FIELD OF VIEW¡ÖDAN DAN ¿´Ì¥¤«¤ì¤Æ¤¯¡×30th Ver¥ê¥ê¡¼¥¹¡¡Åö»þ¤Î¥µ¥¦¥ó¥É¤Î¿Ê²½·Á¡Ö¥é¥é¥é¥é¡Á¼¡¤ÎForever¡Á¡×¤â
¡¡¥í¥Ã¥¯¥Ð¥ó¥É¡¦FIELD OF VIEW¤¬¡¢Ì¾¶Ê¡ÖDAN DAN ¿´Ì¥¤«¤ì¤Æ¤¯¡×¤«¤é30Ç¯¤È¤Ê¤ë3·î11Æü¡¢23rd¥·¥ó¥°¥ë¡Ö¥é¥é¥é¥é¡Á¼¡¤ÎForever¡Á¡×¡ÖDAN DAN ¿´Ì¥¤«¤ì¤Æ¤¯¡Á30th Ver¡Á¡×¤ò¥ê¥ê¡¼¥¹¤¹¤ë¤³¤È¤¬·è¤Þ¤Ã¤¿¡£CD¤Ï3·î25ÆüÈ¯ÇäÍ½Äê¡£¤Þ¤¿¡¢30¼þÇ¯¤òÄù¤á¤¯¤¯¤ê¡¢¤½¤ÎÀè¤Ø¤È¤Ä¤Ê¤²¤ë¥¢¥Ë¥Ð¡¼¥µ¥ê¡¼¥é¥¤¥Ö¤òÅìµþ¡¦Âçºå¤Ç³«ºÅ¤¹¤ë¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¸Å¤Î¥Ç¥å¥¨¥ê¥¹¥È´¿´î¡ª¡Ö³é¤¤¤¿¶«¤Ó¡×Ç®¾§¤¹¤ëFIELD OF VIEW
¡¡¡ÖDAN DAN ¿´Ì¥¤«¤ì¤Æ¤¯¡×¤Ï¡¢1996Ç¯3·î11Æü¤Ë¥ê¥ê¡¼¥¹¤µ¤ì¡¢FIELD OF VIEW¤ÎÂåÌ¾»ì¤È¤Ê¤Ã¤¿¥·¥ó¥°¥ë¶Ê¡£¥¢¥Ë¥á¡Ø¥É¥é¥´¥ó¥Ü¡¼¥ëGT¡Ù¤Î¥ª¡¼¥×¥Ë¥ó¥°¥Æ¡¼¥Þ¤È¤·¤Æ°¦¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤Á¤ç¤¦¤É30Ç¯¤ÎÀáÌÜ¤Ë¡¢23ËçÌÜ¤Î¥·¥ó¥°¥ë¡Ö¥é¥é¥é¥é¡Á¼¡¤ÎForever¡Á¡×¤òÁ÷¤ê½Ð¤¹¡£Æ±¶Ê¤Ï¡¢¥Ü¡¼¥«¥ë¤ÎÀõ²¬ÍºÌé¤¬ºî»ì¤òÃ´Åö¡£ºî¶Ê¤Ë¤ÏÀõ²¬¤Ë²Ã¤¨¡¢²«¶â´ü¤Î¥µ¥¦¥ó¥É¤ò»Ù¤¨¤¿¥Ò¥Ã¥È¥á¡¼¥«¡¼¡¦ÍÕ»³¤¿¤±¤·»á¤¬»²²è¡£ÊÔ¶Ê¤âÍÕ»³»á¤ÈFIELD OF VIEW¤Î¶¦ºî¤È¤Ê¤ê¡¢¥Õ¥¡¥ó¤¬ÂÔ¤ÁË¾¤ó¤À¡È¤¢¤Î¥µ¥¦¥ó¥É¡É¤Î¿Ê²½·Á¤òÄó¼¨¤¹¤ë¡£
¡¡Æ±»þ¥ê¥ê¡¼¥¹¤Ë¤Ï¡¢¥Õ¥¡¥ó¤Ø¤Î´¶¼Õ¤ò¹þ¤á¤Æ¡ÖDAN DAN ¿´Ì¥¤«¤ì¤Æ¤¯¡Á30th Ver¡Á¡×¤ò¼ýÏ¿¡£ºî»ì¡¦ºä°æÀô¿å¤µ¤ó¡¢ºî¶Ê¡¦¿¥ÅÄÅ¯Ïº»á¤È¤¤¤¦¼î¶Ì¤Î¥á¥í¥Ç¥£¡¼¤¬¡¢Åö»þ¤Î¶õµ¤´¶¤ò¤Þ¤È¤¤¤Ê¤¬¤é¤â¡¢¸½ºß¤ÎFIELD OF VIEW¤À¤«¤é¤³¤½É½¸½¤Ç¤¤ë¿¼¤ß¤ò²Ã¤¨¤¿ºÇ¿·¥¢¥ì¥ó¥¸¤Ç¿·Ï¿²»¤È¤Ê¤ë¡£
¡¡¥¢¥Ë¥Ð¡¼¥µ¥ê¡¼¥é¥¤¥Ö¡ØFIELD OF VIEW 30th + 1st Anniversary Live¡Ù¤Ï¡¢5·î22Æü¤ËÅìµþ¡¦EX THEATER ROPPONGI¡¢5·î31Æü¤ËÂçºå¡¦¤Ê¤ó¤ÐHATCH¤Ç¼Â»Ü¤¹¤ë¡£
¢£¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¥³¥á¥ó¥È
Vo¡§Àõ²¬ÍºÌé
30Ç¯·Ð¤Ã¤Æ¤â²Î¤¤Â³¤±¤Æ¤¤¤ëÍýÍ³¤Ï¡¢¤È¤Æ¤â¥·¥ó¥×¥ë¤À¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¡Ö²Î¤¬¡¢¤Þ¤À¼«Ê¬¤ÎÃæ¤Ç½ª¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤«¤é¡×¤Ç¤¹¡£¡Ø¥é¥é¥é¥é¡Á¼¡¤ÎForever¡Á¡Ù¤Ï¡È¤³¤ì¤«¤é¡É¤Î²Î¡£¡ØDAN DAN ¿´Ì¥¤«¤ì¤Æ¤¯¡Á30th Ver¡Á¡Ù¤Ï¡Èº£¤À¤«¤é²Î¤¨¤ë¡É²Î¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤É¤Á¤é¤â¡¢ÎáÏÂ¤ÎFIELD OF VIEW¤È¤·¤Æ¼«Á³¤ËÁÕ¤Ç¤¿²»¤Ç¤¹¡£
Gt¡§¾®ÅÄ¹§
ÀÎ¤ÈÊÑ¤ï¤é¤º¡Ê¤È¤¤¤¤¤Ç¤¹¤Í¡ËÀª¤¤¤Î¤¢¤ë¡Ê¤È»×¤¦¡ËËÍ¤é¤Î²»¤ò´¶¤¸¤Æ¤â¤é¤¨¤ë¤È´ò¤·¤¤¤Ç¤¹¡£ÎáÏÂ FIELD OF VIEW¤Î²»³Ú ¤ò³Ú¤·¤ó¤Ç¤¯¤À¤µ¤¤¡ª
Dr¡§¾®¶¶Âö¿Í¡Ê¢¨Âö¡á°ÛÂÎ»ú¡Ë
FIELD OF VIEW ¤Ç¤¢¤êÂ³¤±¤ë¸Â¤êËÍ¤¿¤Á¤Î¡Ö²»¡×¤ÏÊÑ¤ï¤ê¤Þ¤»¤ó¡£ÊÑ¤ï¤é¤Ê¤¤¡Ö²»¡×¤òÆÏ¤±¤ë°Ù¤Ë¡ÖËÍ¤¿¤Á¡×player¤ÏÊÑ¤ï¤êÂ³¤±¤Þ¤¹¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¸Å¤Î¥Ç¥å¥¨¥ê¥¹¥È´¿´î¡ª¡Ö³é¤¤¤¿¶«¤Ó¡×Ç®¾§¤¹¤ëFIELD OF VIEW
¡¡¡ÖDAN DAN ¿´Ì¥¤«¤ì¤Æ¤¯¡×¤Ï¡¢1996Ç¯3·î11Æü¤Ë¥ê¥ê¡¼¥¹¤µ¤ì¡¢FIELD OF VIEW¤ÎÂåÌ¾»ì¤È¤Ê¤Ã¤¿¥·¥ó¥°¥ë¶Ê¡£¥¢¥Ë¥á¡Ø¥É¥é¥´¥ó¥Ü¡¼¥ëGT¡Ù¤Î¥ª¡¼¥×¥Ë¥ó¥°¥Æ¡¼¥Þ¤È¤·¤Æ°¦¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡Æ±»þ¥ê¥ê¡¼¥¹¤Ë¤Ï¡¢¥Õ¥¡¥ó¤Ø¤Î´¶¼Õ¤ò¹þ¤á¤Æ¡ÖDAN DAN ¿´Ì¥¤«¤ì¤Æ¤¯¡Á30th Ver¡Á¡×¤ò¼ýÏ¿¡£ºî»ì¡¦ºä°æÀô¿å¤µ¤ó¡¢ºî¶Ê¡¦¿¥ÅÄÅ¯Ïº»á¤È¤¤¤¦¼î¶Ì¤Î¥á¥í¥Ç¥£¡¼¤¬¡¢Åö»þ¤Î¶õµ¤´¶¤ò¤Þ¤È¤¤¤Ê¤¬¤é¤â¡¢¸½ºß¤ÎFIELD OF VIEW¤À¤«¤é¤³¤½É½¸½¤Ç¤¤ë¿¼¤ß¤ò²Ã¤¨¤¿ºÇ¿·¥¢¥ì¥ó¥¸¤Ç¿·Ï¿²»¤È¤Ê¤ë¡£
¡¡¥¢¥Ë¥Ð¡¼¥µ¥ê¡¼¥é¥¤¥Ö¡ØFIELD OF VIEW 30th + 1st Anniversary Live¡Ù¤Ï¡¢5·î22Æü¤ËÅìµþ¡¦EX THEATER ROPPONGI¡¢5·î31Æü¤ËÂçºå¡¦¤Ê¤ó¤ÐHATCH¤Ç¼Â»Ü¤¹¤ë¡£
¢£¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¥³¥á¥ó¥È
Vo¡§Àõ²¬ÍºÌé
30Ç¯·Ð¤Ã¤Æ¤â²Î¤¤Â³¤±¤Æ¤¤¤ëÍýÍ³¤Ï¡¢¤È¤Æ¤â¥·¥ó¥×¥ë¤À¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¡Ö²Î¤¬¡¢¤Þ¤À¼«Ê¬¤ÎÃæ¤Ç½ª¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤«¤é¡×¤Ç¤¹¡£¡Ø¥é¥é¥é¥é¡Á¼¡¤ÎForever¡Á¡Ù¤Ï¡È¤³¤ì¤«¤é¡É¤Î²Î¡£¡ØDAN DAN ¿´Ì¥¤«¤ì¤Æ¤¯¡Á30th Ver¡Á¡Ù¤Ï¡Èº£¤À¤«¤é²Î¤¨¤ë¡É²Î¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤É¤Á¤é¤â¡¢ÎáÏÂ¤ÎFIELD OF VIEW¤È¤·¤Æ¼«Á³¤ËÁÕ¤Ç¤¿²»¤Ç¤¹¡£
Gt¡§¾®ÅÄ¹§
ÀÎ¤ÈÊÑ¤ï¤é¤º¡Ê¤È¤¤¤¤¤Ç¤¹¤Í¡ËÀª¤¤¤Î¤¢¤ë¡Ê¤È»×¤¦¡ËËÍ¤é¤Î²»¤ò´¶¤¸¤Æ¤â¤é¤¨¤ë¤È´ò¤·¤¤¤Ç¤¹¡£ÎáÏÂ FIELD OF VIEW¤Î²»³Ú ¤ò³Ú¤·¤ó¤Ç¤¯¤À¤µ¤¤¡ª
Dr¡§¾®¶¶Âö¿Í¡Ê¢¨Âö¡á°ÛÂÎ»ú¡Ë
FIELD OF VIEW ¤Ç¤¢¤êÂ³¤±¤ë¸Â¤êËÍ¤¿¤Á¤Î¡Ö²»¡×¤ÏÊÑ¤ï¤ê¤Þ¤»¤ó¡£ÊÑ¤ï¤é¤Ê¤¤¡Ö²»¡×¤òÆÏ¤±¤ë°Ù¤Ë¡ÖËÍ¤¿¤Á¡×player¤ÏÊÑ¤ï¤êÂ³¤±¤Þ¤¹¡£