¤Ï¤ë¤Ê°¦¡Ö»ä¤è¤ê¤¦¤Þ¤¤¥¨¥¢¤¢¤ä¤ä¤¬ÃÂÀ¸¤·¤Þ¤·¤¿¡×¤Ë¥¤¥³¥é¥ÖÂçÃ«±ÇÈþÎ¤¤â¡Ö¤¤¤Ä¤«¤ä¤ë»þ¤Ï¡×
¤Ï¤ë¤Ê°¦¡Ê53¡Ë¤¬9Æü¡¢ÅÔÆâ¤Ç¡¢Netflix±Ç²è¡ÖThis is I¡×¡Ê¾¾ËÜÍ¥ºî´ÆÆÄ¡¢10Æü¤«¤éÀ¤³¦ÆÈÀêÇÛ¿®¡Ë¤Î¡ÈThis is¡¡¥¢¥¤¥É¥ë»î¼Ì²ñ¡É¤ËÅÐ¾ì¤·¤¿¡£
07Ç¯¤Ë¡È¥¨¥¢¤¢¤ä¤ä¡É¤Î¸ý¥Ñ¥¯¥â¥Î¥Þ¥Í¤Ç°ìÀ¤¤òÉ÷óÓ¡Ê¤Õ¤¦¤Ó¡Ë¤·¤¿¤Ï¤ë¤Ê¡ÊËÜÌ¾¡¦ÂçÀ¾¸¼¨¡Ë¤È¡¢¤½¤ÎÀÊÌÅ¬¹ç¼ê½Ñ¤ò¼¹Åá¤·¤¿ÏÂÅÄ¹Ì¼£°å»Õ¤Î¶¯¤¤¿®Íê´Ø·¸¤ò¡¢80¡Á90Ç¯Âå¤Î¥Ò¥Ã¥È¥½¥ó¥°¤È¥À¥ó¥¹¤ÇÉÁ¤¤¤¿¡È¥¨¥¢¡É¥ß¥å¡¼¥¸¥«¥ë¡£¼ç¿Í¸ø¥¢¥¤¤ò¥ª¡¼¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¤ÇÁª¤Ð¤ì¤¿¿·À±¡¦Ë¾·î½Õ´õ¡Ê18¡Ë¤¬¡¢ÏÂÅÄ°å»Õ¤òºØÆ£¹©¡Ê44¡Ë¤¬±é¤¸¤¿¡£
¾å±Ç¤ò¸«¤¿¤Ï¤ë¤Ê¤Ï¡¢ºØÆ£¤ÎÇ®±é¤Ë¡ÖÀèÀ¸¤¬¤è¤ß¤¬¤¨¤Ã¤¿¤è¤¦¤Êµ¤¤¬¤·¤Æ¡£ÀèÀ¸¤¬ËÜÅö¤Ë¥¹¥¯¥ê¡¼¥ó¤ÎÃæ¤ËÂ¸ºß¤·¤Æ¤ë¡£ÀèÀ¸¤ò´¶¤¸¤Æ¡¢¤¢¤Î»þ¤Î°¦¤ËÌá¤ê¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÎÞÀ¼¤Ç´¶¼Õ¡£ºØÆ£¤È¡Ö¸À¤¦¤è¤Í¡Á¡×¡Öµã¤¯¤è¤Í¡Á¡×¤ò±þ½·¤·¤¿¡£
¤³¤ÎÆü¤Ï¡¢¥¢¥¤¤ÈÆ±ÍÍ¤Ë¥¢¥¤¥É¥ë¤Ë¤Ê¤ëÌ´¤ò»Ö¤·¤¿¡Ö¡áLOVE¡×¡Ö¡âME¡×¡Ö¢âJOY¡×¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¤é¡¢¸½Ìò¥¢¥¤¥É¥ëÌó150¿Í¤¬¾·ÂÔ¤µ¤ì¤¿¡£¡áLOVEÂçÃ«±ÇÈþÎ¤¡Ê27¡Ë¤Ï¡¢Ë¾·î¤Ë¡È¥¨¥¢¤¢¤ä¤ä¡É¤Î¥³¥Ä¤ò¼ÁÌä¡£Ë¾·î¤Ï¡Ö¥¨¥¢¤¢¤ä¤ä¤Ï¤á¤Á¤ã¤¯¤Á¤ãÂçÊÑ¤Ç¡£Îý½¬¤·¤¿Æ°²è¤ò°¦¤µ¤ó¤ËÁ÷¤Ã¤¿¤éÅÅÏÃ¤¬¤«¤«¤Ã¤Æ¤¤Æ¡¢¤â¤Î¤¹¤´¤¯ÃúÇ«¤Ë¤³¤³¤¬¥À¥á¤À¤È¡£¡Ø3³¬ÀÊ¡¢4³¬ÀÊ¤¬Á´Á³¸«¤¨¤Æ¤Ê¤¤¡¢ÁÛÁü¤Ç¤¤Æ¤Ê¤¤¡Ù¤È»ØÅ¦¤µ¤ì¤¿¡£¤¢¤¢¡¢¥¨¥¢¤¢¤ä¤ä¤Ã¤Æ¥À¥ó¥¹¤¸¤ã¤Í¤¨¤ó¤À¡¢¤ß¤¿¤¤¤Ê¡£ËÜÅö¤Ëº²¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤Í¡£¥Þ¥¤¥ó¥É¥»¥Ã¥È¤«¤é¤Ç¤·¤¿¡×¤È²óÅú¡£¤Ï¤ë¤Ê¤Ï¡Ö2³¬¡¢3³¬¤¬¸«¤¨¤Æ¤³¤½¥¢¥¤¥É¥ë¤Î¥³¥ó¥µ¡¼¥È¡£¾¾±º°¡Ìï¤µ¤ó¤ÎÀ¼¤ËÁ´¤Æ¤¬Æþ¤Ã¤Æ¤ë¤Î¤Ç¡£¤¢¤È¡Ø¥º¥Ð¥Ã¤È¡Ù¤ÎÂ¤Ï¤â¤Ã¤È³«¤¤¤¿¤Û¤¦¤¬¤¤¤¤¤È¤«¤Í¡×¤ÈÇ®·ì»ØÆ³¡£¤½¤Î¤«¤¤¤¢¤Ã¤Æ¡Ö»ä¤è¤ê¤â¤¹¤´¤¤¤¦¤Þ¤¤¡¢¥¨¥¢¤¢¤ä¤ä¤¬ÃÂÀ¸¤·¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÂÀ¸ÝÈ½¤ò²¡¤·¤¿¡£
¤³¤ì¤ò¼õ¤±¤ÆÂçÃ«¤Ï¡Ö¤¤¤Ä¤«¤ä¤ë¤È¤¤Ï¡¢Â¤òÌÜ¤¤¤Ã¤Ñ¤¤³«¤¤¤Æ¡Ø¥º¥Ð¥Ã¤È¡Ù¤ò¤ä¤é¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤³¤¦¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¡¢¤¤¤Ä¤«¤Î¥¨¥¢¤¢¤ä¤äÄ©Àï¤Ë°Õµ¤¹þ¤ß¤ò¸«¤»¤¿¡£
Ë¾·î¤Ï±Ç²è½é¼ç±é¤È¤Ê¤ë¡£ÇÛ¿®¤òÁ°¤Ë¡Ö»ä¤Î¿ÍÀ¸¤Ë¤â¤Î¤¹¤´¤¤1¥Ú¡¼¥¸¤¬¹ï¤Þ¤ì¤¿¡£°¦¤µ¤ó¤â¸«¤ËÍè¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤Æ¡¢Í¥¤·¤µ¤È¤«¥é¥Ö¤Ã¤ÆËÜÅö¤ËÀ¤³¦µß¤Ã¤Á¤ã¤¦¤ó¤À¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¦µ¤»ý¤Á¤¬¤·¤Þ¤·¤¿¡×¤È¡¢°¦¤¢¤Õ¤ì¤ëºîÉÊ¤ò¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£