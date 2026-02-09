MEGUMI¡¢¡È¥Ç¥Ó¥å¡¼Æ±´ü¡É¤È¡Ö¥¨¥â¤¤¡×ºÆ²ñ¡¡¡Ö¤Û¤ó¤È¤ËºÇ½é¤ÎºÇ½é¤òÃÎ¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤¤¤ë¡×¥¥ó¥°¥³¥ó¥°¤È
¡¡¥¿¥ì¥ó¥È¡¦ÇÐÍ¥¤ÎMEGUMI¤¬9Æü¡¢ÅÔÆâ¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿¡Ø±Ç²è¡¡¤¨¤ó¤È¤ÄÄ®¤Î¥×¥Ú¥ë¡ÁÌóÂ«¤Î»þ·×Âæ¡Á¡Ù¡Ê3·î27Æü¸ø³«¡Ë¤Î¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ë½ÐÀÊ¤·¤¿¡£
¡ÚÁ´¿È¥·¥ç¥Ã¥È¡ÛÈþ¤·¤¹¤®¤ë¡Ä¤Ô¤Ã¤¿¤ê¥É¥ì¥¹¤Ç¥Ü¥Ç¥£¥é¥¤¥ó¤¢¤é¤ï¤ÊMEGUMI
¡¡Á°ºî¡Ø±Ç²è ¤¨¤ó¤È¤ÄÄ®¤Î¥×¥Ú¥ë¡Ù¤Ï¡¢ÆüËÜ¥¢¥«¥Ç¥ß¡¼¾Þ¤ò¤Ï¤¸¤á¹ñÆâ³°30°Ê¾å¤Î±Ç²èº×¤ÇÉ¾²Á¤µ¤ì¡¢¹ñÆâÆ°°÷196Ëü¿Í¤òµÏ¿¡£¸¶ºî¤ÏÎß·×È¯¹ÔÉô¿ô78ËüÉô¤òÆÍÇË¤·¡¢¥ß¥å¡¼¥¸¥«¥ë¤ä²ÎÉñ´ì¡¢¥Ð¥ì¥¨¤Ê¤ÉÂ¿ÊýÌÌ¤ØÅ¸³«¤µ¤ì¤Æ¤¤¿¡£
¡¡ºÇ¿·ºî¤Ç¤â¡¢À½ºîÁí»Ø´ø¡¦¸¶ºî¡¦µÓËÜ¤òÀ¾ÌîÎ¼×¢¡¢´ÆÆÄ¤ò×¢ÅÄÍµ²ð¡¢¥¢¥Ë¥á¡¼¥·¥ç¥óÀ©ºî¤òSTUDIO4¡î¤¬Ã´Åö¡£¥ë¥Ó¥Ã¥ÁÌò¤ò±ÊÀ¥¤æ¤º¤Ê¡¢¥×¥Ú¥ëÌò¤ÏÁ°ºî¤ËÂ³¤·¦ÅÄÀµ¹§¤¬Ì³¤á¤ë¤Û¤«¡¢»³»û¹¨°ì¡¢Æ£¿¹¿µ¸ã¡¢°ËÆ£º»è½¡¢ÅìÌî¹¬¼£¡¢¶Ó¸ñ¡¢¿¹µ×ÊÝ¾ÍÂÀÏº¤é¤¬¥Ü¥¤¥¹¥¥ã¥¹¥È¤È¤·¤Æ»²²Ã¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ë¤ÏÀ¾Ìî¡¢¥«¥¸¥µ¥Ã¥¯¤âÅÐÃÅ¤·¤¿¡£¥Ç¥Ó¥å¡¼Æ±´ü¤Ç¡¢²¿½½Ç¯¤Ë¤âÅÏ¤ê·ÝÇ½³¦¤ÇÀÚâøÂöËá¤·¤Æ¤¤¿¡ÉµìÃÎ¤ÎÃç¡É¤Ç¤¢¤ë3¿Í¡£
¡¡¥¥ó¥°¥³¥ó¥°2¿Í¤Î¤³¤È¤ò¡ÖÆ±µéÀ¸¤À¤È»×¤Ã¤Æ¤ë¡×¤ÈÏÃ¤¹MEGUMI¡£ºÇ½é¤Î¥ì¥®¥å¥é¡¼ÈÖÁÈ¤ò¥¥ó¥°¥³¥ó¥°¤Î2¿Í¤È¹Ô¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢¡Ö¿¼ÌëÈÖÁÈ¤Ç1Ç¯´Ö¥í¥±ÈÖÁÈ¤ò¤·¤Æ¡¢¡ØÇä¤ì¤¿¤¤¤è¤Í¡Ù¤ß¤¿¤¤¤Ê²ñÏÃ¤ò¤·¤Æ¤ë¤°¤é¤¤¡¢¤Û¤ó¤È¤ËºÇ½é¤ÎºÇ½é¤òÃÎ¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤¤¤ë2¿Í¤Ê¤Î¤Ç¡¢¤½¤ó¤Ê2¿Í¤¬¤ª¤¸¤µ¤ó¤Ë¤Ê¤ê¡¢»ä¤â¤ª¤Ð¤µ¤ó¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¡¢¤³¤¦¤¤¤¦·Á¤Ç°ì½ï¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤Ï¡É¥¨¥â¤¤¡É¤Ç¤·¤«¤Ê¤¤¡×¤È´¶³´¿¼¤½¤¦¤Ë¸ì¤Ã¤¿¡£
