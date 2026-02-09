ÊÆºÄ´ØÏ¢ÊóÆ»¤Ç¥É¥ëÇä¤ê¡¢¥É¥ë±ß¤Ï²¼¤²°ìÉþ¤â¥æー¥í¥É¥ë¾å¾º¡á¥í¥ó¥É¥ó°ÙÂØ³µ¶·
ÊÆºÄ´ØÏ¢ÊóÆ»¤Ç¥É¥ëÇä¤ê¡¢¥É¥ë±ß¤Ï²¼¤²°ìÉþ¤â¥æー¥í¥É¥ë¾å¾º¡á¥í¥ó¥É¥ó°ÙÂØ³µ¶·
¡¡¥í¥ó¥É¥ó»Ô¾ì¤Ç¤Ï¡¢¥É¥ëÇä¤ê¤¬Í¥Àª¡£¥É¥ë±ß¤Ï¼«Ì±Âç¾¡¤Î½°±¡Áª¤ò½ª¤¨¤Æ±ßÇä¤ê°ìÉþ¡£ÅìµþÄ«Êý¤Î157±ßÂæ¸åÈ¾¤«¤é°ì»þ156±ßÂæÁ°È¾¤Þ¤Ç²¼Íî¤·¤¿¡£Æü·ÐÊ¿¶Ñ¤¬°ì»þ3000±ßÄ¶¹â¤È¤´½Ëµ·Çã¤¤¤â¡¢±ßÁê¾ì¤Ç¤Ï²ðÆþ·Ù²ü´¶¤¬¹¤¬¤Ã¤¿¤³¤È¤ä¡¢¥¤¥Ù¥ó¥È½ªÎ»¤ÎÄ´À°¤ÎÆ°¤¤¬¤ß¤é¤ì¤¿¡£¥í¥ó¥É¥óÄ«Êý¤Ë¤Ï¡¢´Ø·¸¼Ô¶Ú¾ðÊó¤È¤·¤Æ¡ÖÃæ¹ñÅö¶É¤¬¶ä¹Ô¤ËÂÐ¤·¤Æ¡¢»Ô¾ì¥ê¥¹¥¯¤ò¼õ¤±¤ÆÊÆ¹ñºÄÊÝÍ¤ÎÍÞÀ©¤òÂ¥¤·¤¿¡×¤ÈÊó¤¸¤é¤ì¤¿¤³¤È¤Ç¡¢ÊÆºÄÇä¤ê¤È¤È¤â¤Ë¥É¥ëÇä¤êÈ¿±þ¤¬¹¤¬¤Ã¤¿¡£ÆÃ¤ËÊÆºÄ¤«¤é²¤½£ºÄ¤Ø¤Î¾è¤ê´¹¤¨¤¬ÁÛÄê¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤«¤é¥æー¥í¥É¥ë¤¬¾å¾º¤·¤Æ¤¤¤ë¡£1.18ÂæÁ°È¾¤«¤é¸åÈ¾¤Ø¤È¹âÃÍ¤ò¿¤Ð¤·¤¿¡£¥Ý¥ó¥É¤ä¹ë¥É¥ë¤Ê¤É¤Ë¤âÇã¤¤È¿±þ¤¬¤ß¤é¤ì¤¿¤¬¡¢¤¹¤°¤ËÍî¤ÁÃå¤¤¤¿¡£¥æー¥í¹â¤¬»Ä¤ë³Ê¹¥¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¥É¥ë±ßÁê¾ì¤Ï156±ßÂæ¤Ç¤ÎÙæ¤ß¹ç¤¤¤ËÍî¤ÁÃå¤¤¤Æ¤¤¤ë¡£¥¯¥í¥¹±ß¤Ï¥æー¥í±ß¤ËÇãÌá¤·¤â¡¢¥Ý¥ó¥É±ß¤ä¹ë¥É¥ë±ß¤ÏÇäÇã¤¬¸òºø¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¥Ý¥ó¥ÉÁê¾ì¤Ë¤Ï¡¢Àè½µ¤«¤é»ý¤Á¾å¤¬¤Ã¤¿¥¹¥¿ー¥Þー¼óÁê¤Î¿ÊÂàÌäÂê¤Î±Æ¶Á¤â»Ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤À¡£
¡¡¥É¥ë±ß¤Ï156±ßÂæ¸åÈ¾¤Ç¤Î¼è°ú¡£Åìµþ¸áÁ°¤Ë157.76ÉÕ¶á¤Þ¤Ç¾å¾º¤·¤¿¤¢¤È156.22ÉÕ¶á¤Þ¤Ç²¼Íî¤·¤¿¡£½µËö¤Î½°±¡Áª¤Ç¼«Ì±ÅÞ¤¬Ã±ÆÈ¤Ç£³Ê¬¤Î£²¤ÎµÄÀÊ¤ò³ÍÆÀ¤ÈÂç¾¡Íø¤ò¼ý¤á¤¿¤³¤È¤Ç±ßÇä¤ê¤ËÈ¿±þ¤·¤¿¤â¤Î¤Î¡¢¤½¤Î¸å¤Ï²ðÆþ·Ù²ü¤ä¥Ý¥¸¥·¥ç¥óÄ´À°¤Ë²¡¤µ¤ì¤¿¡£¥í¥ó¥É¥ó»þ´Ö¤ËÆþ¤ë¤È156±ßÂæ¤Ç¤ÎÇäÇã¸òºø¤¬Â³¤¤¤Æ¤ª¤ê¡¢°ìÃÊ¤ÎÆ°¤¤Ï°ìÉþ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¹â»Ô¼óÁê²ñ¸«¤Ç¤ÏÌÀ³Î¤Ê±ß°Â¤±¤óÀ©¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤ÏÉõ°õ¤µ¤ì¤¿¤¬¡¢ÆÃÃÊ¤Î±ßÇä¤êÈ¿±þ¤Ï¹¤¬¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
¡¡¥æー¥í¥É¥ë¤Ï1.18Âæ¸åÈ¾¤Ç¤Î¼è°ú¡£ÅìµþÄ«Êý¤Î1.1810ÉÕ¶á¤ò°ÂÃÍ¤ËÄì·ø¤¯¿ä°Ü¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¥í¥ó¥É¥óÁáÄ«¤Ë¤Ï¡¢´Ø·¸¼Ô¶Ú¾ðÊó¤È¤·¤Æ¡¢¡ÖÃæ¹ñÅö¶É¤¬¶ä¹Ô¤ËÂÐ¤·¤Æ¡¢»Ô¾ì¥ê¥¹¥¯¤ò¼õ¤±¤ÆÊÆ¹ñºÄÊÝÍ¤ÎÍÞÀ©¤òÂ¥¤·¤¿¡×¤ÈÊó¤¸¤é¤ì¤ë¤ÈÊÆºÄÇä¤êÈ¿±þ¤È¤È¤â¤Ë¥É¥ëÇä¤ê¤¬¹¤¬¤Ã¤¿¡£¥æー¥í¥É¥ë¤Ï1.1870ÉÕ¶á¤Þ¤ÇÇã¤ï¤ì¡¢¤½¤Î¸å¤â¹â»ß¤Þ¤ê¤·¤Æ¤¤¤ë¡£»Ô¾ì¤Ç¤ÏÊÆºÄ¤«¤é²¤½£ºÄ¤Ø¤È¾è¤ê´¹¤¨¤¬ÁÛµ¯¤µ¤ì¤¿¤è¤¦¤À¡£¥æー¥í±ß¤Ï¿¶Éý¡£ÅìµþÁáÄ«¤Î186.36ÉÕ¶á¤ò¹âÃÍ¤Ë184.87ÉÕ¶á¤Þ¤Ç²¼Íî¤·¤¿¤¢¤È¡¢¥í¥ó¥É¥ó»þ´Ö¤Ë¤Ï186±ß¼êÁ°¤Þ¤ÇÇã¤¤Ìá¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£ÂÐ¥Ý¥ó¥É¤Ç¤â¥æー¥íÇã¤¤¤¬Í¥Àª¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¥Ý¥ó¥É¥É¥ë¤Ï1.36ÂæÁ°È¾¤Ç¤Î¼è°ú¡£¤³¤³¤Þ¤Ç½ªÆüÇäÇã¤¬¸òºø¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢ÌÜÎ©¤Ã¤¿Êý¸þ´¶¤¬¤ß¤é¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡£¥í¥ó¥É¥óÄ«Êý¤Ë1.3587¤«¤é1.3629ÉÕ¶á¤Þ¤Ç¤Î¥ì¥ó¥¸¤ò·ÁÀ®¤·¤¿¡£¥Ý¥ó¥É±ß¤Ï¾åÃÍ½Å¤¯¿ä°Ü¡£ÅìµþÁáÄ«¤Î214.44ÉÕ¶á¤ò¹âÃÍ¤Ë¥í¥ó¥É¥ó½øÈ×¤Ë¤«¤±¤Æ¤Ï°ÂÃÍ¤ò212.56ÉÕ¶á¤Ë¹¤²¤¿¡£¤½¤Î¸å¤Ï213±ßÂæ¤ò¤«¤í¤¦¤¸¤Æ²óÉü¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¥æー¥í¥Ý¥ó¥É¤Ï0.8682¤«¤é0.8727ÉÕ¶á¤Ø¤È¾å¾º¡£¥Ý¥ó¥ÉÇä¤ê°µÎÏ¤¬Í¥Àª¡£Àè½µ¤«¤é»ý¤Á¾å¤¬¤Ã¤¿¥¹¥¿ー¥Þー¼óÁê¤Î¿ÊÂàÌäÂê¤Î±Æ¶Á¤â»Ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤À¡£
minkabu PRESSÊÔ½¸Éô ¾¾ÌÚ½¨ÌÀ
¡¡¥í¥ó¥É¥ó»Ô¾ì¤Ç¤Ï¡¢¥É¥ëÇä¤ê¤¬Í¥Àª¡£¥É¥ë±ß¤Ï¼«Ì±Âç¾¡¤Î½°±¡Áª¤ò½ª¤¨¤Æ±ßÇä¤ê°ìÉþ¡£ÅìµþÄ«Êý¤Î157±ßÂæ¸åÈ¾¤«¤é°ì»þ156±ßÂæÁ°È¾¤Þ¤Ç²¼Íî¤·¤¿¡£Æü·ÐÊ¿¶Ñ¤¬°ì»þ3000±ßÄ¶¹â¤È¤´½Ëµ·Çã¤¤¤â¡¢±ßÁê¾ì¤Ç¤Ï²ðÆþ·Ù²ü´¶¤¬¹¤¬¤Ã¤¿¤³¤È¤ä¡¢¥¤¥Ù¥ó¥È½ªÎ»¤ÎÄ´À°¤ÎÆ°¤¤¬¤ß¤é¤ì¤¿¡£¥í¥ó¥É¥óÄ«Êý¤Ë¤Ï¡¢´Ø·¸¼Ô¶Ú¾ðÊó¤È¤·¤Æ¡ÖÃæ¹ñÅö¶É¤¬¶ä¹Ô¤ËÂÐ¤·¤Æ¡¢»Ô¾ì¥ê¥¹¥¯¤ò¼õ¤±¤ÆÊÆ¹ñºÄÊÝÍ¤ÎÍÞÀ©¤òÂ¥¤·¤¿¡×¤ÈÊó¤¸¤é¤ì¤¿¤³¤È¤Ç¡¢ÊÆºÄÇä¤ê¤È¤È¤â¤Ë¥É¥ëÇä¤êÈ¿±þ¤¬¹¤¬¤Ã¤¿¡£ÆÃ¤ËÊÆºÄ¤«¤é²¤½£ºÄ¤Ø¤Î¾è¤ê´¹¤¨¤¬ÁÛÄê¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤«¤é¥æー¥í¥É¥ë¤¬¾å¾º¤·¤Æ¤¤¤ë¡£1.18ÂæÁ°È¾¤«¤é¸åÈ¾¤Ø¤È¹âÃÍ¤ò¿¤Ð¤·¤¿¡£¥Ý¥ó¥É¤ä¹ë¥É¥ë¤Ê¤É¤Ë¤âÇã¤¤È¿±þ¤¬¤ß¤é¤ì¤¿¤¬¡¢¤¹¤°¤ËÍî¤ÁÃå¤¤¤¿¡£¥æー¥í¹â¤¬»Ä¤ë³Ê¹¥¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¥É¥ë±ßÁê¾ì¤Ï156±ßÂæ¤Ç¤ÎÙæ¤ß¹ç¤¤¤ËÍî¤ÁÃå¤¤¤Æ¤¤¤ë¡£¥¯¥í¥¹±ß¤Ï¥æー¥í±ß¤ËÇãÌá¤·¤â¡¢¥Ý¥ó¥É±ß¤ä¹ë¥É¥ë±ß¤ÏÇäÇã¤¬¸òºø¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¥Ý¥ó¥ÉÁê¾ì¤Ë¤Ï¡¢Àè½µ¤«¤é»ý¤Á¾å¤¬¤Ã¤¿¥¹¥¿ー¥Þー¼óÁê¤Î¿ÊÂàÌäÂê¤Î±Æ¶Á¤â»Ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤À¡£
¡¡¥É¥ë±ß¤Ï156±ßÂæ¸åÈ¾¤Ç¤Î¼è°ú¡£Åìµþ¸áÁ°¤Ë157.76ÉÕ¶á¤Þ¤Ç¾å¾º¤·¤¿¤¢¤È156.22ÉÕ¶á¤Þ¤Ç²¼Íî¤·¤¿¡£½µËö¤Î½°±¡Áª¤Ç¼«Ì±ÅÞ¤¬Ã±ÆÈ¤Ç£³Ê¬¤Î£²¤ÎµÄÀÊ¤ò³ÍÆÀ¤ÈÂç¾¡Íø¤ò¼ý¤á¤¿¤³¤È¤Ç±ßÇä¤ê¤ËÈ¿±þ¤·¤¿¤â¤Î¤Î¡¢¤½¤Î¸å¤Ï²ðÆþ·Ù²ü¤ä¥Ý¥¸¥·¥ç¥óÄ´À°¤Ë²¡¤µ¤ì¤¿¡£¥í¥ó¥É¥ó»þ´Ö¤ËÆþ¤ë¤È156±ßÂæ¤Ç¤ÎÇäÇã¸òºø¤¬Â³¤¤¤Æ¤ª¤ê¡¢°ìÃÊ¤ÎÆ°¤¤Ï°ìÉþ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¹â»Ô¼óÁê²ñ¸«¤Ç¤ÏÌÀ³Î¤Ê±ß°Â¤±¤óÀ©¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤ÏÉõ°õ¤µ¤ì¤¿¤¬¡¢ÆÃÃÊ¤Î±ßÇä¤êÈ¿±þ¤Ï¹¤¬¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
¡¡¥æー¥í¥É¥ë¤Ï1.18Âæ¸åÈ¾¤Ç¤Î¼è°ú¡£ÅìµþÄ«Êý¤Î1.1810ÉÕ¶á¤ò°ÂÃÍ¤ËÄì·ø¤¯¿ä°Ü¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¥í¥ó¥É¥óÁáÄ«¤Ë¤Ï¡¢´Ø·¸¼Ô¶Ú¾ðÊó¤È¤·¤Æ¡¢¡ÖÃæ¹ñÅö¶É¤¬¶ä¹Ô¤ËÂÐ¤·¤Æ¡¢»Ô¾ì¥ê¥¹¥¯¤ò¼õ¤±¤ÆÊÆ¹ñºÄÊÝÍ¤ÎÍÞÀ©¤òÂ¥¤·¤¿¡×¤ÈÊó¤¸¤é¤ì¤ë¤ÈÊÆºÄÇä¤êÈ¿±þ¤È¤È¤â¤Ë¥É¥ëÇä¤ê¤¬¹¤¬¤Ã¤¿¡£¥æー¥í¥É¥ë¤Ï1.1870ÉÕ¶á¤Þ¤ÇÇã¤ï¤ì¡¢¤½¤Î¸å¤â¹â»ß¤Þ¤ê¤·¤Æ¤¤¤ë¡£»Ô¾ì¤Ç¤ÏÊÆºÄ¤«¤é²¤½£ºÄ¤Ø¤È¾è¤ê´¹¤¨¤¬ÁÛµ¯¤µ¤ì¤¿¤è¤¦¤À¡£¥æー¥í±ß¤Ï¿¶Éý¡£ÅìµþÁáÄ«¤Î186.36ÉÕ¶á¤ò¹âÃÍ¤Ë184.87ÉÕ¶á¤Þ¤Ç²¼Íî¤·¤¿¤¢¤È¡¢¥í¥ó¥É¥ó»þ´Ö¤Ë¤Ï186±ß¼êÁ°¤Þ¤ÇÇã¤¤Ìá¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£ÂÐ¥Ý¥ó¥É¤Ç¤â¥æー¥íÇã¤¤¤¬Í¥Àª¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¥Ý¥ó¥É¥É¥ë¤Ï1.36ÂæÁ°È¾¤Ç¤Î¼è°ú¡£¤³¤³¤Þ¤Ç½ªÆüÇäÇã¤¬¸òºø¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢ÌÜÎ©¤Ã¤¿Êý¸þ´¶¤¬¤ß¤é¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡£¥í¥ó¥É¥óÄ«Êý¤Ë1.3587¤«¤é1.3629ÉÕ¶á¤Þ¤Ç¤Î¥ì¥ó¥¸¤ò·ÁÀ®¤·¤¿¡£¥Ý¥ó¥É±ß¤Ï¾åÃÍ½Å¤¯¿ä°Ü¡£ÅìµþÁáÄ«¤Î214.44ÉÕ¶á¤ò¹âÃÍ¤Ë¥í¥ó¥É¥ó½øÈ×¤Ë¤«¤±¤Æ¤Ï°ÂÃÍ¤ò212.56ÉÕ¶á¤Ë¹¤²¤¿¡£¤½¤Î¸å¤Ï213±ßÂæ¤ò¤«¤í¤¦¤¸¤Æ²óÉü¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¥æー¥í¥Ý¥ó¥É¤Ï0.8682¤«¤é0.8727ÉÕ¶á¤Ø¤È¾å¾º¡£¥Ý¥ó¥ÉÇä¤ê°µÎÏ¤¬Í¥Àª¡£Àè½µ¤«¤é»ý¤Á¾å¤¬¤Ã¤¿¥¹¥¿ー¥Þー¼óÁê¤Î¿ÊÂàÌäÂê¤Î±Æ¶Á¤â»Ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤À¡£
minkabu PRESSÊÔ½¸Éô ¾¾ÌÚ½¨ÌÀ