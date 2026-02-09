¡ÖÆü¥×¤«¤È»×¤Ã¤¿¡×ÅöÁª¤Î¼«Ì±ÅÞ¸õÊä¡¢¥¤¥±¥á¥ó²á¤®¤ë¤ÈÏÃÂê¤Ë¡ª ¡Ö¤Ê¡¢¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤«¤³¤Î¥¤¥±¥á¥ó¡×
Åìµþ¼«Ì±ÅÞ¤Î¸ø¼°X¡ÊµìTwitter¡Ë¥¢¥«¥¦¥ó¥È¤Ï2·î8Æü¡¢Åê¹Æ¤ò¹¹¿·¡£Âç¶õ¤³¤¦¤»á¤Î½°µÄ±¡µÄ°÷ÁíÁªµó¤ÎÅöÁª¤òÊó¤¸¤¿¤È¤³¤í¡¢¡Ö¥¤¥±¥á¥ó¤¹¤®¤ë¡×¤È¤¤¤Ã¤¿À¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¡Ö¥¤¥±¥á¥ó¤¹¤®¤ë¡×¼«Ì±ÅÞ¡¦Âç¶õ¤³¤¦¤µÄ°÷
¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¤Ï¡Ö¥¤¥±¥á¥ó¤¹¤®¤ë¡×¡Ö¤Ê¡¢¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤«¤³¤Î¥¤¥±¥á¥ó¡×¡ÖÆü¥×¤«¤È»×¤Ã¤¿¡×¡Ö²¿¤³¤ÎâÃ±ÉÅÄ¶¿ÆØ¤«¤é¥ï¥¤¥ë¥É¤µ¤ò°ú¤¤¤ÆÁÖ¤ä¤«¤µ¤òÂ¤·¤¿¤è¤¦¤Ê¥¤¥±¥á¥ó¤Ï¡Ä¡Ä¡×¡Ö27ºÐ¤Ç²£Å¾¡×¡Ö¤á¤Ã¤Á¤ã¼ã¤¤¡×¡ÖÅöÁª¤ª¤á¤Ç¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡ª¡×¤Ê¤É¤ÎÀ¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
(Ê¸:ËÙ°æ ¥æ¥¦)
¡Ö27ºÐ¤Ç²£Å¾¡×Æ±¥¢¥«¥¦¥ó¥È¤Ï¡Ö¡ÔÅöÁª³Î¼Â¡ÕÅìµþ15¶è¡¡Âç¶õ¤³¤¦¤¡×¤È¡¢Âç¶õ»á¤ÎÅöÁª¤¬³Î¼Â¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤³¤È¤òÈ¯É½¡£¤Þ¤¿¡¢ÁªµóÍÑ¤ÎÀëºà¼Ì¿¿¤ò¸ø³«¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤Þ¤À27ºÐ¤È¤¤¤¦Âç¶õ»á¤Ç¤¹¤¬¡¢¤½¤ÎÃ¼Àµ¤Ê´éÎ©¤Á¤¬X¾å¤Ç¤ÏÏÃÂê¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Âç¶õ»á¡ÖÁ´¤Æ¤Î³§ÍÍ¤Ë´¶¼Õ¿½¤·¾å¤²¤Þ¤¹¡×Âç¶õ»á¤âÆ±Æü¡¢¼«¿È¤ÎX¤ò¹¹¿·¡£¡Ö20»þ¤ËÅö³Î¤ò½Ð¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤·¤¿¡£Á´¤Æ¤Î³§ÍÍ¤Ë´¶¼Õ¿½¤·¾å¤²¤Þ¤¹¡×¤ÈÅöÁª¤òÊó¹ð¤·¡¢¼«¿È¤ÎÌ¾Á°¤Î¾å¤Ë²Ö¤ò¤Ä¤±¤ë»Ñ¤ò¸ø³«¤·¤Þ¤·¤¿¡£»Ù»ý¼Ô¤«¤é¤Ï¡Ö¤³¤ì¤«¤é¤Î³èÌö¤Ë¤â´üÂÔÂç¤Ç¤¹¡ª¡×¡Ö¼ã¤¤ÎÏ¤Ç´èÄ¥¤Ã¤ÆÍß¤·¤¤¡×¤È¤¤¤Ã¤¿À¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
