¡Ú¥Î¥¢¡¦£Í£Í¡Û£Â£Õ£Ó£È£ÉÅÐ¾ì¤ÇÀ¶µÜ³¤ÅÍ¤È½éÂÐÀï¡Ö¤¢¤Î¿§ÃË¤Î´é¤ò¹õ¤¯À÷¤á¤¿¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤è¡Ä¡×
¡¡¥Î¥¢¤Î¡Ö£Í£Ï£Î£Ä£Á£Ù¡¡£Í£Á£Ç£É£Ã¡Ê£Í£Í¡Ë¡×£¹Æü¤Î¿·½ÉÂç²ñ¤Ç¡Ö¥í¥¹¡¦¥È¥é¥ó¥¡¼¥í¥¹¡¦¥Ç¡¦¥Ï¥Ý¥ó¡Ê£Ì£Ô£Ê¡Ë¡×¤Î£Â£Õ£Ó£È£É¡Ê£´£²¡Ë¤¬£Ò£Ù£Õ£Ó£Å£É¡Ê£²£¶¡Ë¤È¶¦¤ËÅÐ¾ì¤·¡¢À¶µÜ³¤ÅÍ¡Ê£²£¹¡Ë¡¢¥¢¥ì¥Ï¥ó¥É¥íÁÈ¤ÈÂÐÀï¤·¤¿¡£
¡¡ÀèÈ¯¤·¤¿£Â£Õ£Ó£È£É¤Ï¥¢¥ì¥Ï¥ó¥É¥í¤È¹âÂ®¤Î¹¶ËÉ¤Ç´ÑµÒ¤òÊ¨¤«¤»¤ë¡£¤µ¤é¤Ë£Ò£Ù£Õ£Ó£Å£É¤È¥¿¥Ã¥Á¤·¤Ä¤Ä¥¢¥ì¥Ï¥ó¥É¥í¤òÄÉ¤¤¹þ¤ß¡¢¥Ú¡¼¥¹¤ò¤Ä¤«¤ß¤Ë¤«¤«¤Ã¤¿¡£¤½¤Î¸å¡¢À¶µÜ¤È¤âÃ»¤¤»þ´Ö¤Ê¤¬¤é°ì¿Ê°ìÂà¤Î¹¶ËÉ¤òÅ¸³«¡£Î¾·³¾ù¤é¤ÌÇ®Àï¤È¤Ê¤Ã¤¿¤¬¡¢ºÇ¸å¤Ï£Ò£Ù£Õ£Ó£Å£É¤¬À¶µÜ¤ÎÁ®¸÷Ëâ½ÑÃÆ¤ËÄÀ¤ó¤À¡£
¡¡»î¹ç¸å¡¢¥Þ¥¤¥¯¤ò»ý¤Ã¤¿£Â£Õ£Ó£È£É¤Ï¡Ö¼Â¤Ï¡¢º£Æü¤Î¤¿¤á¤Ë¡¢ºî¤Ã¤¿¥Þ¥¹¥¯¤¬ÆÏ¤«¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¤³¤Î£Í£Í¤Î¤¿¤á¤Ëºî¤Ã¤¿¥Þ¥¹¥¯¤òÍÑ°Õ¤·¤¿¤ó¤À¤±¤É¤Í¡£Àã¤Î±Æ¶Á¤Ç»ÄÇ°¤Ê¤¬¤éÆÏ¤«¤Ê¤«¤Ã¤¿¤è¡×¤È¹ðÇò¡£¥Ë¥å¡¼¥Þ¥¹¥¯¤ò¸«¤ì¤º»ÄÇ°¤¬¤ë´ÑµÒ¤Ë¡Ö¤Ç¤â¤»¤Ã¤«¤¯¤À¤«¤é¤µ¡£ºÆ¤Ó¤Þ¤¿¤³¤³£Í£Í¤Ëµ¢¤Ã¤Æ¤¯¤ë¤¾¡×¤ÈºÆÅÐ¾ì¤òÍ½¹ð¤·¤ÆÇï¼ê¤òÍá¤Ó¤ë¤Î¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë¥³¥á¥ó¥È¥¹¥Ú¡¼¥¹¤Ç¤Ï¡Öº£Æü¤Ï¤³¤ÎËâË¡¤Î¥ê¥ó¥°¤ËÍè¤Æ¤è¤«¤Ã¤¿¡£¤¢¤ÎÀ¶µÜ³¤ÅÍ¤È¥ê¥ó¥°¤ÇÁø¶ø¤¹¤ë¤È»×¤ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¤¢¤Î¿§ÃË¤Î´é¤ò¹õ¤¯À÷¤á¤¿¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤è¡Ä¡×¤ÈÉÔÅ¨¤Ê¾Ð¤ß¤òÉâ¤«¤Ù¤ë¤Î¤À¤Ã¤¿¡£