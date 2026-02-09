¥Ý¥¤¥ó¥»¥Á¥¢SÇÆ¼Ô¥í¥Ã¥¯¥¿¡¼¥ß¥¬¥ó¤¬UAE¥À¡¼¥Ó¡¼¾·ÂÔ¼õÂú¡¡C¡¦¥Ç¥à¡¼¥í¤È¿·¥³¥ó¥Ó·ëÀ®
¡¡ºòÇ¯12·î20Æü¤Ë½é¥À¡¼¥È¤Î¥Ý¥¤¥ó¥»¥Á¥¢S¤Ç¥ª¡¼¥×¥ó½é¾¡Íø¤òµó¤²¤¿¥í¥Ã¥¯¥¿¡¼¥ß¥¬¥ó¡Ê²´3¡áÀÐºä¡¢Éã¥·¥¹¥¥ó¡Ë¤¬UAE¥À¡¼¥Ó¡¼¡ÊG2¡¢3·î28Æü¡¢¥á¥¤¥À¥ó¡¢¥À¡¼¥È1900¥á¡¼¥È¥ë¡Ë¤ËÁª½Ð¤µ¤ì¡¢¿Ø±Ä¤Ï¾·ÂÔ¤ò¼õÂú¤·¤¿¡£9Æü¡¢¥¥ã¥í¥Ã¥È¥¯¥é¥Ö¤¬È¯É½¡£C¡¦¥Ç¥à¡¼¥í¤È¤Î¿·¥³¥ó¥Ó¤ÇÎ×¤àÍ½Äê¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡Æ±¥ì¡¼¥¹¤Î´ØÀ¾ÇÏ¤Ï¥Ç¥Ó¥å¡¼3Ï¢¾¡¤ÇÁ´ÆüËÜ2ºÐÍ¥½Ù¤òÀ©¤·¤¿¥Ñ¥¤¥í¥Þ¥ó¥µ¡¼¡Ê²´3¡áµÈÂ¼¡¢Éã¥Ñ¥¤¥í¡Ë¤È¥Ý¥¤¥ó¥»¥Á¥¢S2Ãå¸å¡¢º£½µ¥µ¥¦¥¸¥À¡¼¥Ó¡¼¡ÊG3¡¢14Æü¡¢¥¥ó¥°¥¢¥Ö¥É¥¥¥ë¥¢¥¸¡¼¥º¡¢¥À¡¼¥È1600¥á¡¼¥È¥ë¡Ë¤Ë½ÐÁöÍ½Äê¤Î¥ï¥ó¥À¡¼¥Ç¥£¡¼¥ó¡Ê²´3¡á¹âÌøÂç¡¢Éã¥Ç¥£¡¼¥Þ¥¸¥§¥¹¥Æ¥£¡Ë¤¬´û¤Ë¾·ÂÔ¤ò¼õÂú¤·¤Æ¤¤¤ë¡£