»ùÆ¸Ê¸³Øºî²È¡¦¹â¿¹ÀéÊæ¤µ¤ó¡Ö´¶Æ°¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×ËÏÅÄ¶è¤òÉñÂæ¤Ë¤·¤¿ÂåÉ½ºî¤¬¥É¥é¥Þ²½
¡¡»ùÆ¸Ê¸³Øºî²È¡¦¹â¿¹ÀéÊæ¤µ¤ó¤¬£¹Æü¡¢ÅÔÆâ¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿Á°¸åÊÔ¤Î¥É¥é¥Þ¡Ö±«¾å¤¬¤ê¤Î¥¹¥«¥¤¥Ä¥ê¡¼¡×¡Ê£Õ¡Ý£Î£Å£Ø£Ô¡áÇÛ¿®Ãæ¡¢£Â£Ó£±£±¡á½ÕÊüÁ÷Í½Äê¡Ë¤Î´°À®ÈäÏªµ¼Ô²ñ¸«¤Ë½ÐÀÊ¤·¤¿¡£
¡¡¼«¿È¤¬¼ê³Ý¤±¤¿Æ±Ì¾»ùÆ¸Ê¸³Ø¤¬¥É¥é¥Þ²½¡£¡ÖÊ¸»ú¤ÎÀ¤³¦¤¬±ÇÁü¤ÎÀ¤³¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤³¤È¤Ë´¶Æ°¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Ç¾Æâ¤Î¥¤¥á¡¼¥¸¤Î¤ß¤Ç½ñ¤¤¤Æ¤¤¤ë¤ï¤±¤Ç¤¹¤¬¡¢½Ð±é¼Ô¤Î³§¤µ¤Þ¤Ë¤è¤Ã¤Æ¼ÂÂÎ²½¤·¤ÆÂ¸ºß¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬¤¦¤ì¤·¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡×¤È¼Â¼Ì²½¤ò´î¤ó¤À¡£
¡¡¥¿¥¤¥È¥ë¤Ë¤â¤¢¤ë¤è¤¦¤Ë¡¢ºîÉÊ¤ÎÉñÂæ¤Ï¥¹¥«¥¤¥Ä¥ê¡¼¤¬¤¢¤ëËÏÅÄ¶è¡£¤³¤ì¤Þ¤Ç»ùÆ¸Ê¸³Ø¤ä»æ¼Çµï¤ò¼ê³Ý¤±¤Æ¤¤¿¤¬¡ÖÁ´¤Æ¤ÎºîÉÊ¤Ë¶¦ÄÌ¤¹¤ë¤Î¤Ï¡¢¼ÂºÝ¤Ë¤¢¤ëÃÏ¤òÉÁ¤¯¤³¤È¡£ËÏÅÄ¶è¤ÎÌ¾½ê¤¬Èþ¤·¤¤±ÇÁü¤Ç½Ð¤Æ¤¯¤ë¤Î¤Ç¡¢À»ÃÏ½äÎé¤ò¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤ë¤È¤¦¤ì¤·¤¤¤Ç¤¹¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡¥·¥ç¡¼¥Ñ¥Ö¤ÇÆ¯¤¯¥â¥Î¥Þ¥Í·Ý¿Í¡Ê¾åÃÏÍºÊå¡Ë¤¬¡¢¤È¤¢¤ëÁûÆ°¤ò¤¤Ã¤«¤±¤ËÌ´¤äºÊ¡ÊÈþ»³²ÃÎø¡Ë¤äÌ¼¡ÊÂç°æÎç½ï¡Ë¤È¸þ¤¹ç¤¦Êª¸ì¡£¹â¿¹¤µ¤ó¤ÏÌ¼¡¦ºÚ¡¹¼ÂÌò¤Î¥ª¡¼¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¤Ë¤â»²²Ã¤·¡¢Âç°æ¤ò½é¤á¤Æ¸«¤¿»þ¤Î°õ¾Ý¤ò¡ÖºÚ¡¹¼Â¤¬¤¤¤¿¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¥¤¥á¡¼¥¸¤½¤Î¤Þ¤Þ¡×¤ÈÂÀ¸ÝÈ½¤ò²¡¤·¤¿¡£
