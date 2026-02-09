»ÔÀîÃæ¼Ö¡Ö¤³¤Î¾å¤Ê¤¤¸÷±É¡×¡¢»ÔÀîÔ¥»Ò¡ÖÀº°ìÇÕÅØ¤á¤Æ¤¤¤±¤¿¤é¡×¡¡¿Æ»Ò¶¦±é¡Øà×Æ»Ãæ¸Þ½½»°ñã¡Ù¤Ø¤Î°Õµ¤¹þ¤ß¸ì¤ë
¡¡»ÔÀîÃæ¼Ö¡õ»ÔÀîÔ¥»Ò¿Æ»Ò¤¬¶¦±é¤¹¤ë²ÎÉñ´ìÄ®Âç²ÎÉñ´ì »°Âå±îÇ·½õ»Í½½È¬Àñ¤ÎÆâ¡Øà×Æ»Ãæ¸Þ½½»°ñã¡Ê¤Ò¤È¤ê¤¿¤Ó¤´¤¸¤å¤¦¤µ¤ó¤Ä¤®¡Ë¡Ù¤ÎÀ½ºîÈ¯É½²ñ¸«¤¬5Æü¤Ë¹Ô¤ï¤ì¡¢Ãæ¼Ö¡õÔ¥»Ò¤é¤Î¥³¥á¥ó¥È¤¬ÅþÃå¤·¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡ÛÃè¾è¤ê¡õÁáÂØ¤ê¡õ¤³¤¨¤«¤Ö¤¢¤ê¤Î¥¨¥ó¥¿¥á²ÎÉñ´ì¤òÆÏ¤±¤ë¡ª¡¡»ÔÀîÃæ¼Ö¡õ»ÔÀîÔ¥»Ò¿Æ»Ò¤¬ÅÐÃÅ¤·¤¿¡Øà×Æ»Ãæ¸Þ½½»°ñã¡ÙÀ½ºîÈ¯É½²ñ¸«¤ÎÍÍ»Ò
¡¡ËÜºî¤ÏÊ¸À¯½½Ç¯¡Ê1827¡Ë¤Ë¹¾¸Í²Ï¸¶ºêºÂ¤Ç½é±é¡£ºî¼Ô¤Ï¡ØÅì³¤Æ»»ÍÃ«²øÃÌ¡Ù¤ä¡ØºùÉ±ÅìÊ¸¾Ï¡Ê¤µ¤¯¤é¤Ò¤á¤¢¤º¤Þ¤Ö¤ó¤·¤ç¤¦¡Ë¡Ù¤Ê¤É¤ò¼ê³Ý¤±¤¿»ÍÀ¤Äá²°ÆîËÌ¡Ê¤è¤ó¤»¤¤¤Ä¤ë¤ä¤Ê¤ó¤Ü¤¯¡Ë¤À¡£Åö»þ¡¢¹¾¸Í¤Ç¿Íµ¤¤òÇî¤·¤Æ¤¤¤¿½½ÊÖ¼Ë°ì¶å¤Î¡ØÅì³¤Æ»ÃæÉ¨·ªÌÓ¡Ù¤ËÃåÁÛ¤òÆÀ¤Æ¡¢¤½¤ì¤È¤ÏµÕ¤ËµþÅÔ¤òµ¯ÅÀ¤Ë¹¾¸Í¤òÌÜ»Ø¤·¤Ê¤¬¤é¡¢¸Þ½½»°¼¡¤Î½É¾ì¤ÇÊª¸ì¤¬Å¸³«¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¯¡£
¡¡±Ê¤é¤¯¾å±é¤¬ÅÓÀä¤¨¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢¾¼ÏÂ¸Þ½½Ï»Ç¯¡Ê1981¡Ë¤Ë»°ÂåÌÜ»ÔÀî±îÇ·½õ¡ÊÆóÀ¤»ÔÀî±î²§¡Ë¤¬²ÎÉñ´ìºÂ¤Ë¤ÆÉü³è¾å±é¤µ¤»¤¿¡£ß·ßÃ²°¡Ê¤ª¤â¤À¤«¤ä¡Ë¤ÎÃæ¤Ç¤âÆÃ¤Ë¿Íµ¤¤¬¹â¤¯¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç12²óºÆ±é¤µ¤ì¤¿ËÜºî¤Ï¡Ö»°Âå±îÇ·½õ»Í½½È¬Àñ¡×¤Î¤Ò¤È¤Ä¤Ë¿ô¤¨¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡º£²ó¤Î¾å±é¤Ç¤Ï¡Ö¤³¤¨¤«¤Ö¡¡Ï¯ÆÉ¤Ç³Ú¤·¤à²ÎÉñ´ì¡×¤È¤Î¥³¥é¥Ü¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¤ÇÆÏ¤±¤ë¡£¡Ö¤³¤¨¤«¤Ö¡×¤Ï¡¢¸ÅÅµ²ÎÉñ´ì¤ò¿Íµ¤À¼Í¥¿Ø¤¬¸ì¤ê±é¤¸¤ë¾¾ÃÝ¤Î¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ëÏ¯ÆÉ·à¡£¿Íµ¤À¼Í¥¤¬Ê£¿ôÌò±é¤¸Ê¬¤±¤ë¡ÖÀ¼¤Î²ÎÉñ´ì¡×¤Ë´üÂÔ¤¬¹â¤Þ¤ë¡£
¡¡ËÜºî¤Ë¤ª¤¤¤Æ¶þ»Ø¤Î¿Íµ¤¤ò¸Ø¤ë¡Ö²¬ºêÌµÎÌ»û¤Î¾ì¡×¤Ç¤Ï¡¢½½ÆóÃ±¤ò¤Þ¤È¤Ã¤ÆÃè¤òÈô¤ÖÇ¤Î²ø¤ò¡¢¿ôÂ¿¤¯¤ÎÏÃÂêºî¤Ë¤â½Ð±é¡¢±ÇÁü¤Ç¤â³èÌö¤òÂ³¤±¤ë»ÔÀîÃæ¼Ö¤¬½éÌò¤Ç¶Ð¤á¤ë¡£THEATER MILANO¡¾Za¤ÇÃè¾è¤ê¤ò¹Ô¤¦¤Î¤Ï½é¤Î»î¤ß¡£ÂçµÍ¤Ï¡¢¾ïÈØÄÅ¤òÍÑ¤¤¤¿ÉñÍÙ¡Ø¼Ì½ñÅìñãÏ©¡Ù¤òÆÏ¤±¤ë¡£
¡¡¥¹¡¼¥Ñ¡¼²ÎÉñ´ì¡Ø¥ä¥Þ¥È¥¿¥±¥ë¡Ù¤Ë¤Æ¥ä¥Þ¥È¥¿¥±¥ë¤ò±é¤¸¡¢²È¤Î·Ý¤Ç¤¢¤ë¡ØµÁ·ÐÀéËÜºù¡Ù¤Ë¤âÄ©Àï¤·³åºÓ¤òÍá¤Ó¤¿²ÎÉñ´ì³¦¤Î¥Û¡¼¥×»ÔÀîÔ¥»Ò¤¬½½»°Ìò¤òÁáÂØ¤ê¤Ë¤Æ¶Ð¤á¤ë¡£
¡¡À½ºîÈ¯É½²ñ¸«¤ÇÃæ¼Ö¤Ï¡¢¡ÖÉã¡¦ÆóÀ¤»ÔÀî±î²§¤¬1980Ç¯Âå¡¢¹¾¸Í»þÂå¤«¤éÉ´Ç¯°Ê¾å¤âËä¤â¤ì¤Æ¤¤¤¿ºîÉÊ¤òÉü³è¤µ¤»¤ë¤Ù¤¯¿´·ì¤òÃí¤¤¤À±éÌÜ¤Î°ì¤Ä¤¬¡¢¤³¤Î¡Øà×Æ»Ãæ¸Þ½½»°ñã¡Ù¤Ç¤¹¡£¤³¤ÎÂçÀÚ¤Ê±éÌÜ¤ò¡¢»ä¤ÈÂ©»Ò¤ÎÔ¥»Ò¤Ç¶Ð¤á¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤¹¤³¤È¡¢¤³¤Î¾å¤Ê¤¤¸÷±É¤ËÂ¸¤¸¤Þ¤¹¡×¤È´î¤Ó¤ÎÀ¼¤ò¡£¡Ö½é¤á¤Æ¤ÎÃÏ¡¦¿·½É¤Ë¤Æ¡¢Éã¤â¸«¼é¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤¤¤ë¤È¿®¤¸¡¢ß·ßÃ²°°ìÌç¤¬°ì´Ý¤È¤Ê¤Ã¤ÆÉñÂæ¤ËÂÇ¤Á¹þ¤ß¤Þ¤¹¡£¡Øß·ßÃ²°¤³¤³¤Ë¤¢¤ê¡Ù¤È¤¤¤¦µ¤³µ¤ò¹þ¤á¡¢²ÎÉñ´ì¤Î¿·¤¿¤Ê°ì¥Ú¡¼¥¸¤ò¹ï¤ß¤Þ¤¹¡×¤È¸ÀÍÕ¤ò´ó¤»¤¿¡£
¡¡Ô¥»Ò¤Ï¡ÖTHEATER MILANO¡¾Za¤È¤¤¤¦¾ì½ê¤Ç¾å±é¤¹¤ë¤³¤È¤â¤¢¤ê¡¢¶ÛÄ¥¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç²ÎÉñ´ì¤ò¸«¤¿¤³¤È¤Ê¤¤Êý¤Ë¤â²ÎÉñ´ì¤Ë¿¨¤ì¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤ë¤È¤Æ¤â¤è¤¤µ¡²ñ¤Ë¤Ê¤ë¤«¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£²ÎÉñ´ì¤òÃÎ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¿Í¤ä¤½¤¦¤Ç¤Ê¤¤¿Í¡¢¤É¤Á¤é¤Ë¤â³Ú¤·¤ó¤Ç¤¤¤¿¤À¤±¤ë¸ø±é¤Ë¤Ê¤ë¤è¤¦¡¢Àº°ìÇÕÅØ¤á¤Æ¤¤¤±¤¿¤é¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤È°Õµ¤¹þ¤ß¤ò¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡²ÎÉñ´ìÄ®Âç²ÎÉñ´ì »°Âå±îÇ·½õ»Í½½È¬Àñ¤ÎÆâ¡Øà×Æ»Ãæ¸Þ½½»°ñã¡Ù¤Ï¡¢Åìµþ¡¦THEATER MILANO¡¾Za¤Ë¤Æ5·î3Æü¡Á26Æü¾å±é¡£
¡¡À½ºîÈ¯É½²ñ¸«¤Ç¤Î¥³¥á¥ó¥È¡¢¡Ö¤³¤¨¤«¤Ö¡×À¼Í¥¿Ø¤Ï°Ê²¼¤ÎÄÌ¤ê¡£
¡ã¥³¥á¥ó¥ÈÁ´Ê¸¡ä
¢£»ÔÀîÃæ¼Ö
Éã¡¦ÆóÀ¤»ÔÀî±î²§¤¬1980Ç¯Âå¡¢¹¾¸Í»þÂå¤«¤éÉ´Ç¯°Ê¾å¤âËä¤â¤ì¤Æ¤¤¤¿ºîÉÊ¤òÉü³è¤µ¤»¤ë¤Ù¤¯¿´·ì¤òÃí¤¤¤À±éÌÜ¤Î°ì¤Ä¤¬¡¢¤³¤Î¡Øà×Æ»Ãæ¸Þ½½»°ñã¡Ù¤Ç¤¹¡£¤³¤ÎÂçÀÚ¤Ê±éÌÜ¤ò¡¢»ä¤ÈÂ©»Ò¤ÎÔ¥»Ò¤Ç¶Ð¤á¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤¹¤³¤È¡¢¤³¤Î¾å¤Ê¤¤¸÷±É¤ËÂ¸¤¸¤Þ¤¹¡£
»ä¤Ïº£²ó¡¢Êª¸ì¤¬µÞÅ¾¤·¡¢´ñ²ø¤«¤ÄÉÔ»×µÄ¤ÊÌ¥ÎÏ¤ËËþ¤Á¤¿²½¤±ÇÁûÆ°¤Î¡Ö²¬ºêÌµÎÌ»û¡×¤Î¾ì¤òÃ´Åö¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£Éã¤ÏÏ·ÇÌ¤äµ´½÷¤òÆÀ°Õ¤È¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤·¤¿¤Î¤Ç¡¢Éã¤Î¥¹¥Ô¥ê¥Ã¥È¤ò°ì¿Í¤Ç¤âÂ¿¤¯¤Î¤ªµÒÍÍ¤Ë¤ª¸«¤»¤Ç¤¤ë¤è¤¦¡¢¸¦ïÓ¤òÀÑ¤ó¤Ç¤Þ¤¤¤ë½êÂ¸¤Ç¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢ÅìµÞÊ¸²½Â¼ÍÍ¤È¤Ï¿¼¤¤¤´±ï¤¬¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£²ÎÉñ´ì¤ÎÀ¤³¦¤ËÆþ¤ëÁ°¤Î2002Ç¯¡¢¥·¥¢¥¿¡¼¥³¥¯¡¼¥ó¤Ç¤ÎéðÀî¹¬Íº¤µ¤ó±é½Ð¡Øºù¤Î±à¡Ù¤Ë¤Æ¥í¥Ñ¡¼¥Ò¥óÌò¤ò±é¤¸¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤·¤¿¡£ËèÆü¤òÌ¿·ü¤±¤Ç²á¤´¤·¡¢²ù¤·¤µ¤â´î¤Ó¤â·ìÆù¤È¤Ê¤Ã¤¿¤¢¤ÎËº¤ìÆÀ¤ÌÆü¡¹¤«¤é24Ç¯¡£2026Ç¯¤Îº£¡¢Éã¤¬°¦¤·¤¿±éÌÜ¤Ë²½¤±Ç¤È¤·¤Æ½½ÆóÃ±¤ÇÃè¾è¤ê¤ò¤¹¤ë»Ñ¤ò¡¢éðÀî¤µ¤ó¤Ï¤É¤¦¤´Í÷¤Ë¤Ê¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
½é¤á¤Æ¤ÎÃÏ¡¦¿·½É¤Ë¤Æ¡¢Éã¤â¸«¼é¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤¤¤ë¤È¿®¤¸¡¢ß·ßÃ²°°ìÌç¤¬°ì´Ý¤È¤Ê¤Ã¤ÆÉñÂæ¤ËÂÇ¤Á¹þ¤ß¤Þ¤¹¡£¡Öß·ßÃ²°¤³¤³¤Ë¤¢¤ê¡×¤È¤¤¤¦µ¤³µ¤ò¹þ¤á¡¢²ÎÉñ´ì¤Î¿·¤¿¤Ê°ì¥Ú¡¼¥¸¤ò¹ï¤ß¤Þ¤¹¡£³§ÍÍ¡¢¤É¤¦¤¾¤è¤í¤·¤¯¤ª´ê¤¤¿½¤·¾å¤²¤Þ¤¹¡£
¢£»ÔÀîÔ¥»Ò
THEATER MILANO¡¾Za¤È¤¤¤¦¾ì½ê¤Ç¾å±é¤¹¤ë¤³¤È¤â¤¢¤ê¡¢¶ÛÄ¥¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç²ÎÉñ´ì¤ò¸«¤¿¤³¤È¤Ê¤¤Êý¤Ë¤â²ÎÉñ´ì¤Ë¿¨¤ì¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤ë¤È¤Æ¤â¤è¤¤µ¡²ñ¤Ë¤Ê¤ë¤«¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£²ÎÉñ´ì¤òÃÎ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¿Í¤ä¤½¤¦¤Ç¤Ê¤¤¿Í¡¢¤É¤Á¤é¤Ë¤â³Ú¤·¤ó¤Ç¤¤¤¿¤À¤±¤ë¸ø±é¤Ë¤Ê¤ë¤è¤¦¡¢Àº°ìÇÕÅØ¤á¤Æ¤¤¤±¤¿¤é¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤¿ÁÄÉã¤Î»ý¤Ã¤Æ¤¤¤¿À¿¼Â¤µ¤È¾ðÇ®¤È¤¤¤Ã¤¿¥¹¥Ô¥ê¥Ã¥È¤òÅÁ¤¨¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤Ç¤¹¡£¡Ö¤³¤¨¤«¤Ö¡×¤Ç¤ÎÀ¼Í¥¤µ¤ó¤È¤Î¥³¥é¥Ü¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¤Ï²ÎÉñ´ì½é¿´¼Ô¤ÎÊý¤Ë¤â¤ï¤«¤ê¤ä¤¹¤¯³Ú¤·¤ó¤Ç¤¤¤¿¤À¤±¤ë²è´üÅª¤Ê¸ø±é¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£º£ºî¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤Ï¡ÈÁáÂØ¤ê¡É¤â¸«¤É¤³¤í¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ÁáÂØ¤ê¤ò¤¹¤ë»þ¤Ï¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤µ¤ó¤Ë¤¿¤¯¤µ¤ó»Ù¤¨¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢º£²ó¤âÂ©¤ò¹ç¤ï¤»¤Æ¡¢°ì½ï¤Ëºî¤ê¾å¤²¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
3·î¤ËÂç³ØÂ´¶ÈÍ½Äê¤Ç¡¢¼Ò²ñ¿Í¤È¤·¤Æ½é¤á¤ÆÄ©¤à¸ø±é¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤Ç¼«Ê¬¤¬¤·¤Ã¤«¤ê¤·¤Ê¤¤¤È¤È¤¤¤¦°Õ¼±¤ò¶¯¤¯»ý¤Á¤Ä¤Ä¤â¡¢°ìÈÖÂç»ö¤Ê¤³¤È¤ÏÉñÂæ¤Î¥¯¥ª¥ê¥Æ¥£¤ò¾å¤²¤ë¤³¤È¤Ê¤Î¤Ç¡¢½¸Ãæ¤·¤Æ¼è¤êÁÈ¤ß¤¿¤¤¤Ç¤¹
¢£³ô¼°²ñ¼ÒÅìµÞÊ¸²½Â¼ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡¦ÅèÅÄÁÏ
ÅìµÞÊ¸²½Â¼¤Ï¥·¥¢¥¿¡¼¥³¥¯¡¼¥ó¤Ë¤Æ¡Ö¥³¥¯¡¼¥ó²ÎÉñ´ì¡×¤ò»ÏÆ°¤·¤Æ°ÊÍè¡¢¸ÅÅµ¤ÎÏÈÁÈ¤ß¤òÄ¶¤¨¤¿±é½Ð¤Ç¡¢·à¾ì¤Î¤ß¤Ê¤é¤ºBunkamuraÁ´ÂÎ¤ò¾ÝÄ§¤¹¤ë¸ø±é¤È¤·¤ÆÂ¿¤¯¤Î¤ªµÒÍÍ¤Ë°¦¤µ¤ì¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤·¤¿¡£»ä¤¿¤Á¤Ï¡¢¡Ö²ÎÉñ´ìÄ®Âç²ÎÉñ´ì¡×¤¬¡Ö¥³¥¯¡¼¥ó²ÎÉñ´ì¡×¤Î¤è¤¦¤Ë¡¢·à¾ì¤òÂåÉ½¤¹¤ëºîÉÊ¤È¤Ê¤ë¤³¤È¤òÀÚ¤Ë´ê¤Ã¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
¤³¤ÎÅÙ¡¢ß·ßÃ²°¤Î¿Íµ¤±éÌÜ¤Ç¤¢¤ë¡Øà×Æ»Ãæ¸Þ½½»°ñã¡Ê¤Ò¤È¤ê¤¿¤Ó¤´¤¸¤å¤¦¤µ¤ó¤Ä¤®¡Ë¡Ù¤ò¾å±é¤¹¤ë±¿¤Ó¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¤³¤È¤Ï¡¢Âç¤¤Ê´î¤Ó¤Ç¤¹¡£ËÜ¸ø±é¤Ç¤Ï¡¢¡Ö¤³¤¨¤«¤Ö¡×¤È¤·¤Æ¡¢¿Íµ¤À¼Í¥¤Î³§ÍÍ¤È¤ÎÆÃÊÌ¤Ê¥³¥é¥Ü¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¤¬¼Â¸½¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸¤ËÉÙ¤ó¤À¡Øà×Æ»Ãæ¸Þ½½»°ñã¡Ù¤È¡¢¸½Âå¤òÂåÉ½¤¹¤ë¡ÖÀ¼¡×¤ÎÉ½¸½¤¬³Ý¤±¹ç¤ï¤µ¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¿·¤·¤¤²ÎÉñ´ì¥¨¥ó¥¿¡¼¥Æ¥¤¥ó¥á¥ó¥È¤ò¤ªÆÏ¤±¤Ç¤¤ë¤â¤Î¤È³Î¿®¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£¤¼¤Ò·à¾ì¤ÇÂ¸Ê¬¤Ë¤ª³Ú¤·¤ß¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¢£¾¾ÃÝ³ô¼°²ñ¼ÒÉû¼ÒÄ¹¡¦»³º¬À®Ç·
¤³¤¦¤·¤ÆÅìµÞÊ¸²½Â¼ÍÍ¤È°ì½ï¤Ë¡¢ß·ßÃ²°¤ÎÃæ¤Ç¤âÆÃ¤Ë¿Íµ¤¤Î¹â¤¤±éÌÜ¤Ç¤¢¤ë¡Øà×Æ»Ãæ¸Þ½½»°ñã¡Ù¤ò¿·½É¡¦THEATER MILANO¡¾Za¤Ë¤Æ¾å±é¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¯¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¤³¤È¤Ë´¶¼Õ¿½¤·¾å¤²¤Þ¤¹¡£
¡Ö²¬ºêÌµÎÌ»û¡×¤Ç¤Ï¡¢Ãæ¼Ö¤µ¤ó¤¬½éÌò¤È¤·¤Æ½Å¸ü¤Ê½½ÆóÃ±¤òÅ»¤¤¡¢¥ß¥é¥ÎºÂ½é¤È¤Ê¤ëÃè¾è¤ê¤ËÄ©¤ß¤Þ¤¹¡£¤½¤Î»Ñ¤òÇÒ¸«¤¹¤ë¤³¤È¤ò¡¢»ä¼«¿È¤âÈó¾ï¤Ë³Ú¤·¤ß¤Ë¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢Ô¥»Ò¤µ¤ó¤Ï¡Ö½½»°ÌòÁáÂØ¤ê¡×¤ò¶Ð¤á¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤¾ß·ßÃ²°¤È¤¤¤¦¤Ù¤ÁáÂØ¤ê¤ÎÂé¸ïÌ£¤ò³§ÍÍ¤Ë¤ª¸«¤»¤·¤¿¤¤¤È¹Í¤¨¡¢ËÜºî¤òÁª¤Ð¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤·¤¿¡£¤Þ¤¿¾¾ÃÝ¤¬¼ê³Ý¤±¤ë¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ëÏ¯ÆÉ·à¡Ö¤³¤¨¤«¤Ö¡×¤òÄÌ¤·¤Æ¡¢À¼Í¥¤µ¤ó¤È¤Î¥³¥é¥Ü¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¤ò¤ª³Ú¤·¤ß¤¤¤¿¤À¤¡¢³§ÍÍ¤¬Ä©¤à¤³¤Î¾ðÇ®¤Ë¤´´üÂÔ¤¤¤¿¤À¤±¤ì¤Ð¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¢£¡Ö¤³¤¨¤«¤Ö¡×½Ð±é¡ÊÆüÂØ¤ê¡¦½Ð±éÆü½ç¡Ë¥¥ã¥¹¥È
ÃÖ°¾Î¶ÂÀÏº ¡ã5·î3Æü11»þ¡¢4Æü11»þ¡¿16»þ30Ê¬¡ä
Ê¡»³½á ¡ã5·î3Æü16»þ30Ê¬¡¢10Æü11»þ¡ä
ºÙÃ«²ÂÀµ ¡ã5·î5Æü11»þ¡¿16»þ30Ê¬¡ä
¾®ÎÓÍµ²ð ¡ã5·î6Æü11»þ¡¢10Æü16»þ30Ê¬¡ä
ÆâÅÄÄ¾ºÈ ¡ã5·î8Æü11»þ¡¿11Æü11»þ¡ä
Ý¯°æ¹§¹¨ ¡ã5·î9Æü11»þ¡¿16»þ30Ê¬¡ä
ÀÐÃ«½Õµ® ¡ã5·î12Æü11»þ¡ä
Áó°ææÆÂÀ ¡ã5·î13Æü11»þ¡¿16»þ30Ê¬¡¢16Æü16»þ30Ê¬¡ä
ÌîÅç·ò»ù ¡ã5·î14Æü11»þ¡¢16Æü11»þ¡ä
»³¸ý¾¡Ê¿ ¡ã5·î15Æü11»þ¡¢22Æü11»þ¡ä
Â®¿å¾© ¡ã5·î17Æü11»þ¡¿16»þ30Ê¬¡ä
ÆâÅÄÍ¼Ìë ¡ã5·î19Æü11»þ¡¢21Æü11»þ¡ä
ÅìÃÏ¹¨¼ù ¡ã5·î20Æü11»þ¡¿16»þ30Ê¬¡ä
´ØÃÒ°ì ¡ã5·î22Æü16»þ30Ê¬¡¢26Æü11»þ¡ä
²¬ËÜ¿®É§ ¡ã5·î23Æü11»þ¡¿16»þ30Ê¬¡ä
¿¹µ×ÊÝ¾ÍÂÀÏº ¡ã5·î24Æü11»þ¡¿16»þ30Ê¬¡ä
µÈÌîÍµ¹Ô ¡ã5·î25Æü11»þ¡ä
