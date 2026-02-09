Èà»á¤È¤Î¡Ú°û¤ß¥Ç¡¼¥È¡Û¤ËºÇÅ¬♡ ÆÃÊÌ´¶¤ò»Å¹þ¤ó¤À¡Ö½÷¤ß¥³¡¼¥Ç¡×3Áª¤ò¤´¾Ò²ð
Èà»á¤È°û¤à¤È¤¤Ï¡¢¤È¤Ó¤¤ê²Ä°¦¤¯¤Æ¤¢¤¶¤È¤µ¤Î¤¢¤ëÉþ¤Ç¾¡Éé¤·¤¿¤¤♡ ¤½¤³¤Çº£²ó¤Ï¡¢Èà¤Î»ëÀþ¤ò¼«Á³¤È°ú¤´ó¤»¤ë¡Ö½÷¤ß¥³¡¼¥Ç¡×¤ò¥·¡¼¥óÊÌ¤Ë¤´¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡£¤·¤ã¤ì¥Ð¡¼¡¢¤ª¤¦¤Á°û¤ß¡¢µï¼ò²°¡Ä¹Ô¤Àè¤Ë¤è¤Ã¤ÆÊ·°Ïµ¤¤ÎÊÑ¤ï¤ë¡¢ÆÃÊÌ´¶¤ò»Å¹þ¤ó¤À¥³¡¼¥Ç¤ò¥Á¥§¥Ã¥¯¤·¤Æ¡£
²þ¤á¤ÆÈà»á¤Î¥Ï¡¼¥È¤ò¼Í»ß¤á¤ë¡ªNOTÉáÃÊÃå½÷¤ß¥ì¥Ç¥£¤ò¾¤¤·¤Þ¤»♡
Èà»á¤È°û¤ß¤Ë¹Ô¤¯¤Ê¤é¡¢¤¤¤Ä¤â¤È¤Ï¾¯¤·°ã¤¦Ê·°Ïµ¤¤òÊÑ¤¨¤Æ¤ß¤ë¤Î¤¬¡ý
¿§µ¤¤Î¤¢¤ëÉþ¤òÁª¤Ù¤Ð¡¢Èà¤ò¥É¥¥Ã¤È¤µ¤»¤é¤ì¤ë¤³¤È´Ö°ã¤¤¤Ê¤·¡ª
Cordinate ¤·¤ã¤ì¥Ð¡¼¤À¤Ã¤¿¤é......¡ÚÂçÃÀÈ©¸«¤»¡ßÆÃÊÌ´¶¥Õ¥ê¥ë¡Û
¥ª¥±¡¼¥¸¥ç¥ó¥Á¥Ã¥¯¤Ê¿§¤Ã¤Ý¥ï¥ó¥Ô¤ÇÃË¿´¤ò¼æ¤¤Ä¤±¤ë
ÇØ¿¤Ó¤·¤¿¾ì½ê¤À¤«¤é¤³¤½¡¢ÂçÃÀ¤ËÈ©¸«¤»¤·¤Æ¥ª¥È¥Ê¤Ã¤Ý¤¯¡£½÷¤ß¤ò²ÃÂ®¤µ¤»¤ë¤¢¤·¤é¤¤¤¬¸ú²ÌÅª♡
Cordinate ¤ª¤¦¤Á°û¤ß¤À¤Ã¤¿¤é......¡Ú¤æ¤ë¤º¤ë¥È¥Ã¥×¥¹¡ß¥ß¥Ë¥Ü¥È¥à¡Û
¥Ô¥å¥¢¥Ô¥å¥¢¤ÊÇò¤ËÈ©¸«¤»¤¿¤Ã¤×¤ê¤Ç¤¢¤¶¤È¤¯♡
¥é¥Õ¤Ë¤Ê¤ê¤¬¤Á¤Ê¤ª¤¦¤Á°û¤ß¤³¤½¡¢¤È¤³¤È¤ó¤¢¤¶¤È¤¤È©¸«¤»¤¬¥¥â¡£ÌµÍý¤Î¤Ê¤¤¤æ¤ë¤Ã¤È´¶¤ò±é½Ð¤¹¤Ù¤·¡£
Cordinate µï¼ò²°¤À¤Ã¤¿¤é......¡Ú´é¤Þ¤ï¤ê¥Õ¥ê¥ë¡ßÈ´¤±´¶¥«¥¸¥å¥¢¥ë¡Û
¼«Ê¬¤Ë¼«¿®¤¬»ý¤Æ¤Á¤ã¤¦¤â¤ê¤â¤ê¥Õ¥ê¥ë¤¬¿´¶¯¤¤
ºÂ¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¤â½÷À¤é¤·¤µ¤ò¤«¤â¤·½Ð¤»¤ë¡¢¥Ó¥¸¥åÀ¹¤ì³Î¼Â¤Ê¥È¥Ã¥×¥¹¤¬¤ª¶¯¤¤¡£
»£±Æ¡¿Æ£¸¶¹¨¡ÊPygmy Company¡Ë¥¹¥¿¥¤¥ê¥ó¥°¡¿¿ùËÜÆàÊæ¡ÊKIND¡Ë¥Ø¥¢¡õ¥á¥¤¥¯¡¿Kanako¡ÊTRON¡Ë¥â¥Ç¥ë¡¿Â¼À¥¼Ó±Ñ¡¢»°±ºÍýÆà¡¢ÃæÀî¹ÈÍÕ¡Ê°Ê¾åËÜ»ïÀìÂ°¡Ë
Â¼À¥¼Ó±Ñ
ÃæÀî¹ÈÍÕ
»°±º ÍýÆà