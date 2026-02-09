SNIDEL BEAUTY¡ß¿¹¹áÀ¡¤¬Ì¥¤»¤ë½Õ¤ÎÆóÌÌÀ¥á¥¤¥¯ÆÃ½¸¸ø³«
SNIDEL BEAUTY¤¬Äó°Æ¤¹¤ë¤Î¤Ï¡¢¥á¥¤¥¯¤ÇÉ½¸½¤¹¤ë¡È¤Õ¤¿¤Ä¤Î¼«Ê¬¡É¡£¿¹¹áÀ¡¤òµ¯ÍÑ¤·¤¿ÆÃ½¸¡ÖSoft Glow,Sharp Gaze feat.Kasmi Mori¡×¤Ç¤Ï¡¢¥Ä¥ä¤¬Æ³¤¯¥Ô¥å¥¢¤Ê²Ä°¦¤µ¤È¡¢¥Þ¥Ã¥È¤¬°ú¤½Ð¤¹ÑÛ¤È¤·¤¿¶¯¤µ¤È¤¤¤¦ÁêÈ¿¤¹¤ëÌ¥ÎÏ¤Ë¥Õ¥©ー¥«¥¹¡£²ÄÎù¤µ¤È¿Ä¤Î¶¯¤µ¤òÊ»¤»»ý¤ÄÈà½÷¤Î¿·¤¿¤ÊÉ½¾ð¤òÄÌ¤·¤Æ¡¢¥á¥¤¥¯¤¬¤â¤¿¤é¤¹ÊÑ²½¤È²ÄÇ½À¤òÂÎ´¶¤Ç¤¤ëÆÃÊÌ¤Ê¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤Ç¤¹¡£º£¤Îµ¤Ê¬¤Ë´ó¤êÅº¤¦2¤Ä¤Î¥ë¥Ã¥¯¤¬¡¢ËèÆü¤Î¥á¥¤¥¯¤ò¥¢¥Ã¥×¥Çー¥È¤·¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤¹♡
¥Ä¥ä¤È·ì¿§¤ÇÉÁ¤¯¥É¥êー¥ßー¥ë¥Ã¥¯
LOOK1¤Ç¤Ï¡¢ÆâÂ¦¤«¤é¤Ë¤¸¤à¤è¤¦¤Ê·ì¿§´¶¤È¥Ä¥ä¤ò¼çÌò¤Ë¡¢Âç¿Í¤Î²Ä°¦¤²¤òÉ½¸½¡£
¥¢¥¤¥Ç¥¶¥¤¥Êーn06GirlsTrip6,600±ß(ÀÇ¹þ)¤Ï¡¢¥Ô¥ó¥¯¥Ë¥å¥¢¥ó¥¹¤Î¥Ùー¥¸¥å¤È¥Ö¥é¥¦¥ó¤ÇÆ©ÌÀ´¶¤Î¤¢¤ëÌÜ¸µ¤Ë¡£¥Ö¥í¥Ã¥µ¥à¥Ô¥ó¥¯¤È¥Þ¥Ã¥È¤Ê¥¢¥×¥ê¥³¥Ã¥È¥Ùー¥¸¥å¤¬¡¢¤ä¤µ¤·¤¯°õ¾Ý¤Å¤±¤Þ¤¹¡£
ËË¤Ë¤Ï¥æー¥Õ¥©¥ê¥Ã¥¯¥°¥í¥¦¥Ö¥é¥Ã¥·¥å07SweetBlush3,300±ß(ÀÇ¹þ)¤ò¥ª¥ó¡£ÊÐ¸÷¥Ñー¥ëÆþ¤ê¤Î¥Ö¥ëー¥à¥Ô¥ó¥¯¤¬¡¢¼«Á³¤Ê·ì¿§¤È¥í¥Þ¥ó¥Æ¥£¥Ã¥¯¤Ê¥Ä¥ä¤ò¥×¥é¥¹¡£
»Å¾å¤²¤Ï¥ê¥Ã¥×¥°¥ì¥¤¥º03EndlessLaughter2,530±ß(ÀÇ¹þ)¡£¥¹¥¦¥£ー¥È¥Ô¥ó¥¯¤ÎÆ©¤±´¶È¯¿§¤Ç¡¢¥¬¥é¥¹¤Î¤è¤¦¤Ê¸÷Âô¿°¤ò³ð¤¨¤Þ¤¹¡£
¥ê¥Ã¥×¥¬ー¥Ç¥£¥¢¥ó¿·¿§ÅÐ¾ì♡Ç´Ëì¥Ä¥ä¿°³ð¤¦¥ß¥åー¥º¥àー¥ó
ÀÅ¤«¤Ê¶¯¤µ¤ò½É¤¹¥¯ー¥ë¤Ê¤Þ¤Ê¤¶¤·
LOOK2¤Ï¡¢ÑÛ¤È¤·¤¿¶¯¤µ¤È¿§¹á¤ò´¶¤¸¤µ¤»¤ë¥·¥ãー¥×¤ÊÉ½¾ð¤Ë¥Õ¥©ー¥«¥¹¡£
¥¢¥¤¥Ç¥¶¥¤¥Êーn05PurelySweet6,600±ß(ÀÇ¹þ)¤Ï¡¢ÀÄ¤ß¥Ô¥ó¥¯¤È¥âー¥Ö¥°¥ìー¥¸¥å¤Ç±¢±Æ¤ò»Å¹þ¤ß¡¢Æ©ÌÀ´¶¤ÈÉÊ³Ê¤òÎ¾Î©¡£¿¼¤ß¤Î¤¢¤ë¥Ö¥é¥¦¥ó¤È¥íー¥º¥Ô¥ó¥¯¤Î¥Ñー¥ë¤¬Í¾±¤¤òÅº¤¨¤Þ¤¹¡£
¥æー¥Õ¥©¥ê¥Ã¥¯¥°¥í¥¦¥Ö¥é¥Ã¥·¥å08FrostingCoral3,300±ß(ÀÇ¹þ)¤Ï¡¢¥Ìー¥Ç¥£¤Ê¥³ー¥é¥ë¥Ô¥ó¥¯¤¬±ð¤ä¤«¤ËÈ¯¿§¤·¡¢Î©ÂÎÅª¤Ê´éÎ©¤Á¤ò±é½Ð¡£
¿°¤Ë¤Ï¥ëー¥¸¥å¥¯¥Á¥åー¥ë¥Þ¥Ã¥È06BitterCassis3,520±ß(ÀÇ¹þ)¤ò»ÈÍÑ¡£¶õµ¤¤ò´Þ¤ó¤À¥ì¥¢¥Þ¥Ã¥È¼Á´¶¤Ç¡¢ÀÅ¤«¤Ê¶¯¤µ¤ò°ú¤½Ð¤·¤Þ¤¹¡£
ÆÃ½¸¤Ç½Ð²ñ¤¦¿·¤·¤¤»ä
¥Ä¥ä¤È¥Þ¥Ã¥È¡¢²ÄÎù¤µ¤È¶¯¤µ¡£ÁêÈ¿¤¹¤ëÌ¥ÎÏ¤ò¼«ºß¤Ë¹Ô¤Íè¤Ç¤¤ë¤Î¤Ï¡¢SNIDEL BEAUTY¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤Î¥¯¥êー¥ó¥Ó¥åー¥Æ¥£»×ÁÛ¤¬¤¢¤ë¤«¤é¤³¤½¡£
¿¹¹áÀ¡¤¬Ì¥¤»¤ë2¤Ä¤Î¥ë¥Ã¥¯¤Ï¡¢¤Ê¤ê¤¿¤¤¼«Ê¬¤òÁª¤Ö³Ú¤·¤µ¤ò¶µ¤¨¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤¹¡£ÆÃ½¸¥Úー¥¸¤Ï2026Ç¯2·î9Æü(·î)¤«¤é3·î8Æü(Æü)¤Þ¤Ç´ü´Ö¸ÂÄê¸ø³«¡£
¤³¤Î½Õ¤Ï¥á¥¤¥¯¤Ç¡¢¿·¤·¤¤É½¾ð¤È½Ð²ñ¤Ã¤Æ¤ß¤Æ¤Ï¤¤¤«¤¬¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¢ö