º´¡¹ÌÚÍû»Ò¡¢ºòÇ¯Ëö¤Ë³«ºÅ¤·¤¿¼«¿ÈºÇÂçµ¬ÌÏ¥ï¥ó¥Þ¥ó¥é¥¤¥Ö¤ò¥¨¥à¥ª¥ó!¤Ç2·î18ÆüÌë10»þ¡ÁÁ´20¶Ê¤òÆÈÀêÊüÁ÷¡ª¹ë²Ú¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤¬Åö¤¿¤ë¥­¥ã¥ó¥Ú¡¼¥ó¤â¼Â»ÜÃæ¡ª

°µÅÝÅª¤Ê²Î¾§ÎÏ¤È¼«ºß¤ÊÉ½¸½ÎÏ¤òÉð´ï¤Ë¡¢Øá°Í·Ï¥·¥ó¥¬¡¼¤È¤·¤ÆÍ£°ìÌµÆó¤ÎÂ¸ºß´¶¤òÊü¤Äº´¡¹ÌÚÍû»Ò¡£
¼¡À¤Âå¥¬¡¼¥ë¥º¥Ð¥ó¥É¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¡¦BanG Dream!¤«¤éÀ¸¤Þ¤ì¤¿¥Ð¥ó¥É¡¢Ave Mujica¤ÎGt.&Vo.¥É¥í¥ê¥¹/»°³Ñ½é²ÚÌò¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢¡Ø¥¥é¥Ã¤È¥×¥ê¡ù¥Á¥ã¥ó¡Ù(Æú¥Îºé¤À¤¤¤¢Ìò)¡¢¡Ø¤«¤²¤¤·¤ç¤¦¤¸¤ç!!¡Ù(»³ÅÄºÌ»ÒÌò)¤Ê¤É¡¢À¼Í¥¤È¤·¤Æ¤â³èÌö¤·¤Æ¤¤¤ëÈà½÷¤¬¡¢2025Ç¯12·î¤Ë¼«¿ÈºÇÂçµ¬ÌÏ¤È¤Ê¤ë¿ÀÆàÀî¡¦KT Zepp Yokohama¤Ç¥ï¥ó¥Þ¥ó¥é¥¤¥Ö¡ÖRE;VERSI¡×¤ò³«ºÅ¡£MUSIC ON! TV¡Ê¥¨¥à¥ª¥ó!¡Ë¤Ç¤Ï¡¢¤³¤Î¥é¥¤¥Ö¤ÎÌÏÍÍ¤òÁ´¶ÊÆÈÀêÊüÁ÷¤¬·èÄê¤·¤¿¡£
¡üÈÖÁÈ¾ðÊó
Á´¶ÊÆÈÀêÊüÁ÷! M-ON! LIVE º´¡¹ÌÚÍû»Ò ¡ÖRE;VERSI¡×
2026Ç¯2·î18Æü¡Ê¿å¡Ë22:00¡Á24:00
MUSIC ON! TV¡Ê¥¨¥à¥ª¥ó!¡Ë¤Ë¤ÆÊüÁ÷
¡ã¥ª¥ó¥¨¥¢¥ê¥¹¥È¡ä
Majestic Catastrophe
Blooming¡ª
¥É¥ê¡¼¥à¥¯¥é¥¤¥Þ¡¼
Psycho
Freedom
PROVE
Palette Days
·¯¤ÈËÍ¤ÎÀ±
¥Õ¥¿¥ê¥Î¥»¥«¥¤
¥³¥³¥í¥Ç¥ê¥·¥ã¥¹ (Piano Ver.)
¥Õ¥ì¥ó¥É¥Ñ¥¹¥ï¡¼¥É (Piano Ver.)
Empty Doll
»í¤ò¤Þ¤¯¼Ô
Walkin¡Ç Walkin¡Ç
¹ë²Ú°¼à¥º×
Under the Flag
Daydreamin¡Ç
¥«¡¼¥Æ¥ó¥³¡¼¥ë¤òÍÉ¤é¤·¤Æ
¤Þ¤ë¤Ç¥Þ¥È¥ê¥ç¡¼¥·¥«
Windshifter
¥×¥ì¥¼¥ó¥È¥¥ã¥ó¥Ú¡¼¥ó¼Â»ÜÃæ¡ª
¤³¤ÎÊüÁ÷¤òµÇ°¤·¤Æ¡¢´ü´ÖÃæ¤Ë¥¹¥«¥Ñ¡¼¡ª¥µ¡¼¥Ó¥¹¤Ç¥¨¥à¥ª¥ó!Ã±¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¤ò¿·µ¬¤´·ÀÌó¤¤¤¿¤À¤¡¢¥¥ã¥ó¥Ú¡¼¥ó¤Ë¤´±þÊç¤¤¤¿¤À¤¤¤¿¤ªµÒÍÍ¤ÎÃæ¤«¤éÃêÁª¤Ç·×4Ì¾ÍÍ¤Ë¡¢¡Ö¡ÚA¾Þ¡Û¤ªÌ¾Á°¤ò¸Æ¤ó¤Ç¤â¤é¤¨¤ë¡ª¥Ü¥¤¥¹¥á¥Ã¥»¡¼¥¸ÉÕ¤¥Á¥§¥¡Ê¥µ¥¤¥óÆþ¤ê¡Ë¡×¡Ö¡ÚB¾Þ¡ÛÄ¾É®¥×¥í¥Õ¥£¡¼¥ëÄ¢¡×¤ò¥×¥ì¥¼¥ó¥È¡ª
ËÜ¥¥ã¥ó¥Ú¡¼¥ó¤Ë´Ø¤¹¤ë¾ÜºÙ¤Ï¡¢¤³¤Á¤é
https://www.m-on.jp/info/news-topics/2025/12/27/306037/
