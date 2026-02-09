ÎëÌÚ°¡Èþ¡¢44ºÐ¤Ë¡ª½÷»Ò¹âÀ¸»þÂå¤Îµ®½Å¤Ê¥×¥ê¥¯¥é¤Ë¤Ï¡ÖÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¤Ê¤¤¡×¡ÖÈþËÆ¤Ë´¶·ã¡×¤ÎÀ¼
2·î9Æü¤Þ¤Ç¤Ë¡¢ÎëÌÚ°¡Èþ¤¬Instagram¤ò¹¹¿·¡£Æ±Æü¤Ë44ºÐ¤ÎÃÂÀ¸Æü¤ò·Þ¤¨¤¿¤³¤È¤òÊó¹ð¤·¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¥¹¥é¥êÈþµÓ¤Î¥ß¥Ë¥¹¥«SHOT¤â¸ø³«
ÎëÌÚ¤Ï¡¢¼«¿È¤ÎInstagram¥¢¥«¥¦¥ó¥È¤Ë¤Æ¡¢¡Ö44¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¡×¤ÈÊó¹ð¤·¤Ä¤Ä¡¢¡Ö15¤Î»þ¤Î¥×¥ê¥¯¥é¡¢º£¤âÊÑ¤ï¤é¤ºÃçÎÉ¤¤Í§Ã£¡£¥×¥ê¥¯¥é½Ð¤¿»þ´ü¤Ï¤É¤³¤â¹ÔÎó¤À¤Ã¤¿¡ª¥×¥ê¥¯¥éÄ¢¤Ï¥Ñ¥ó¥Ñ¥ó¤À¤Ã¤¿¡ª¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¡£
¤Þ¤¿¡¢¡Öº£¤ÏÌ¼¤¬¥·¡¼¥ëÄ¢¤Ë¥Ï¥Þ¤Ã¤Æ¤ë¡×¡Ö#¥×¥ê¥¯¥é #¥·¡¼¥ëÄ¢ #ÀÎ¤Ã¤Ý¤µ¤¬²¿¤È¤â¸À¤¨¤Ê¤¤ #15ºÐ #½÷»Ò¹âÀ¸¡×¤È¥Ï¥Ã¥·¥å¥¿¥°¤âÅº¤¨¤Æ¡¢15ºÐÅö»þ¤Î¥×¥ê¥¯¥é²èÁü¤òÊ£¿ôËç¸ø³«¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¤³¤ÎÅê¹Æ¤ËÂÐ¤·¡¢¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤Ï¡¢¡ÖÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¤Ê¤¤¡×¡Ö¤º¤Ã¤È¤«¤ï¤¤¤¤¡×¡Ö·ã¥ì¥¢¤Ê¥×¥ê!!¡×¡Ö¥¨¥â¤¤¡×¡Ö¥¢¥ß¡¼¥´¤ÎÈþËÆ¤Ë´¶·ã¡×¡Ö¸µÁÄ¥×¥ê¥¯¥é²û¤«¤·¤¤¡×¡ÖÀÎ¤âº£¤â¡¢¾Ð´é¤¬¥¥å¡¼¥È¡×¤Ê¤É¤ÎÀ¼¤¬½¸¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
¤½¤ó¤ÊÎëÌÚ¤Ï¡¢2·î7Æü¤ÎÅê¹Æ¤Ç¤Ï¡¢¡ÖFCÅìµþvs¼¯Åç¥¢¥ó¥È¥é¡¼¥º¡×¡Ö¥Ï¡¼¥Õ¥¿¥¤¥à¥·¥ç¡¼ ¤Ë½Ð±é¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤·¤¿¡×¡Ö#Åìµþ¥É¥í¥ó¥Ñ ¤â°ì½ï¤ËÍÙ¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¡×¤Ê¤É¤ÈÄÖ¤ê¡¢ÈþµÓ¤òÈäÏª¤·¤¿¥ß¥Ë¥¹¥«»Ñ¤Ç¡¢FCÅìµþ¤Î¥Á¡¼¥à¥Þ¥¹¥³¥Ã¥È¤ÎÅìµþ¥É¥í¥ó¥Ñ¤È¤Î2SHOT¤Ê¤É¤âÈäÏª¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
ÎëÌÚ¤Ï¡¢1998Ç¯¤Ë¡Ölove the island¡×¤Ç²Î¼ê¥Ç¥Ó¥å¡¼¡£¸½ºß¤Ï²»³Ú³èÆ°¤ä¥¿¥ì¥ó¥È¶È¤Ê¤É¤ÈÊÂ¹Ô¤·¤Æ¡¢9ºÐ¤ÎÄ¹ÃË¡¢5ºÐ¤Î¼¡ÃË¡¢3ºÐ¤ÎÄ¹½÷¤Î°é»ù¤Ë¼è¤êÁÈ¤ó¤Ç¤ª¤ê¡¢SNS¤Ç¤Ï¡¢¤½¤ó¤ÊÎëÌÚ¤Î¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê»Ñ¤ò¸«¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¡£
²èÁü½ÐÅµ¡§ÎëÌÚ°¡Èþ¥ª¥Õ¥£¥·¥ã¥ëInstagram¤è¤ê