¼«Ì±´´Éô¡Ö¤³¤ì¤À¤±Âç¾¡¤¹¤ë¤È»×¤ï¤º¡×¡ÄÈæÎãÌ¾Êí¤ÎÅÐºÜ¼ÔÂ¤ê¤º£±£´µÄÀÊ¤¬Â¾ÅÞ¤Ø¡¢ÃæÆ»¤Ï¸øÌÀ½Ð¿È£²£¸¿ÍÁ´°÷ÅöÁª
¡¡½°±¡Áª¤ÎÈæÎãÁª¡ÊÄê¿ô£±£·£¶¡Ë¤Ç¤Ï¡¢¼«Ì±ÅÞ¤¬£²£°£²£´Ç¯¤ÎÁ°²óÁª¤«¤é£¸µÄÀÊÁý¤Î£¶£·µÄÀÊ¤ò³ÍÆÀ¤·¤¿¡£
¡¡Îò»ËÅª¤ÊÂç¾¡¤Ç£¸£±µÄÀÊ¤ò³ÍÆÀ¤Ç¤¤ëÆÀÉ¼¤òÆÀ¤¿¤â¤Î¤Î¡¢ÈæÎãÌ¾Êí¤ÎÅÐºÜ¼Ô¤¬Â¤ê¤º¤Ë¡¢·×£±£´µÄÀÊ¤òÂ¾ÅÞ¤Ë¾ù¤ë¤È¤¤¤¦°ÛÎã¤Î»öÂÖ¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡¼«Ì±¤ÏÈæÎãÁª¤ËÁ°²óÁªÈæ£³£´¿ÍÁý¤Î·×£³£±£¹¿Í¤òÍÊÎ©¤·¤¿¡£¤¿¤À¡¢½ÅÊ£Î©¸õÊä¼Ô¤¬¾®Áªµó¶è¤ÇÂçÎÌÅöÁª¤·¤¿¤¿¤á¡¢Åìµþ¡¢Æî´ØÅì¡¢ËÌÎ¦¿®±Û¡¢Ãæ¹ñ¤Î£´¥Ö¥í¥Ã¥¯¤ÇÈæÎãÁª¤ÇÅöÁª»ñ³Ê¤Î¤¢¤ëÌ¾ÊíÅÐºÜ¼Ô¤¬ÉÔÂ¤·¤¿¡£¸ø¿¦ÁªµóË¡¤Îµ¬Äê¤Ë´ð¤Å¤¡¢ÃæÆ»²þ³×Ï¢¹ç¤Ë£¶µÄÀÊ¡¢ÆüËÜ°Ý¿·¤Î²ñ¡¢¹ñÌ±Ì±¼çÅÞ¡¢¥Á¡¼¥à¤ß¤é¤¤¤Ë³Æ£²µÄÀÊ¡¢»²À¯ÅÞ¤È¤ì¤¤¤ï¿·ÁªÁÈ¤Ë³Æ£±µÄÀÊ¤¬²ó¤Ã¤¿¡£
¡¡ÈæÎãÁª¤Î¸õÊä¼ÔÉÔÂ¤Ï¡¢ÆÃÄê¤ÎÀ¯ÅÞ¤¬¾®Áªµó¶è¤ÇÂç¾¡¤·¤¿¾ì¹ç¤Ëµ¯¤³¤ë¤³¤È¤¬Â¿¤¤¡£¼«Ì±¤¬¸½¹ÔÀ©ÅÙ¤ÇºÇÂ¿¤Î£·£·µÄÀÊ¤ò³ÍÆÀ¤·¤¿£°£µÇ¯¤ÎÍ¹À¯²ò»¶¤Ç¤Ï¡¢Åìµþ¥Ö¥í¥Ã¥¯¤Î£±µÄÀÊ¤¬¼ÒÌ±ÅÞ¤Ë²ó¤Ã¤¿¡£¼«Ì±´´Éô¤Ï¡Ö½°±¡²ò»¶»þÅÀ¤Ç¤Ï¡¢¤³¤ì¤À¤±Âç¾¡¤¹¤ë¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¡×¤ÈÊ£»¨¤ÊÉ½¾ð¤òÉâ¤«¤Ù¤¿¡£
¡¡Ìö¿Ê¤·¤¿¤ß¤é¤¤¤â¡¢¶áµ¦¥Ö¥í¥Ã¥¯¤Ç£²µÄÀÊ¤òÃæÆ»²þ³×¤È°Ý¿·¤Ë£±µÄÀÊ¤º¤Ä¾ù¤Ã¤¿¡£½ÅÊ£Î©¸õÊä¤·¤¿£²¿Í¤Î¾®Áªµó¶è¤Ç¤ÎÆÀÉ¼Î¨¤¬¡¢¤¤¤º¤ì¤âÍ¸úÅêÉ¼¤Î£±£°¡óÌ¤Ëþ¤À¤Ã¤¿¤¿¤á¡¢ÈæÎãÁª¤Ç¤ÎÅöÁª»ñ³Ê¤òÆÀ¤é¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
¡¡ÃæÆ»²þ³×¤ÏÈæÎãÁª¤Ç¼«Ì±¤È¤ß¤é¤¤¤«¤é£·µÄÀÊ¤ò¾ù¤ê¼õ¤±¤¿·ë²Ì¡¢£´£²µÄÀÊ¤ò³ÍÆÀ¤·¤¿¡£Á°²óÁª¤ÇÎ©·ûÌ±¼ç¡¢¸øÌÀÎ¾ÅÞ¤¬³ÍÆÀ¤·¤¿·×£¶£´µÄÀÊ¤«¤éÂçÉý¸º¤È¤Ê¤Ã¤¿°ìÊý¤Ç¡¢¸øÌÀ½Ð¿È¤Î·×£²£¸¿Í¤ÏÁ´£±£±¥Ö¥í¥Ã¥¯¤ÎÌ¾Êí£±°Ì¤òÆÈÀê¤·¤¿¤¿¤á¡¢Á´°÷ÅöÁª¤·¤¿¡£