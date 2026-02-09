¡ÖÀ¹¤ì¤¹¤®¤ï¤í¤¿¡×¥Õ¥¸¥â¥ó¡¢¥¤¥±¥á¥ó¥·¥ç¥Ã¥È¤Ë¡Ö¤á¤Ã¤Á¤ã¥¹¥¿¥¤¥ëÎÉ¤¯¸«¤¨¤ë¡×¡Ö¥â¥Ç¥ë¤ËÊÑ¿È¡×È¿¶Á
¤ª¾Ð¤¤¥³¥ó¥Ó¡¦FUJIWARA¤ÎÆ£ËÜÉÒ»Ë¤µ¤ó¤Ï2·î7Æü¡¢¼«¿È¤ÎInstagram¤ò¹¹¿·¡£¥â¥Ç¥ë¤Î¤è¤¦¤Ë¥Ý¡¼¥º¤ò·è¤á¤ë¼Ì¿¿¤ò¸ø³«¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡ÛÆ£ËÜÉÒ»Ë¤Î¥¤¥±¥á¥ó¡© ¥·¥ç¥Ã¥È
¤ª¾Ð¤¤¥È¥ê¥ª¡¦¤Ñ¡¼¤Æ¤£¡¼¤Á¤ã¤ó¤Î¿®»Ò¤µ¤ó¤Ï¡ÖÀ¹¤ì¤¹¤®¤ï¤í¤¿¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¡£Æ£ËÜ¤µ¤ó¤â¡ÖÁ´¤¯À¹¤Ã¤Æ¤Þ¤»¤ó¤±¤É¤Ê¤Ë¤«¡©¡×¤È¡¢¶¯µ¤¤Î»ÑÀª¤ÇÊÖ¿®¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤Ï¡ÖÂ¤¤¤Ä¤â¤è¤êÄ¹¤Ê¤¤¡ª¡©¡×¡Ö¤á¤Ã¤Á¤ã¥¹¥¿¥¤¥ëÎÉ¤¯¸«¤¨¤ë¡×¡Ö¥â¥Ç¥ë¤ËÊÑ¿È¡×¡ÖÂç¹¥¤¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡Ä¡×¡Ö¤Þ¤¿ÍµÈ¤µ¤ó¤Ë¤¤¤¸¤é¤ì¤Þ¤¹¤è¡©¡×¤Ê¤É¡¢¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤ÊÀ¼¤¬½¸¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
(Ê¸:¸ÞÏ»¼· È¬ÀéÂå)
¡Ú¼Ì¿¿¡ÛÆ£ËÜÉÒ»Ë¤Î¥¤¥±¥á¥ó¡© ¥·¥ç¥Ã¥È
¡ÖÂç¹¥¤¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡Ä¡×Æ£ËÜ¤µ¤ó¤Ï¡Ö¤³¤ó¤Ê´¶¤¸¤Ç»£¤Ã¤Æ¤ë¤È¤Ê¤ó¤«¼þ¤ê¤Ë¾Ð¤ï¤ì¤ë¡×¤È¤Ä¤Å¤ê¡¢1Ëç¤Î¼Ì¿¿¤ò¸ø³«¤·¤Þ¤·¤¿¡£¼Ì¿¿¤Ë¤Ï¡¢¹õÃÏ¤ËÇò¤¤¥¹¥È¥é¥¤¥×¤¬±Ç¤¨¤ë¥»¥Ã¥È¥¢¥Ã¥×¤òÃå¤³¤Ê¤·¤¿»Ñ¤¬¼Ì¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Â¤ò¥¯¥í¥¹¤·¡¢¥Ý¡¼¥º¤ò·è¤á¤ëÆ£ËÜ¤µ¤ó¤Ï¥¹¥¿¥¤¥ê¥Ã¥·¥å¤ÇÍî¤ÁÃå¤¤¤¿Ê·°Ïµ¤¤ò¾ú¤·½Ð¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ö¸üÄì¤ä¤«¤é¤ä¡ª¡×2025Ç¯6·î9Æü¤Ë¤â¥½¥í¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¸ø³«¤·¤¿Æ£ËÜ¤µ¤ó¡£ÂÎ¤ÎÁ°¤Ç¾åÉÊ¤Ë¼ê¤òÁÈ¤ß¡¢¥¨¥ì¥¬¥ó¥È¤Ê¥Ý¡¼¥º¤ÇÐÊ¤à»Ñ¤¬¼Ì¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤Á¤é¤Î¼Ì¿¿¤â¥¹¥¿¥¤¥ë¤¬ÎÉ¤¯¸«¤¨¤ë1Ëç¤Ç¤¹¡£°ìÈÌ¥æ¡¼¥¶¡¼¤«¤é¤Î¡ÖÂ¤¬¤¹¤´¤¯Ä¹¤¯¸«¤¨¤ë¡ª¡ª¡ª¡ª¤Ê¤¼¤À¤í¤¦¡ª¡ª¡ª¡×¤È¤¤¤¦¥³¥á¥ó¥È¤ËÂÐ¤·¡¢Æ£ËÜ¤µ¤ó¤Ï¡Ö¸üÄì¤ä¤«¤é¤ä¡ª¡×¤È¤¹¤ë¤É¤¤¥Ä¥Ã¥³¥ß¤òÊÖ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£µ¤¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¿Í¤Ï¤¼¤Ò¥Á¥§¥Ã¥¯¤·¤Æ¤ß¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
(Ê¸:¸ÞÏ»¼· È¬ÀéÂå)