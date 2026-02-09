¥¥ó¥³¥ó³á¸¶ÍºÂÀ¡¡ÁêÊýÀ¾ÌîÎ¼×¢¤¬³¨¤ò½ñ¤»Ï¤á¤¿ºÝ¤Î¾Ç¤êÌÀ¤«¤¹¡Ö¤³¤Î³¨¤¬´°À®¤¹¤ëÁ°¤Ë¤Ï¡Ä¡×¤È
¥¥ó¥°¥³¥ó¥°À¾ÌîÎ¼×¢¡Ê45¡Ë¤¬ÅÔÆâ¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿¡Ö¤É¤¦¤Ê¤ë¡©¡Ø±Ç²è¤¨¤ó¤È¤ÄÄ®¤Î¥×¥Ú¥ë¡ÁÌóÂ«¤Î»þ·×Âæ¡Á¡ÙÁ°ºî¤ò¤ß¤ó¤Ê¤Ç´Ñ¤è¤¦¡ª¥¤¥Ù¥ó¥È¡×¤Ë½ÐÀÊ¤·¤¿¡£
À©ºîÁí»Ø´ø¡¢¸¶ºî¡¢µÓËÜ¤òÃ´¤¦±Ç²è¥·¥ê¡¼¥º¤ÎºÇ¿·ºî¸ø³«¤òÁ°¤Ë¡¢À¼Í¥¤òÌ³¤á¤¿ÁêÊý¤Î³á¸¶ÍºÂÀ¡Ê45¡Ë¡¢MEGUMI¡Ê44¡Ë¤âÅÐÃÅ¤·¤Æ¥È¡¼¥¯¤ò¹Ô¤Ã¤¿¡£
À¾Ìî¤Ï20ÂåÈ¾¤Ð¤Î¤³¤í¤Ë¥¿¥â¥ê¤«¤é¡Ö³¨¤òÉÁ¤±¡×¤È¸À¤ï¤ì¤Æ³¨ËÜºî²È¤òÌÜ»Ø¤·»Ï¤á¤¿¡£³á¸¶¤ÏÅö»þ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡ÖµÞ¤Ë³Ú²°¤Ç³¨¤òÉÁ¤»Ï¤á¤¿¤ó¤Ç¤¹¤è¤Í¡£¸«¤ë¤È¤¹¤´¤¤ºÙ¤«¤¤³¨¤Ç¡£²¿¤«¤È¤ó¤Ç¤â¤Ê¤¤¤³¤È¤¬µ¯¤³¤ê¤½¤¦¤ä¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¡×¤È¸ì¤ê¡Ö¤³¤Î³¨¤¬´°À®¤¹¤ëÁ°¤Ë¤Ï¡ÊÅö»þ¥ì¥®¥å¥é¡¼½Ð±é¤·¤Æ¤¤¤¿¡Ë¤Ï¤Í¥È¤Ó¡Ê¡Ø¤Ï¤Í¤ë¤Î¥È¤Ó¤é¡Ù¡Ë¤Ç·ë²Ì¤ò»Ä¤·¤ÆÁá¤¯¥¥ó¥°¥³¥ó¥°¤È¤·¤Æ¥´¡¼¥ë¥Ç¥ó¤Ç¥ì¥®¥å¥é¡¼ÈÖÁÈ»ý¤¿¤Ê¤¤¤È¡¢¤³¤¤¤Ä¤É¤Ã¤«¤¤¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¤Ç¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£
MEGUMI¤Ï¥¥ó¥°¥³¥ó¥°¤Î2¿Í¤È¤Ï½é¥ì¥®¥å¥é¡¼ÈÖÁÈ¤Ç¶¦±é¤·¤¿µìÃÎ¤ÎÃç¤È¤¤¤¦¡£À¾Ìî¤¬³¨ËÜºî²È¤È¤·¤ÆÊâ¤ß»Ï¤á¤¿ºÝ¤Î³á¸¶¤Î¿´¶¤òÊ¹¤¡¢¡Ö¤½¤ì¤«¤é2¿Í¤È¤â¤¤¤í¤¤¤í¤¢¤Ã¤¿¤ï¤±¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¡£¤½¤ì¤¬¤Ê¤«¤Ã¤¿¤é¤³¤Î±Ç²è¤â¤Ê¤«¤Ã¤¿¤È»×¤¦¤È¤Í¡£²¿¤Ç¤·¤ç¤¦¤Í¡×¤È¸ì¤ê¡Ö2¿Í¤Ï»ä¤ÎºÇ½é¤ÎºÇ½é¤òÃÎ¤Ã¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡£º£Æü¤³¤Î¸÷·Ê¤Ï¥¨¥â¤¤¤Ç¤·¤«¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤Í¡×¤È´î¤ó¤Ç¤¤¤¿¡£
¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ç¤Ï³á¸¶¤¬ºÇ¿·ºî¤Ç±é¤¸¤ë¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼Ì¾¤¬¡Ö¥Ò¥â¥µ¥Ã¥¯¡×¤Ë¤Ê¤ë¤³¤È¤âÌÀ¤«¤µ¤ì¤¿¡£