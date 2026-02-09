ÃÎ¤é¤º¤Ë¡Ö²¹³è¡×¤Ï´í¸±¤À¤Ã¤¿!? ¡Ö²¹¤«¤¤°û¤ßÊª¤¬ÂÎ¤Ë°¤¤¡×¤Ã¤ÆËÜÅö¡©¡Ú´ÉÍý±ÉÍÜ»Î¤¬²òÀâ¡Û
Q. ¡Ö²¹¤«¤¤°û¤ßÊª¤ÏÂÎ¤Ë°¤¤¡×¤Ã¤ÆËÜÅö¡©Q. ¡ÖÎä¤¨À¤Ê¤Î¤Ç¡¢Ç¯Ãæ²¹¤«¤¤°û¤ßÊª¤Ð¤«¤ê°û¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤¹¡£ÂÎ¤ò²¹¤á¤ë¡Ø²¹³è¡Ù¤Ï·ò¹¯¤Ë¤â¤¤¤¤¤ÈÊ¹¤¤¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¡Ø²¹¤«¤¤°û¤ßÊª¤ÏÂÎ¤Ë°¤¤¡Ù¤È¤¤¤¦ÃÎ¿Í¤¬¤¤¤Æ¡¢¾¯¤·¿´ÇÛ¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£²¹¤«¤¤°û¤ßÊª¤Ë¥Ç¥á¥ê¥Ã¥È¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¤«¡©¡×
A. °û¤ßÊý¤ä²¹ÅÙ¤Ë¤è¤Ã¤Æ¤Ï¡¢ÂÎ¤ËÉéÃ´¤Ë¤Ê¤ë¤³¤È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹´¨¤¤µ¨Àá¤ä¥Û¥Ã¤È°ìÂ©¤Ä¤¤¿¤¤¤È¤¡¢²¹¤«¤¤¤ªÃã¤ä¥³¡¼¥Ò¡¼¤Ï¿´¤ÈÂÎ¤òÌþ¤ä¤·¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤¹¡£¤·¤«¤·¡¢¡Ö²¹¤«¤¤¤«¤éÂÎ¤Ë¤¤¤¤¡×¤È»×¤¤¹þ¤à¤Î¤ÏÃí°Õ¤¬É¬Í×¤Ç¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢²¹¤«¤¤°û¤ßÊª¤Ð¤«¤ê¤ò°û¤ó¤Ç¤¤¤ë¤È¡¢ÂÎ¤¬¼«¤éÇ®¤ò¤Ä¤¯¤ëÎÏ¡Ê¡áÇ®»ºÀ¸¡Ë¤¬Äã²¼¤¹¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ë¤È¤¤¤¦»ØÅ¦¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£°û¤ßÊª¤ÇÂÎ¤¬²¹¤Þ¤ë¤È¡¢¤½¤ì°Ê¾åÂÎ²¹¤ò¾å¤²¤è¤¦¤È¤·¤Ê¤¯¤Ê¤ë¤¿¤á¤Ç¤¹¡£
Îä¤¿¤¤°û¤ßÊª¤òÀäÂÐ¤Ë°û¤Þ¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¤·¤Æ¤¤¤ë¿Í¤â¤¤¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢Îä¤¿¤¤°û¤ßÊª¤¬°¼Ô¤È¤¤¤¦¤ï¤±¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£°ß¤¬Îä¤¨¤Æ°ì»þÅª¤ËÆ°¤¤¬Æß¤¯¤Ê¤ë¤³¤È¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢»þ´Ö¤¬¤¿¤Æ¤ÐÂÎ²¹¤Ë¶á¤¤²¹ÅÙ¤Þ¤Ç²¹¤Þ¤ê¡¢¾Ã²½¡¦µÛ¼ý¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£
ÂçÀÚ¤Ê¤Î¤Ï¡¢µ¨Àá¤äÂÎÄ´¤Ë¹ç¤ï¤»¤ÆÅ¬ÀÚ¤Ê²¹ÅÙ¤òÁª¤Ö¤³¤È¤Ç¤¹¡£ÌÜ°Â¤È¤·¤Æ¤Ï40¡Á60ÅÙ¤Û¤É¤Î°û¤ßÊª¤¬ÂÎ¤Ë¤ä¤µ¤·¤¯¡¢°û¤ß¤ä¤¹¤¤¤È¹Í¤¨¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ö²¹¤«¤¤¤â¤Î¤Ê¤é¤¤¤¤¡×¡ÖÇ®¤¤¤Û¤ÉÂÎ¤Î¿Ä¤«¤é²¹¤Þ¤ë¡×¤È¤¤¤¦¤ï¤±¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£²¹ÅÙ¤Ë¤âµ¤¤òÇÛ¤ê¤Ê¤¬¤é¡¢ÌµÍý¤Ê¤¯·ò¹¯Åª¤Ê°û¤ßÊý¤ò¿´³Ý¤±¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
¢§Ê¿°æ ÀéÎ¤¥×¥í¥Õ¥£¡¼¥ë
¥á¥¿¥Ü¸¦µæ¤ò¹Ô¤¤¥¨¥Ó¥Ç¥ó¥¹¤ËÂ§¤Ã¤¿¥À¥¤¥¨¥Ã¥È¤ò¶µ¤¨¤ë´ÉÍý±ÉÍÜ»Î¡£¾®ÅÄ¸¶Ã»´üÂç³Ø ¿©Êª±ÉÍÜ³Ø²Ê ½Ú¶µ¼ø¡£½÷»Ò±ÉÍÜÂç³ØÂç³Ø±¡¡ÊÇî»Î²ÝÄø¡Ë½¤Î»¡£Á°¿¦¤ÎÉÂ±¡¤Ç¤Î±ÉÍÜ²ÊÀÕÇ¤¼Ô¡¢±ÉÍÜÁêÃÌ¶ÈÌ³¤Î·Ð¸³¤ò³è¤«¤·¡¢¸½ºß¤Ï¶µÃÅ¤ËÎ©¤ÄËµ¤é¡¢¼ÂÁ©¤ËÂ¨¤·¤¿±ÉÍÜ¤Î´ðÁÃ¤òÈ¯¿®¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
(Ê¸:Ê¿°æ ÀéÎ¤¡Ê´ÉÍý±ÉÍÜ»Î¡Ë)