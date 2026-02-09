¤Ê¤ó¤È¤Ê¤¯·ë¤ó¤Ç¤â¡¢¥¥Þ¤ë¡ª¡ª¡Ú3COINS¡ÛÂç¿Í¤¬½µ7¤ÇÍê¤ê¤¿¤¤♡¡Ö¤³¤Ê¤ì¥·¥å¥·¥å¡×
¤³¤Ê¤ì´¶¤ò±é½Ð¤·¤¿¤¤¤È¤¡¢ÉþÁõ¤ÈÊÂ¤ó¤Ç¤³¤À¤ï¤ê¤¿¤¤¤Î¤¬¡Ö¥Ø¥¢¥¢¥¯¥»¥µ¥êー¡×¡£¥È¥ì¥ó¥É¤ÎÍ×ÁÇ¤ò¼è¤êÆþ¤ì¤¿¤ê¡¢ÌÜ»Ø¤¹¥¤¥áー¥¸¤Ë¹ç¤ï¤»¤¿¥Ç¥¶¥¤¥ó¤òÁª¤ó¤À¤ê¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¥é¥Õ¤Ê¤Þ¤È¤áÈ±¤Ç¤âµ¤¤ò»È¤Ã¤Æ¤¤¤ë°õ¾Ý¤Ë±Ç¤ê¤Þ¤¹¡£ÆÃ¤Ë¡¢Â¸ºß´¶¤¬¤¢¤ê¥Ñ¥Ã¤È²Ú¤ä¤°¥·¥å¥·¥å¤ÏÍê¤ì¤ëÂ¸ºß¡£¡Ú3COINS¡Ê¥¹¥êー¥³¥¤¥ó¥º¡Ë¡Û¤Î¼êº¢¤Ê²Á³Ê¤òÌ£Êý¤Ë¡¢Ê£¿ôÇã¤¤¤·¤ÆÆü¤´¤È¤Ë°ã¤¦¤â¤Î¤ò³Ú¤·¤ó¤Ç¤ß¤Æ¡£
¹âµé´¶¤òÍ¶¤¦¥Ö¥é¥Ã¥¯ ¡ß ¥µ¥Æ¥ó
¡Ú3COINS¡Û¡Ö¥µ¥Æ¥ó¥Ó¥Ã¥°¥·¥å¥·¥å¡×\550¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
¥É¥ì¥¹¤Ë¤â»È¤ï¤ì¤ë¤³¤È¤Î¤¢¤ë¥µ¥Æ¥óÁÇºà¤Ï¡¢¾åÉÊ¤Ê¸÷Âô¤¬ÆÃÄ§¡£ÑÛ¡¹¤·¤¤¥Ö¥é¥Ã¥¯¤ÈÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤¿¤³¤È¤Ç¡¢¥·¥Ã¥¯¤Ç¹âµé¤ÊÊ·°Ïµ¤¤¬À¸¤Þ¤ì¤Þ¤¹¡£¥Ø¥¢¥¢¥¯¥»¥µ¥êー¤Ë¥Ü¥ê¥åー¥à¤¬¤¢¤ë¤È¡¢ÂÐÈæ¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡¢´é¤äÆ¬¤¬¾®¤µ¤¯¸«¤¨¤ä¤¹¤¤¤Î¤â¤¦¤ì¤·¤¤¤È¤³¤í¡£¤³¤ÎÂç¤¤µ¤Ç¤â¡¢500±ßÂæ¤Ç¥²¥Ã¥È¤Ç¤¤ë¤Î¤¬¡¢3COINS¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤Î¶¯¤ß¤Ç¤¹¡£
¥È¥ì¥ó¥É»ÅÍÍ¤Î¥ì¥¶ーÄ´ÁÇºà
¡Ú3COINS¡Û¡Ö¥Õ¥§¥¤¥¯¥ì¥¶ーÄ´¥·¥å¥·¥å¡×\550¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
Î®¹Ô¤Î¤Ò¤È¤Ä¤Ê¤¬¤é¤â¡¢¹¥¤ß¤Î¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¥Æ¥¤¥¹¥È¤Ë¤è¤Ã¤Æ¤Ï¼è¤êÆþ¤ì¤Å¤é¤¤¥ì¥¶ーÁÇºà¤Î¥¦¥§¥¢¡£ÌÌÀÑ¤Î¾®¤µ¤¤¥·¥å¥·¥å¤Ê¤é¡¢¤½¤ÎÁÇºà´¶¤ò¥Þ¥Ë¥Ã¥·¥å¤Ê¥³ー¥Ç¤ËÁÈ¤ß¹þ¤ó¤À¤ê¥Õ¥§¥ß¥Ë¥ó¥³ー¥Ç¤Î¥¹¥Ñ¥¤¥¹¤Ë¤·¤¿¤ê¤·¤ÆÌµÍý¤Ê¤¯³Ú¤·¤á¤Þ¤¹¡£¤³¤Î¥·¥å¥·¥å¤Ïµ¤Éé¤ï¤º»È¤¨¤ë¹çÈéÁÇºà¡£²èÁü¤Î¥«¥éー¤Ë²Ã¤¨¡¢½Õ¤é¤·¤¤·Ú¤ä¤«¤Ê¥Ö¥ëー¤È¥¤¥¨¥íー¤Î3¿§Å¸³«¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Æüº¹¤·¤Ë±Ç¤¨¤ë¥¥é¥¥é´¶
¡Ú3COINS¡Û¡Ö¥é¥á¥Õ¥ê¥ë¥·¥å¥·¥å¡×\550¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
Á¡ºÙ¤Ê¥é¥á¤¬¹¤¬¤ë¡¢·Ú¤ä¤«¤Ê¥Ý¥ê¥¨¥¹¥Æ¥ëÁÇºà¤Î¥·¥å¥·¥å¡£Åß¤«¤é½Õ¤Ë¤«¤±¤Æ¤ÎÌÀ¤ë¤¤Æüº¹¤·¤òÈ¿¼Í¤·¤Æ¡¢´é¤Þ¤ï¤ê¤Ë²Ú¤òÅº¤¨¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤¹¡£Íî¤ÁÃå¤¤¤¿¥Ùー¥¹¥«¥éー¤Î¤ª¤«¤²¤Ç¡¢¤¢¤¯¤Þ¤ÇÇÉ¼ê¤µ¤Ï¹µ¤¨¤á¤Ç¡¢Âç¿Í¤Ã¤Ý¤¯·è¤Þ¤ë¤Î¤¬¥á¥ê¥Ã¥È¡£¿§°ã¤¤¤Î¥Ö¥é¥¦¥ó¤È¥°¥êー¥ó¤â¡¢Æ±ÍÍ¤Ë¿¼¤ß¤Î¤¢¤ë¿§¹ç¤¤¤Ç¤¹¡£
¤Û¤ó¤Î¤ê´Å¤¤¥ê¥Ü¥ó¥â¥Áー¥Õ
¡Ú3COINS¡Û¡Ö¥ê¥Ü¥ó¥Æー¥×ÉÕ¤¥Ïー¥ÈÊÁ¥·¥å¥·¥å¡×\550¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
2026½Õ²Æ¤Ï¡¢´Å¤¤¥àー¥É¤Î¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¥¢¥¤¥Æ¥à¤âÂæÆ¬¡£ÂçÃÀ¤Ë¼è¤êÆþ¤ì¤ëÍ¦µ¤¤¬¤Ê¤¤¾ì¹ç¤Ï¡¢¤Þ¤º¥·¥å¥·¥å¤«¤é»Ï¤á¤Æ¤ß¤Æ¡£¥Ïー¥È¡¦¥ê¥Ü¥ó¤È¤â¤Ë¹µ¤¨¤á¤Ê¥µ¥¤¥º´¶¤Ç¡¢´Å¤¹¤®¤Ê¤¤ÀäÌ¯¤Ê¥Ð¥é¥ó¥¹¤Ç¤¹¡£¥¢¥¤¥Ü¥êー¡¦¥°¥ìー¡¦¥Ö¥é¥¦¥ó¤È¡¢¤¤¤º¤ì¤â¥Ùー¥·¥Ã¥¯¥«¥éー¤Î¤¿¤á¡¢¼è¤êÆþ¤ì¤ä¤¹¤µ¤ÏÌäÂê¤Ê¤·¡ª
¢¨¤¹¤Ù¤Æ¤Î¾¦ÉÊ¾ðÊó¡¦²èÁü¤Ï3COINS½ÐÅµ¤Ç¤¹¡£
¢¨µ»öÆâ¤Î¾ðÊó¤Ï¼¹É®»þ¤Î¤â¤Î¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£²Á³ÊÊÑ¹¹¤ä¡¢ÈÎÇä½ªÎ»¤Î²ÄÇ½À¤â¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£ºÇ¿·¤Î¾¦ÉÊ¾ðÊó¤Ï³Æ¤ªÅ¹¡¦¥Ö¥é¥ó¥É¤Ê¤É¤Ë¤´³ÎÇ§¤¯¤À¤µ¤¤¤Þ¤»¡£
writer¡§Nae.S