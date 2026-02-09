ºØÆ£¹©¡¢20Âå¤Ï¥Ï¥í¥×¥í¤Î¸½¾ì¤Ç¥¢¥ë¥Ð¥¤¥È¡¡Ç®Îõ¤Ê¸½¾ì¤òÌÜ¤ÎÅö¤¿¤ê¤Ë¤·¤Æ¡Ö¥¨¥ó¥¿¡¼¥Æ¥¤¥ó¥á¥ó¥È¤ÎÀ¤³¦¤ò³Ø¤Ð¤»¤Æ¤â¤é¤Ã¤¿¡×
¡¡ÇÐÍ¥¤ÎºØÆ£¹©¤¬9Æü¡¢ÅÔÆâ¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿Netflix±Ç²è¡ØThis is I¡Ù¢ãThis is ¥¢¥¤¥É¥ë»î¼Ì²ñ¢ä¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ë¥²¥¹¥È½Ð±é¡£¥¨¥ó¥¿¡¼¥Æ¥¤¥ó¥á¥ó¥È¤ò³Ø¤ó¤À¸¶ÅÀ¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡Ú½¸¹ç¥·¥ç¥Ã¥È¡Û¥¥é¥Ã¥¥é¡Ä¡ª¥Ï¡¼¥È¥Ý¡¼¥º¤ò¤¹¤ëºØÆ£¹©¡õË¾·î½Õ´õ¤é
¡¡»î¼Ì²ñ¤Ë¤Ï¡¢»Ø¸¶è½Çµ¤¬¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥¹¤¹¤ë¥¢¥¤¥É¥ë¥°¥ë¡¼¥×=LOVE¡¢¡âME¡¢¢âJOY¤Î°ìÉô¥á¥ó¥Ð¡¼¤é¸½Ìò¥¢¥¤¥É¥ë150¿Í¤¬ÆÃÊÌ¥²¥¹¥È¤È¤·¤Æ¾·ÂÔ¤µ¤ì¡¢¥¥ã¥¹¥È¿Ø¤Ë¼ÁÌä¤¹¤ë´ë²è¤â²ñ¾ì¤ÇÅ¸³«¤µ¤ì¤¿¡£
¡¡¤½¤ÎÃæ¤Ç¡¢=LOVE¤Î²»Åèè½º»¤«¤é¡Ö¿ÍÀ¸¤¬Âç¤¤¯ÊÑ¤ï¤Ã¤¿½Ð²ñ¤¤¡×¤È¤¤¤¦¼ÁÌä¤¬ÅÐÃÅ¼Ô¤Î3¿Í¤Ë´ó¤»¤é¤ì¤¿¡£¤³¤ì¤ËºØÆ£¤Ï¡¢20Âå¤Îº¢¤Î²¼ÀÑ¤ß»þÂå¤Ë¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤¿¥¢¥ë¥Ð¥¤¥È¤Î·Ð¸³¤ò²ó¸Ü¡£ºØÆ£¤Ï¡Ö¥Ï¥í¡¼!¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¡×¸½¾ì¤òÃ´Åö¤¹¤ë¤³¤È¤¬Â¿¤«¤Ã¤¿¤½¤¦¤Ç¡¢¥¹¥Æ¡¼¥¸¤òÇØ¤ËµÒÀÊ¤òÊÝ¤Ä¤¿¤á¤Î¥í¡¼¥×¤ò»ý¤Ä¶ÈÌ³¤Ë·È¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¡¡ºØÆ£¤Ï¤½¤Î»þ¤ò¿¶¤êÊÖ¤ê¡¢¡Ö¤³¤ó¤Ê¤Ë¿Í¤òÌ´Ãæ¤Ë¤µ¤»¤ë¥¢¥¤¥É¥ë¤Î¿¦¶È¤òÇØÃæ¤Ë´¶¤¸¤Æ¡¢¥¨¥ó¥¿¡¼¥Æ¥¤¥ó¥á¥ó¥È¤ÎÀ¤³¦¤ò³Ø¤Ð¤»¤Æ¤â¤é¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡¢ËÍ¤ÎÌÜ¤ÎÁ°¤Ë¤¤¤¿¤ª¤¸¤µ¤ó¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¡£Â³¤±¤Æ¡Ö¤½¤Î¿Í¤ÎÂÎ²¹¤ä¡¢¤³¤³¤ËÀ¸¤¤¬¤¤¤ò´¶¤¸¤Æ¤¤¤ëÀ¸Ì¿ÎÏ¤ò´¶¤¸¤¿¤³¤È¤¬¤º¤Ã¤È°õ¾Ý¤Ë»Ä¤Ã¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡ËÜºî¤Ï¡¢¤Ï¤ë¤Ê°¦¤ÎÃø½ñ¡ØÁÇÀ²¤é¤·¤¡¢¤³¤Î¿ÍÀ¸¡Ù¡Ê¹ÖÃÌ¼Ò¡Ë¤È¡¢ÏÂÅÄ¹Ì¼£¡¦¿¼Ä®¸øÈþ»Ò¶¦Ãø¡Ø¥Ú¥Ë¥¹¥«¥Ã¥¿¡¼¡¡ÀÆ±°ìÀ¾ã³²¤òµß¤Ã¤¿°å»Õ¤ÎÊª¸ì¡Ù¡ÊÊý¾æ¼Ò¡Ë¤ò¸¶°Æ¤Ë¡¢¡Ö¥¢¥¤¥É¥ë¤Ë¤Ê¤ê¤¿¤¤¡×¤È¤¤¤¦Ì´¤òÊú¤Â³¤±¤¿°ì¿Í¤Î¾¯Ç¯¡¦¥±¥ó¥¸¡Ê¸å¤Î¥¢¥¤¡Ë¤¬¡¢°ì¿Í¤Î°å»Õ¡¦ÏÂÅÄ¹Ì¼£¤È½Ð²ñ¤¤¡¢¼«¿È¤Î¿ÍÀ¸¤òÀÚ¤ê³«¤¤¤Æ¤¤¤¯¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¡£
¡¡¼ç¿Í¸ø¡¦¥¢¥¤Ìò¤Ë¤Ï¡¢¥ª¡¼¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¤ÇÁª¤Ð¤ì¤¿18ºÐ¤Î¿·À±Ë¾·î¡£±éµ»¥ì¥Ã¥¹¥ó¤ä¥ï¡¼¥¯¥·¥ç¥Ã¥×¤ò½Å¤Í¡¢¿ð¡¹¤·¤¤Â¸ºß´¶¤Ç¡È¿·¤·¤¤»þÂå¤Î¥¢¥¤¥³¥ó¡É¤òÂÎ¸½¤¹¤ë¡£¿ÍÀ¸¤ÎÂç¤¤ÊÅ¾µ¡¤ò¤â¤¿¤é¤¹¼Âºß¤Î°å»Õ¡¦ÏÂÅÄ¹Ì¼£Ìò¤Ë¤Ï¡¢ÇÐÍ¥¤ÎºØÆ£¹©¤¬Ì¾¤òÏ¢¤Í¤ë¡£
¡¡Æ±ºî¤ÏÆ°²èÇÛ¿®¥µ¡¼¥Ó¥¹¡ÖNetflix¡×¤Ç10Æü¤«¤éÀ¤³¦ÆÈÀêÇÛ¿®¤µ¤ì¤ë¡£
