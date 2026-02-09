¡Ú²òÀâ¡Û36Ç¯¤Ö¤ê¤ÎÆ±ÆüÁª¡Ö¸©ÃÎ»öÁª¤È½°±¡Áª¤òÁí³ç¡×¸©Ì±¤¬Áªµó¤òÄÌ¤·µá¤á¤¿¤â¤Î¤È¤Ï¡©¡ÔÄ¹ºê¡Õ
ÁªµóÀï¤Î¼èºà¤òÃ´Åö¤·¤¿ÇßÅÄµ¼Ô¤È¡¢º£²ó¤Î·ë²Ì¤ò¿¶¤êÊÖ¤Ã¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤º¤Ï¡¢¸©Æâ¤ÎÀ¯ÅÞ¤´¤È¤ÎµÄÀÊ¿ô¤ò¸«¤Æ¤¤¤¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
²þÁªÁ°¤Þ¤Ç¸©Æâ3¤Ä¤Î¾®Áªµó¶è¤Ç¤Ï¡¢¼«Ì±¤¬2µÄÀÊ¡¢¹ñÌ±¤¬1µÄÀÊ¤ò³ÎÊÝ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
º£²ó¤ÎÁªµó¤Ç¤Ï¼«Ì±¤¬2µÄÀÊ¡¢¹ñÌ±¤¬1µÄÀÊ¤ò°Ý»ý¤·¤Þ¤·¤¿¡£
°ìÊý ÈæÎã¤Ç¤Ï¡¢ÃæÆ»¤¬µÄÀÊ¤ò¼º¤¤¡¢¼«Ì±¤¬1µÄÀÊ¤ò³ÍÆÀ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¢¡Ä¹ºê1¶è
¾®Áªµó¶è¤Î·ë²Ì¡¢Ä¹ºê»ÔÁ´°è¤¬Áªµó¶è¤Î¡ÖÄ¹ºê1¶è¡×¤Ç¤¹¡£
¹ñÌ±¡¦Á°¿¦¤ÎÀ¾²¬¤µ¤ó¤¬¡¢¼¡ÅÀ¤Î¼«Ì±¡¦¿·¿Í¤ÎÀõÅÄ¤µ¤ó¤Ë4ËüÉ¼º¹¤¢¤Þ¤ê¤Îº¹¤ò¤Ä¤±¡¢È×ÀÐ¤ÊÀï¤¤¤ò¸«¤»¤Ä¤±¤ë·ë²Ì¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
ÀõÅÄ¤µ¤ó¤Ï¡¢ÈæÎã¶å½£¥Ö¥í¥Ã¥¯¤ÇÉü³èÅöÁª¤ò²Ì¤¿¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ÅêÉ¼¤ò½ª¤¨¤¿Í¸¢¼Ô¤òÂÐ¾Ý¤Ë¹Ô¤Ã¤¿½Ð¸ýÄ´ºº¤Î·ë²Ì¤ò¸«¤Æ¤ß¤Þ¤¹¤È¡¢À¾²¬¤µ¤ó¤Ï¹ñÌ±»Ù»ýÁØ¤Î9³ä¤ò¸Ç¤á¤¿¤Û¤«¡¢¼«Ì±¡¢ÃæÆ»¡¢ÌµÅÞÇÉÁØ¤Ë¤â¿»Æ©¤·¤¿¤³¤È¤¬Ê¬¤«¤ê¤Þ¤¹¡£
Á°²ó¤Î»²±¡Áª¤ËÂ³¤±¤Æ¡Ö¼ê¼è¤ê¤òÁý¤ä¤¹À¯ºö¡×¤ò·Ç¤²¤¿¤Û¤«¡¢¥¬¥½¥ê¥ó»ÃÄêÀÇÎ¨¤ÎÇÑ»ß¤È¤¤¤Ã¤¿¼ÂÀÓ¤â¥¢¥Ôー¥ë¤·¤ÆÉý¹¤¤ÁØ¤«¤é»Ù»ý¤ò½¸¤á¤Þ¤·¤¿¡£
°ìÊý ÀõÅÄ¤µ¤ó¤Ï½àÈ÷ÉÔÂ¤ÎÃæ¡¢ÁªµóÀï¤ËÆÍÆþ¡£
ÊÝ¼éÊ¬Îö¤È¤Ê¤Ã¤¿ÃÎ»öÁª¤Î±Æ¶Á¤Ç¡¢¼«Ì±ÅÞ¸©Ï¢¤¬°ìËç´ä¤Ë¤Ê¤ê¤Ë¤¯¤¤Ãæ¤Ç¤â ¡È¹â»ÔÀûÉ÷¡É ¤òÄÉ¤¤É÷¤Ë¡¢Ãå¼Â¤ËÉ¼¤òÁý¤ä¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¢¡Ä¹ºê2¶è
Â³¤¤¤Æ2¶è¤Ï¡¢¼«Ì±¤È¿·ÅÞ¡¦ÃæÆ»¤ÎÁ°¿¦¤Ë¤è¤ë»ö¼Â¾å¤Î°ìµ³ÂÇ¤Á¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
Î©·û¤È¸øÌÀ¤¬¥¿¥Ã¥°¤òÁÈ¤ó¤À¡ÖÃæÆ»¡×¤Î±Æ¶ÁÎÏ¤¬Ì¤ÃÎ¿ô¤Ç¤·¤¿¤¬¡¢·ë²ÌÅª¤Ë¼«Ì±¤Î²ÃÆ£¤µ¤ó¤¬5Ëü3000É¼¤¢¤Þ¤ê¤Îº¹¤ò¤Ä¤±¤ÆÀ©¤·¤Þ¤·¤¿¡£
»ÔÄ®¤´¤È¤Î·ë²Ì¤ò¸«¤Æ¤ß¤Þ¤¹¡£
²ÃÆ£¤µ¤ó¤ÏÃÏ¸µ¡ÖÅç¸¶»Ô¡×¤Ç¡¢8300É¼¤¢¤Þ¤êº¹¤ò¤Ä¤±¤ÆÆÍ¤Êü¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ÃæÆ»¡¦»³ÅÄ¤µ¤ó¤ÎÃÏ¸µ¡ÖÂçÂ¼»Ô¡×¡£
¤³¤³¤Ç¤â²ÃÆ£¤µ¤ó¤Ï¡¢8700É¼¤¢¤Þ¤ê¤Îº¹¤ò¤Ä¤±¤Æ°ÂÄê¤·¤¿Àï¤¤¤ò¿Ê¤á¤Þ¤·¤¿¡£
Á°²ó ¡ÈÎ¢¶âÌäÂê¡É ¤ÇµÕÉ÷Áªµó¤ò·Ð¸³¤·¤¿¤³¤È¤Ç¡¢¿Ø±Ä¤Î°ú¤Äù¤á¤ò¿Þ¤ê¡¢Å°Äì¤·¤¿Áªµó³èÆ°¤òÅ¸³«¡£
¤µ¤é¤Ë¹â»ÔÀûÉ÷¤¬¿á¤¹þ¤ó¤À¤³¤È¤Ç¡¢Åç¸¶È¾Åç¤òÃæ¿´¤È¤·¤ÆÁÈ¿¥É¼¤È¤È¤â¤ËÌµÅÞÇÉÁØ¤â¹¤¯¤Þ¤È¤á¤¿¤È¤ß¤é¤ì¤Þ¤¹¡£
¢¡Ä¹ºê3¶è
3¶è¤Ï¡¢¸©Æâ¤Ç¤ÏÍ£°ì¤Î ¡ÈÍ¿ÌîÅÞ°ìµ³ÂÇ¤Á¡É ¤Î¹½¿Þ¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¼«Ì±Ž¥Á°¿¦¤Î¶â»Ò¤µ¤ó¤¬¡¢¼¡ÅÀ¤ÎÃæÆ»Ž¥ÅÄ粼¤µ¤ó¤ËÌó8ËüÉ¼º¹¤ò¤Ä¤±¤ÆÀ©¤·¤Þ¤·¤¿¡£
Ç¯ÂåÊÌ¤ÎÆÀÉ¼Í½Â¬¤Ç¤Ï¡¢¤¹¤Ù¤Æ¤ÎÇ¯Âå¤Ç¶â»Ò¤µ¤ó¤¬ÅÄ粼¤µ¤ó¤òÂç¤¤¯¾å²ó¤ë·ë²Ì¤Ç¡¢¡È´°Á´¾¡Íø¡É ¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¶â»Ò¤µ¤ó¤Ï2Ç¯È¾¤ÎÃ»´ü´Ö¤Ë3²ó¤ÎÁªµóÀï¤ò·Ð¸³¤·¡¢¶¯¸Ç¤Ê¸å±ç²ñ¤¬¥Õ¥ë²ÔÆ¯¤·¤¿¤Û¤«¡¢¶â»Ò¤µ¤ó¼«¿È¤¬ÃÏ¸µ¤È¹ñ¤È¤Î¥Ñ¥¤¥×Ìò¤È¤·¤Æ¼ÂÀÓ¤ò½Å¤Í¤Æ¤¤¿ÅÀ¤âÉ¾²Á¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
°ìÊý¡¢ÃæÆ»¤ÎÅÄ粼¤µ¤ó¤ÏÃ»´ü·èÀï¤Ç½àÈ÷ÉÔÂ¤â¤¢¤Ã¤¿¤¦¤¨¤ËÃÎÌ¾ÅÙ¤Ë·ç¤±¡¢¤¤¤º¤ì¤ÎÃÏ°è¤Ç¤â»Ù»ý¤ò¹¤²¤ë¤³¤È¤Ï¤«¤Ê¤¤¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£
º£²ó¡¢ÃÎ»öÁª¤È½Å¤Ê¤Ã¤¿°ÛÎã¤Î½°±¡Áª¡£
3¤Ä¤ÎÁªµó¶è¤Ç¤Ï¡¢¤¤¤º¤ì¤âµÞ¤ÊÁªµó¤ËÂÐ±þ¤Ç¤¤ë¸å±ç²ñÁÈ¿¥¤È¡¢Æüº¢¤«¤éÀ¯¼£³èÆ°¤äÃÏ¸µ³èÆ°¤ò½Å»ë¤¹¤ëÁ°¿¦¤Î¸õÊä¼Ô¤¬¡¢ÃÏ°è¤Î¡ÖÂåÊÛ¼Ô¡×¤È¤·¤ÆºÆÁª¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¢¡Ä¹ºê¸©ÃÎ»öÁª
36Ç¯¤Ö¤ê¤ÎÆ±ÆüÁª¤È¤Ê¤Ã¤¿ÃÎ»öÁª¤ÏÀÜÀï¤ÎËö¡¢¿·¿Í¤ÎÊ¿ÅÄ¸¦¤µ¤ó¤¬¸½¿¦¤ÎÂçÀÐ¸¸ã¤µ¤ó¤òÇË¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
ÃÎ»öÁª¤Ï¡Ö¸©À¯4Ç¯´Ö¤ÎÉ¾²Á¡×¤È¡Öº£¸å¤ÎÊý¸þÀ¤ò¤á¤°¤ëÈ½ÃÇ¡×¤¬¡¢Í¸¢¼Ô¤Ë°Ñ¤Í¤é¤ì¤¿Àï¤¤¤Ç¤·¤¿¡£
¹ñÅÚ¸òÄÌ¾Ê½Ð¿È¤ÎÊ¿ÅÄ¤µ¤ó¤Ï¡¢·ÐºÑÂÐºö¤ä¥¤¥ó¥Õ¥éÀ°È÷¤Ê¤É¥¹¥Ôー¥É´¶¤È¼Â¹ÔÎÏ¤òÁ°ÌÌ¤ËÁÊ¤¨¤ëÃæ¡¢·ÐºÑ´Ø·¸¼Ô¤äÀ¯ÅÞ¡¢¸©Æî¡¦¸©±û¤Î¥êー¥Àー¤¬Ï¢·È¡£
Å°Äì¤·¤¿ÁÈ¿¥Áªµó¤òÅ¸³«¤·¤Þ¤·¤¿¡£
ÂçÀÐ¤µ¤ó¤Ï¸©Ì±ÅÞ¤ò·Ç¤²¤Æ¡¢4Ç¯Á°¤Î½éÅöÁª»þ¤Ë»Ù±ç¤ò¼õ¤±¤¿¸©°å»ÕÏ¢ÌÁ¤Ê¤É¤Î¶È³¦ÃÄÂÎ¤ä°ìÉô¤Î¼«Ì±ÅÞµÄ°÷¤Î»Ù»ý¤ò¼õ¤±¤ÆÀï¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¤·¤«¤·Ä¹ºê»Ô¤ÇÉ¼º¹¤ò¤Ä¤±¤é¤ì¡¢¤¢¤È1ÊâµÚ¤Ó¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£
³ÎÄêÅêÉ¼Î¨¤Ï¡¢½°±¡Áª¤¬¡Ö56.97¡ó¡×¤Ç¡¢Á°²óÁªµó(2024Ç¯)¤ò¡¢4.49¥Ý¥¤¥ó¥È¾å²ó¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
ÃÎ»öÁª¤â57.27¡ó¤Ç¡¢4Ç¯Á°¤ÎÁ°²óÁªµó¤ò9.44¥Ý¥¤¥ó¥È¾å²ó¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¤¤¤º¤ì¤ÎÁªµó¤Ç¤â¡¢ÅêÉ¼Î¨¤¬Âç¤¤¯¿¤Ó¤Þ¤·¤¿¡£