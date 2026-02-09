ÅÏÉô¶ÇÅÍ¡Öºù¤òºé¤«¤»¤ë¤Ä¤â¤ê¡×¡¡ºÇ¸å¤Î¸ÞÎØ¡¢11Æü¤Ë½éÀï
¡¡¡Ú¥×¥ì¥À¥Ã¥Ä¥©¶¦Æ±¡Ûº£µ¨¸Â¤ê¤Ç¸½Ìò¤ò°úÂà¤¹¤ë¥Î¥ë¥Ç¥£¥Ã¥¯¥¹¥¡¼Ê£¹ç¤ÎÅÏÉô¶ÇÅÍ¤¬9Æü¡¢½éÀï¤È¤Ê¤ë11Æü¤ÎÃË»Ò¸Ä¿Í¥Î¡¼¥Þ¥ë¥Ò¥ë¤òÁ°¤ËÁ°È¾ÈôÌö¤Î¸ø¼°Îý½¬¤ËÎ×¤ß¡¢¡Ö¥á¥À¥ë¤ò¼è¤ì¤ÆÅö¤¿¤êÁ°¤À¤Ã¤¿º£¤Þ¤Ç¤È¤Ï°ã¤¦¶ÛÄ¥´¶¤¬¤¢¤ë¡£¤É¤¤É¤¤·¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¿´¶¤ò¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡»³ËÜÎÃÂÀ¤äÃ«ÃÏÃè¤È¤È¤â¤ËÄ´À°¡£KÅÀ¼êÁ°¤ËÍî¤Á¤¿1²óÌÜ¤Î¸å¤Ë½õÁö¤ÈÆ§¤ßÀÚ¤ê¤ÎÎ®¤ì¤ò¸«Ä¾¤¹¤È¡¢2¡¢3²óÌÜ¤Ï98.5¥á¡¼¥È¥ë¡¢100¥á¡¼¥È¥ë¤È¿¤Ð¤·¡Ö¤º¤ë¤º¤ë¤¤¤«¤º¡¢¤¤¤¤¥¸¥ã¥ó¥×¤¬¤Ç¤¤¿¡×¤È°ÂÅÈ¤·¤¿¡£
¡¡Ï¢Â³6Âç²ñÌÜ¤Îº£²ó¤¬ºÇ¸å¤Î¸ÞÎØ¡£37ºÐ¤Î¥Ù¥Æ¥é¥ó¤Ï¡¢ÊóÆ»¿Ø¤òÁ°¤Ë¡Öºù¤òºé¤«¤»¤ë¤Ä¤â¤ê¤Ç¡¢³§¤µ¤ó¤È°ì½ï¤Ëµã¤¤¤Æ½ª¤ï¤ì¤ë¸ÞÎØ¤Ë¤·¤¿¤¤¡×¤È°Õµ¤¹þ¤ó¤À¡£