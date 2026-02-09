ÁíÁªµó¡¡½éÅöÁª¤Î¼«Ì±¡¦»³ËÜ¿¼¤µ¤ó¡¡¹ñÌ±¡¦ÆéÅçÀªÍý¤µ¤ó¤ÎÁªµóÀï
¹Åç¤Ë¤â¹â»ÔÀûÉ÷¤¬¿á¤¤Þ¤·¤¿¡£8Æü¤ËÅê³«É¼¤µ¤ì¤¿½°µÄ±¡Áªµó¤Ï¡¢¸©Æâ6¤Ä¤Î¾®Áªµó¶èÁ´¤Æ¤Ç¼«Ì±ÅÞ¸õÊä¤¬µÄÀÊ¤òÆÈÀê¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¾®Áªµó¶è¤ÇÅöÁª¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢¤¤¤º¤ì¤â¼«Ì±ÅÞ¤Î´ßÅÄÊ¸Íº¤µ¤ó¡¢Ê¿¸ýÍÎ¤µ¤ó¡£ÀÐ¶¶ÎÓÂÀÏº¤µ¤ó¡¢¿·Ã«ÀµµÁ¤µ¤ó¡£»³ËÜ¿¼¤µ¤ó¡¢¾®ÎÓ»ËÌÀ¤µ¤ó¤Ç¤¹¡£
¸©ÆâÁ´¤Æ¤ÎÁªµó¶è¤Ç¼«Ì±ÅÞ¤Î¸õÊä¤¬ÅöÁª¤¹¤ë¤Î¤Ï¾®Áªµó¶èÀ©¤¬Æ³Æþ¤µ¤ì¤Æ¤«¤é½é¤á¤Æ¤Ç¤¹¡£
¹Åç5¶è¤Ç½éÅöÁª¤·¤¿»³ËÜ¤µ¤ó¤Ï¤±¤µ¡¢³¹Æ¬¤ËÎ©¤Á¡¢´¶¼Õ¤òÅÁ¤¨¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ö¤·¤Ã¤«¤ê¤È´èÄ¥¤Ã¤Æ¤¤¤«¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤é¤Ê¤¤¤Ê¤È¤¤¤¦¤³¤È¤ò¡¢¤Þ¤Á¤Î³§¤µ¤ó¤Ë¼ê¤ò¿¶¤Ã¤Æ¤â¤é¤Ã¤¿¤ê¡¢°®¼ê¤·¤Æ¤â¤é¤Ã¤¿¤ê¤¹¤ë¤Ê¤«¤Ç´¶¤¸¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡×
¢£ÈæÎã¡¦¹ñÌ± ÆéÅçÀªÍý¤µ¤ó
¡Ö¤ª¤Ï¤è¤¦¤´¤¶¤¤¤Þー¤¹¡£¤¤¤Ã¤Æ¤é¤Ã¤·¤ã¤¤¡×
¹ñÌ±Ì±¼çÅÞ¤ÎÆéÅçÀªÍý¤µ¤ó¤Ï¡¢¾®Áªµó¶è¤Ç¤Ï°ìÊâµÚ¤Ð¤Ê¤«¤Ã¤¿¤â¤Î¤Î¡¢ÈæÎã¤Ç½éÅöÁª¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¢£ÈæÎã¡¦¹ñÌ± ÆéÅçÀªÍý¤µ¤ó
¡Ö¤³¤Î°ìµÄÀÊ¤ò»ä¤¬¤¤¤¿¤À¤¤¤¿¤È¤³¤í¤Ç¤¹¤´¤¯ÀÕÇ¤¤ò½Å¤¯¼õ¤±»ß¤á¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤·¡¢¤·¤Ã¤«¤ê¤È»Å»ö¤ò¤·¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤¿¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡×
°ìÊý¡¢¸©Æâ¤ÎÅêÉ¼Î¨¤Ï¡¢50.02¥Ñー¥»¥ó¥È¤Ç¡¢Á°²ó¤Î½°±¡Áª¤ò¾å²ó¤ê¤Þ¤·¤¿¡£