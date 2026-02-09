混迷する時代に、”ラスボスがジャギ”の格闘技漫画を作ったワケ

「純粋な意味での『格闘技漫画』はもう、死んでいるジャンルだと思うんです」――。ヤングマガジンで連載中の『ジン 格斗破王伝』著者・打見佑祐氏はこう語る。

そんな打見氏自身が、なぜ今「格闘技漫画」を描くのか。作品に込められた狙いと思いを聞いた。

格闘漫画の「幻想」は、現実に食い潰された

いわゆる「異種格闘技漫画」というジャンルが本当に面白かったのは、『修羅の門』などが流行っていた90年代までだと思っています。

当時は格闘技とプロレスの境界が曖昧で、「ガチで戦ったら誰が強いのか」という答えの出ない問いに、大勢が夢を馳せていました。アイコン的なスター選手も多く存在し、格闘家の「強さ」が世間を魅了していた。いわば格闘技の幻想が、現実を飲み込んでいた幸福な時代だったんです。

しかし、UFCやグレイシー柔術の登場によって、その幸福は終わりを告げます。

漫画にしか存在しなかったノールールが現実のものとなり、さらに「寝技が最強」という残酷な正解が突きつけられました。格闘家の「強さ」の基準がよりハッキリした一方で、格闘技は幻想を見せるための興行ではなくなってしまいました。

そんな格闘技界を取り巻く状況の中では、(少なくとも私は)かつての格闘技漫画のような幻想を描いても「ただのウソでしょ？」と白けてしまいます。

なので私としては、「リアルな格闘技を題材とした漫画」を描く意味は基本的にない、と思っていたんです。

「ヤオヨロズ」という名の、歪んだ現代の縮図

ではなぜ今、格闘漫画を描いているのか。それは、今の格闘技界がかつてと違う意味での「幻想」に包まれて、「歪み」始めたと思ったからです。

選手たちがSNSを駆使してファンに幻想を抱かせ、信者を先鋭化させてカルト宗教化する。人気を得た者が、カネの力で界隈を支配する……。

これは格闘技に限った話ではありません。どの分野でも、客観的な正しさが失われ、声の大きい者や嘘の上手い者が勝つ世相になっています。例えるなら、『北斗の拳』の「ジャギ」のような卑劣漢がスターとして天下を取るような状況です。

こういった現実の世相を反映させれば、今までとは根本的に違う格闘技漫画を描けるのでは？と思ってできたのが本作でした。

すべてを無に帰す圧倒的「個」の暴力

本作の大ボス・神原尊（カンバラ タケル）は元世界王者で圧倒的人気を誇り、莫大なカネと権力で格闘技界を支配するキャラクター。「強さ」以上に「カネ」や「人気」が優先されるという、「偽りの力」が支配する現代格闘技の状況を象徴する存在として作りました。

一方主人公・祭矢刃（マツリヤ ジン）は格闘家ではありません。ビルを駆け抜け、人の隙を突くスリとして生きる放浪児です。食うために盗み、気に入らなければ殴る。人間離れした知能とフィジカルを併せ持ち、カネで支配できない存在。いわば神原尊の天敵です。

そんな男が神原尊の主催する闇の格闘大会「ヤオヨロズ」に殴りこんでくる。この天敵を抹殺するために神原はありとあらゆる卑劣な手を尽くします。観客が攻撃してくるとか、多対一とか、手負い狩りとか、爆弾トラップとか(笑)。

大会の主催者が主人公を徹底的に潰しに来る、という「格闘技漫画」というジャンルでは意外となかった展開…。それが本作のメインディッシュです。そしてそれを主人公はことごとく打ち破る。

カルトの教祖と化した現代格闘家が行使する「愚者の群れ」の力を、圧倒的な「個」の力で叩き潰す。それこそが今描くべき格闘技漫画のテーマだろう、と考えたのです。

これは今の混迷した社会では格闘技の枠を超えて普遍性のあるテーマだと思います。羊の群れや扇動する豚に媚びるな、阿るな、と。

主人公の「祭矢ジン」はそんな私の考える「強さ」を体現させたキャラクターです。彼が、腐敗した世界の全てを薙ぎ倒す。その暴れっぷりを、ぜひ楽しんでもらえたらと思います。

