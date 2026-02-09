¡ÖÀäÂÐÎ®¹Ô¤ë¡×¤ÈÏÃÂêÊ¨Æ¡¡¥¹¥Î¥Ü¶â21ºÐ¤¬ÌÀ¤«¤¹ÈëÏÃ¡Äº£¸å¤Ï¡Ö¤¦¤ï¡¼¡¢¤Á¤ç¤Ã¤ÈÇº¤ó¤Ç¤Þ¤¹¡×
µÈÅÄÃÎÆáÈþ¤¬Àä»¿¡ÖÀäÂÐ¤ËÎ®¹Ô¤ë¡×
¡¡¥ß¥é¥Î¡¦¥³¥ë¥Æ¥£¥Ê¸ÞÎØ¤Î¥¹¥Î¡¼¥Ü¡¼¥ÉÃË»Ò¥Ó¥Ã¥°¥¨¥¢¤ÇÌÚÂ¼°ªÍè¡Ê¥à¥é¥µ¥¥¹¥Ý¡¼¥Ä¡Ë¤¬º£Âç²ñÆüËÜÀª½é¤Î¶â¥á¥À¥ë¤ò³ÍÆÀ¡£¥ÉÇÉ¼ê¤Ê¥¨¥¢¤È¶¦¤ËÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤¿¤Î¤¬ÌÚÂ¼¤ÎÈ±·¿¤À¡£¥¹¥Ã¥¥ê¤·¤¿´Ý´¢¤ê¤Ç¡¢ÀèÇÚ¤Î¥á¥À¥ê¥¹¥È¤«¤é¤Ï¡ÖÀäÂÐ¤ËÎ®¹Ô¤ë¡×¤È¾Î»¿¤µ¤ì¤¿¤¬¡¢ÌÚÂ¼¼«¿È¤¬¤½¤ÎÎ¢»ö¾ð¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÌÀ¤«¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤¹¤Ã¤¤ê¤·¤¿´Ý´¢¤êÆ¬¤â¤ªÃã¤Î´Ö¤Ë¥¤¥ó¥Ñ¥¯¥È¤òÍ¿¤¨¤¿ÌÚÂ¼¡£ÆüËÜ¥ª¥ê¥ó¥Ô¥Ã¥¯°Ñ°÷²ñ¡ÊJOC¡Ë¤Î¸ø¼°¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤¬¸ø³«¤·¤¿¶â¥á¥À¥ë¸å¤Î¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤Ç¥Ø¥¢»ö¾ð¤Ë¸ÀµÚ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡´Ý´¢¤ê¥¡¼¥×¤Î¤¿¤á¤Ë¥Ð¥ê¥«¥ó¤ò»ý»²¡£¡ÖÂç²ñÁ°¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤é1²ó´¢¤ë¡×¤È¤¤¤¦¤¬¡¢·è¾¡¤ÎÁ°Æü¤ÏÆÃ¤Ë¼ê¤òÆþ¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£¥Ó¥Ã¥°¥¨¥¢¤Î¸ø¼°¥È¥ì¡¼¥Ë¥ó¥°¤ÎÁ°¤Ë¡ÖÍ¥¾¡¤¹¤ë¤¾¡×¤È1ÅÙ´¢¤Ã¤¿¤½¤¦¤À¡£
¡¡¥¹¥í¡¼¥×¥¹¥¿¥¤¥ë¤â¹µ¤¨¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢¡Ö¡Ê´¢¤ë¤«¤Ï¡Ë¤¦¤ï¡¼¡¢¤Á¤ç¤Ã¤ÈÇº¤ó¤Ç¤Þ¤¹¡£¤³¤ì°Ê¾å´¢¤Ã¤Æ¤â¤Ê¡Ä¡Ä¤ß¤¿¤¤¤Ê¡×¤È¾È¤ì¾Ð¤¤¤òÉâ¤«¤Ù¤Ä¤Ä¡¢Ê£»¨¤Ê¿´¶¤âÌÀ¤«¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¶â¥á¥À¥ë³ÍÆÀ¸å¤Ë¥í¥³¡¦¥½¥é¡¼¥ì¤ÎµÈÅÄÃÎÆáÈþ¤ÏÌÚÂ¼¤ÎÈ±·¿¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ö¥ª¥·¥ã¥ìË·¼ç¡¢ÀäÂÐ¤ËÎ®¹Ô¤ë¡×¡ÖÅßµ¨¸ÞÎØ¤Ç½é¤á¤Æ¸«¤ëË·¼ç¥¹¥¿¥¤¥ë¡£¤¹¤Ã¤´¤¯¤«¤Ã¤³¤¤¤¤¡ª¡×¤Ê¤É¤ÈÂÀ¸ÝÈ½¤ò²¡¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¡ÊTHE ANSWERÊÔ½¸Éô¡Ë