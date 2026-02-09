¡ÚÃæÆ»¡ÛÍîÁª¤ÎÂçÊª¡¦²¬ÅÄ¹îÌé»á¡¡°ìÌëÌÀ¤±µÄ°÷²ñ´Û¤ÇÅ±¼ýºî¶È¡Ö£´Æü´Ö¤Ç¡Ä¤³¤ì¤¬ÂçÊÑ¡×¼ã¤Æü¤Î¥Ñ¥Í¥ëÇí¤¬¤µ¤ì¡¢ÊÉ¤ÎÂç¿Ã»þÂå¼Ì¿¿¤â¼ä¤·¤¯
¡¡½°±¡Áª¤ÎÅê³«É¼¤¬£¸Æü¹Ô¤ï¤ì¡¢ÃæÆ»²þ³×Ï¢¹ç¤Ï¾®Âô°ìÏº»á¡¢²¬ÅÄ¹îÌé»á¡¢»ÞÌî¹¬ÃË»á¡¢°Â½»½ß»á¤éÂçÊª¤¬Áê¼¡¤®ÍîÁª¡£»´ÇÔ¤òµÊ¤·¤¿¡£
¡¡²¬ÅÄ»á¤Ï°ìÌëÌÀ¤±¤¿£¹Æü¡¢£Ù£ï£õ£Ô£õ£â£å¡Ö¤«¤Ä¤ä¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¡×¤Ë¡Ø°ìÈÕÌÀ¤±¤Æ¡¢µÄ°÷²ñ´ÛÅ±¼ýºî¶È¤È¤³¤ì¤«¤é¤Î¤³¤È¡Ù¤ÈÀâÌÀ¤·¡¢¿·µ¬Æ°²è¤òÅê¹Æ¡£Åìµþ¤ÎµÄ°÷²ñ´Û¤Î»öÌ³½ê¤ÎÅ±¼ýºî¶È¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤òÊó¹ð¤·¤¿¡£
¡¡¡Ö£´Æü´Ö¤ÇµÄ°÷²ñ´Û¤òÅ±¼ý¤·¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¤³¤ì¤¬¤Ê¤«¤Ê¤«ÂçÊÑ¤Ç¡£º£¡¢°Àï¶ìÆ®¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤³¤í¤Ç¤¹¡×¤ÈÀâÌÀ¡£¼ã¤Æü¤Î±éÀâ»Ñ¤Î¥Ñ¥Í¥ë¤ÏÇí¤¬¤µ¤ì¡¢´ù¤Î¾å¤Ë¡£Â¿¤¯¤Î»ñÎÁ¤â»³ÀÑ¤ß¤È¤Ê¤ê¡¢ÊÉ¤Ë¤«¤«¤Ã¤¿Âç¿Ã»þÂå¤ÎµÇ°¼Ì¿¿¤¬¼ä¤·¤¯±Ç¤ë¡£ÁëºÝ¤Ë¤Ï¥³¥ì¥¯¥·¥ç¥ó¤·¤Æ¤¤¤ë¥«¥¨¥ë¤È¤ß¤é¤ì¤ë¾®¤µ¤Ê¾®¤µ¤ÊÃÖÊª¤¬¤¿¤¯¤µ¤ó¾þ¤é¤ì¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢Æþ¸ý¤Î´ÑÍÕ¿¢Êª¤Ê¤É¤È¤È¤â¤Ë¡¢¤¹¤Ù¤ÆÊÒÉÕ¤±¤é¤ì¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¡£
¡¡²¬ÅÄ»á¤Ï£±£¹£µ£³Ç¯¡¢»ÍÆü»Ô»ÔÀ¸¤Þ¤ì¤Î£·£²ºÐ¡£ÅìÂçË¡³ØÉôÂ´¶È¸å¡¢µìÄÌ»º¾Ê¤ò·Ð¤Æ¡¢£¹£°Ç¯½°µÄ±¡µÄ°÷½éÅöÁª¡££±£²²óÏ¢Â³¤ÇÅöÁª¤·¤Æ¤¤¤¿¡££¹£¸Ç¯Ì±¼çÅÞ¤ò·ëÀ®¡£´´»öÄ¹¡¢ÂåÉ½¤Ê¤É¤òÎòÇ¤¤·¡¢£²£°£°£¹Ç¯½°±¡Áª¤ÇÀ¯¸¢¸òÂå¤ò¼Â¸½¡£Ì±¼çÅÞÀ¯¸¢¤Ç¤Ï³°Áê¡¢Í¿ÅÞ´´»öÄ¹¡¢ÉûÁíÍý¤òÌ³¤á¤¿¡£