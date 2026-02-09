1.5¥ê¥Ã¥¿¡¼¥¨¥ó¥¸¥óÅëºÜ¤Ç¡Ö300ÇÏÎÏ¡×Ä¶¤¨¡ª ¥Ñ¥ï¥Õ¥ë¤¹¤®¤ë¡Ö¤Á¤¤¤µ¤Ê¹âµéSUV¡×¤ËÃíÌÜ¡ª Á´Ä¹4.3mµé¤Î¾®·¿¥Ü¥Ç¥£¤Ë¥¹¥¿¥¤¥ê¥Ã¥·¥å¤ÊÆâÁõ¤¬¥¤¥¤¡ª ¡Ö¥ì¥ó¥¸¥í¡¼¥Ð¡¼ ¥¤¥ô¥©¡¼¥¯¡×¤É¤ó¤Ê¥â¥Ç¥ë¡©
1.5¥ê¥Ã¥¿¡¼¥¨¥ó¥¸¥óÅëºÜ¤Ç300ÇÏÎÏÄ¶¤¨¡ª
¡¡¥é¥ó¥É¥í¡¼¥Ð¡¼¤Î¥é¥¤¥ó¥Ê¥Ã¥×¤ÎÃæ¤Ç¤â¡¢¥³¥ó¥Ñ¥¯¥È¤Ê¼ÖÂÎ¤Ë°µÅÝÅª¤Ê¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤òÈë¤á¤¿¡Ö¥ì¥ó¥¸¥í¡¼¥Ð¡¼ ¥¤¥ô¥©¡¼¥¯¡×¤¬ÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡ÆÃ¤ËÌÜ¤ò°ú¤¯¤Î¤Ï¡¢1.5¥ê¥Ã¥¿¡¼Ä¾Îó3µ¤Åû¤È¤¤¤¦¾®ÇÓµ¤ÎÌ¥¨¥ó¥¸¥óÅëºÜ¤Ê¤¬¤é¡¢ºÇ¹â½ÐÎÏ309ÇÏÎÏ¡¦ºÇÂç¥È¥ë¥¯540Nm¤È¤¤¤¦¶Ã°ÛÅª¤Ê¥Ñ¥ï¡¼¤òÃ¡¤½Ð¤¹¥×¥é¥°¥¤¥ó¥Ï¥¤¥Ö¥ê¥Ã¥É¡ÊPHEV¡Ë¥â¥Ç¥ë¤ÎÂ¸ºß¤Ç¤¹¡£
¡Ú²èÁü¡ÛÄ¶¥«¥Ã¥³¤¤¤¤¡ª ¤³¤ì¤¬300ÇÏÎÏÄ¶¤¨¤Î¡Ö¤Á¤¤¤µ¤Ê¹âµéSUV¡×¤Ç¤¹¡ª¡Ê29Ëç¡Ë
¡¡2025Ç¯3·î¤ËÈ¯É½¤µ¤ì¤¿2026Ç¯¥â¥Ç¥ë¤Ç¤Ï¡¢PHEV»ÅÍÍ¤Î¡ÖP300e¡×¤Ë¿·¤¿¤Ê¥°¥ì¡¼¥É¤È¤·¤Æ¡ÖS¡×¤È¡ÖDYNAMIC SE¡×¤¬²Ã¤ï¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤ì¤é¤Ï¥¨¥ó¥È¥ê¡¼¥â¥Ç¥ë¤È¤·¤Æ¤ÎÌò³ä¤òÃ´¤¤¡¢¥Ö¥é¥ó¥É¤¬¿ä¿Ê¤¹¤ë¥µ¥¹¥Æ¥Ê¥Ö¥ë¤ÊÁªÂò»è¤ò¤è¤ê¿È¶á¤Ê¤â¤Î¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¤³¤ÎÅ¸³«¤Ë¤¢¤ï¤»¤ÆÁõÈ÷¤Î¸«Ä¾¤·¤â¹Ô¤ï¤ì¡¢¿Íµ¤¤Î¥Ö¥é¥Ã¥¯¥¨¥¯¥¹¥Æ¥ê¥¢¥Ñ¥Ã¥¯¤ä¡¢¥µ¥Æ¥ó¥Ö¥é¥Ã¥¯¤Î¥³¥ó¥È¥é¥¹¥È¤¬Èþ¤·¤¤20¥¤¥ó¥Á¥Û¥¤¡¼¥ë¤¬Á´¥°¥ì¡¼¥É¤Ç¥ª¥×¥·¥ç¥óÁªÂò²ÄÇ½¤Ë¤Ê¤ë¤Ê¤É¡¢¸ÄÀ¤òºÝÎ©¤¿¤»¤ë¼«Í³ÅÙ¤â¤µ¤é¤Ë¹â¤Þ¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¿åÊ¿´ðÄ´¤ÎÆâÁõ¤Ï¡¢¥·¥ó¥×¥ë¤Ç¤¢¤ê¤Ê¤¬¤éÀöÎý¤µ¤ì¤¿¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Ç¤¹¡£¥À¥Ã¥·¥å¥Ü¡¼¥ÉÃæ±û¤ËÂç·¿¤Î¥¿¥Ã¥Á¥Ñ¥Í¥ë¤òÇÛÃÖ¡£¼çÍ×¤ÊÁàºî·Ï¤Ï²èÌÌ¤Ë½¸Ìó¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤¿¤á¡¢ÊªÍý¥Ü¥¿¥ó¤¬¶Ë¸Â¤Þ¤ÇÇÓ½ü¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤¬ÆÃÄ§¤Ç¤¹¡£
¡¡¥·¡¼¥È¤Ë¤Ï¥ì¥¶¡¼¤¬ÍÑ¤¤¤é¤ì¡¢³Æ½ê¤Ë¶âÂ°Ä´¤Î²Ã¾þ¤¬»Ü¤µ¤ì¤ë¤Ê¤É¡¢¥¹¥¿¥¤¥ê¥Ã¥·¥å¤Ê¥¤¥ó¥Æ¥ê¥¢¤ò¼Â¸½¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¤â¤È¤â¤È2012Ç¯¤ËÆüËÜ¤Ø¾åÎ¦¤·¤¿½éÂå¥¤¥ô¥©¡¼¥¯¤Ï¡¢¥ì¥ó¥¸¥í¡¼¥Ð¡¼¤é¤·¤¤É÷³Ê¤È³¹¾è¤ê¤ËÆëÀ÷¤à¥«¥¸¥å¥¢¥ë¤µ¤òÎ¾Î©¤·¡¢¹âµé¼Ö¤Ê¤¬¤é1ËüÂæ°Ê¾å¤òÇä¤ê¾å¤²¤¿¥Ò¥Ã¥Èºî¤Ç¤¹¡£
¡¡2019Ç¯¤Ë¤Ï¸½¹Ô¤Î2ÂåÌÜ¤Ø¤È¿Ê²½¤·¡¢2023Ç¯¤ÎÂçµ¬ÌÏ¤Ê¥Þ¥¤¥Ê¡¼¥Á¥§¥ó¥¸¤ò·Ð¤Æ¡¢Æâ³°Áõ¤È¤â¤Ë¸½ºß¤ÎÀöÎý¤µ¤ì¤¿»Ñ¤Ø¤ÈËá¤¾å¤²¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¥Ü¥Ç¥£¥µ¥¤¥º¤ÏÁ´Ä¹4380mm¡ßÁ´Éý1905mm¡ßÁ´¹â1650mm¡£Á´Éý¤³¤½Â¸ºß´¶¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢Á´Ä¹¤¬Ã»¤¤¤¿¤áÅÔ»ÔÉô¤Ç¤Î°·¤¤¤ä¤¹¤µ¤â·ó¤ÍÈ÷¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡²Á³ÊÌÌ¤Ç¤âÀïÎ¬Åª¤ÊÀßÄê¤¬¤Ê¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢S P300e¤¬739Ëü±ß¡Ê¾ÃÈñÀÇ¹þ¡¢°Ê²¼Æ±¡Ë¡¢DYNAMIC SE P300e¤¬779Ëü±ß¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡ºÇ¾å°Ì¥°¥ì¡¼¥É¤Ç¤¢¤ë¡ÖAUTOBIOGRAPHY¡×¤Î916Ëü±ß¤ÈÈæ³Ó¤¹¤ë¤È¡¢¹âÀÇ½¤ÊPHEV¤ò¤è¤ê¸½¼ÂÅª¤ÊÁªÂò»è¤È¤·¤Æ¸¡Æ¤¤Ç¤¤ë¤Î¤¬Ì¥ÎÏ¤Ç¤¹¡£
¡¡¥Ç¥£¡¼¥¼¥ë¤ä¥¬¥½¥ê¥ó¤Ë²Ã¤¨¡¢¤³¤Î¶¯ÎÏ¤ÊPHEV¤¬¥é¥¤¥ó¥Ê¥Ã¥×¤ò»Ù¤¨¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¥¤¥ô¥©¡¼¥¯¤Ïº£¤â¤Ê¤ªSUV»Ô¾ì¤ÇÆÈ¼«¤Îµ±¤¤òÊü¤ÁÂ³¤±¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¨¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£