê¼Çµï¤òÆÍÁ³¤·¤Æ¤¯¤ë¤ó¤Ç¤¹¤Í¡£¼þ¤ê¤Ë¤¤¤ëËÍ¤¿¤Á¤¬°ì½ÖÅà¤êÉÕ¤¯¤ó¤Ç¤¹¡£¤³¤¦¤¤¿¤«¤Ã¤Æ¡£¤Ç¤â¤½¤ì¤¬ÌÌÇò¤¤¤ó¤Ç¤¹¤Í¡×¤È¤·¤¿¤¦¤¨¤Ç¡Ö¤³¤³¤Ë¤Ï¤¤¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤±¤É¡¢Ìî´Ö¸ý¡ÊÅ°¡Ë¤¯¤ó¤È¤«¤¤¤í¤ó¤Ê¿Í¤¬¤¤¤ë¤ó¤Ç¤¹¤è¡£¼Çµï¤¬¤¦¤Þ¤¤¡£Èà¤é¤â¾Ç¤Ã¤¿¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤è¡£¤Ç¤â¡¢¤½¤³¤¬Èà¤Ë¤·¤«¤Ç¤¤Ê¤¤ÂçÃÀ¤µ¡£¤½¤¦¤«¤È»×¤¦¤È¤¹¤´¤¯Á¡ºÙ¤À¤Ã¤¿¤ê¤¹¤ë¤ó¤Ç¤¹¡£¤³¤ÎÎ¾ÌÌ¤¬¡¢È¿Ä®¡¦Úê³¸¤ÎÌ¥ÎÏ¤À¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¤È¡¢¥×¥é¥¤¥Ù¡¼¥È¤Ç¤â¸òÎ®¤Î¤¢¤ëÈ¿Ä®¤ò¾Î»¿¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡ÉñÂæ°§»¢¤Ë¤Ï¡¢µµÍüÏÂÌé¡¢ËþÅç¿¿Ç·²ð¡¢ÇÈÎÜ¡¢¶Ì»³Å´Æó¡¢¾¾ÀãÂÙ»Ò¡¢º´Æ£¹À»Ô¡¢ËÌÊý¸¬»°¡Ê¸¶ºî¡Ë¡¢¼ã¾¾ÀáÏ¯¡Ê´ÆÆÄ¡Ë¤â½ÐÀÊ¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡Ï¢Â³¥É¥é¥Þ¡ØËÌÊý¸¬»° ¿åÞ÷ÅÁ¡Ù¤Ï¡¢WOWOW¤Ë¤Æ2·î15Æü¤è¤êÊüÁ÷¡¦ÇÛ¿®¡£
