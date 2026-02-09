¡Ö¤â¤¦»×¤¤¹þ¤ß¤¸¤ã¤Ê¤¤¡×±«¤ÎÌë¤ËÎ©¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ï¡©¡ÚÉ×¤¬¾¡¼ê¤Ë»ö¸ÎÊª·ï·è¤á¤Æ¤¤¿ Âè8ÏÃ¡Û
¢£¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Î¤¢¤é¤¹¤¸
°ú¤Ã±Û¤·Àè¤Î»ö¸ÎÊª·ï¤ÇÉÔ²Ä²ò¤Ê¸½¾Ý¤¬Â³¤¡¢ºÊ¤Ï¥Ñ¥Ë¥Ã¥¯¤Ë¡ª ³¤³°½ÐÄ¥Ãæ¤ÎÉ×¤ËÅÅÏÃ¤ò¤«¤±¤ÆÁÊ¤¨¤ë¤¬¡¢É×¤Ï²Ê³ØÅª¤ËÀâÌÀ¤·¤è¤¦¤È¤·¤Æµ¤»ý¤Á¤Ë´ó¤êÅº¤¦¤³¤È¤ò¤·¤Ê¤¤¡£ËÜÅö¤ËÎî¤Ï¤¤¤Ê¤¤¡©²ø°Û¤Ïµ¤¤Î¤»¤¤¡Ä¡©
²æ¤¬²È¤Çµ¯¤¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï¿´Îî¸½¾Ý¤Ê¤Î¡©
¤½¤ì¤È¤â¡¢É×¤Î¸À¤¦¤è¤¦¤Ë»ä¤Î»×¤¤¹þ¤ß¡Ä¡©
¤Ç¤¤ë¤³¤È¤Ï¤Ê¤ó¤Ç¤â¤·¤Æ¤ª¤¤¿¤¤¡£¤½¤³¤Ç¡¢À¹¤ê±ö¤òÃÖ¤¤¤¿¤ê¤Ê¤É¡¢¤Ç¤¤ë¤³¤È¤ò¤ä¤Ã¤Æ¤ß¤ë¤³¤È¤Ë¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¤½¤·¤Æ¿ôÆü¸å¡¼
Âç±«¤¬¹ß¤Ã¤¿Ìë¤Î¤³¤È¤Ç¤·¤¿¡£¤É¤³¤«¤é¤«Ê¹¤³¤¨¤ë¥ª¥ë¥´¡¼¥ë²»¡£¥ê¥Ó¥ó¥°¤ÎÈ¾³«¤¤ÎÈâ¤ò³«¤±¤ë¤È¡Ä¤Ì¤¤¤°¤ë¤ß¤¬¾¡¼ê¤ËÆ°¤¤¤Æ¤ë?!?!
Äí¤ËÂ³¤¯Áë¤Î¥«¡¼¥Æ¥ó¤¬ÍÉ¤ì¤Æ¤ë¤Ã¤Æ¤³¤È¤Ï¡Ä¤¨¡©Áë¤¬³«¤¤¤Æ¤ë¡©
Äí¤ò¤Î¤¾¤¯¤È¡Ä¤½¤³¤Ë¤¤¤¿¤Î¤Ï¡©¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡
µÓËÜ:µ´»Ö¿Î¡¢¥¤¥é¥¹¥È:¤Ú¤×¤ê
