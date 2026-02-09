¡Ú²òÀâ¡Û½°±¡Áª¡¡¼«Ì±¤¬Á´¾¡¤½¤ÎÇØ·Ê¤Ï¡¡¿·³ã¤Ï5µÄÀÊ¤¹¤Ù¤ÆÃ¥¤¤ÊÖ¤¹¡Ô¿·³ã¡Õ
8Æü¤ËÅê³«É¼¤¬¹Ô¤ï¤ì¤¿½°µÄ±¡Áªµó¡£¿·³ã¸©¤Ç¤Ï¸©Æâ5¤Ä¤¢¤ë¾®Áªµó¶è¤Î¤¦¤Á¼«Ì±ÅÞ¤¬Á´¾¡¤¹¤ë·ë²Ì¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¸©À¯Ã´Åö¤ÎËÜ´Öµ¼Ô¤ËÅÁ¤¨¤Æ¤â¤é¤¤¤Þ¤¹¡£
¢¡³ÆÁªµó¶è¤Î¹½¿Þ
º£²ó¤Î³ÆÁªµó¶è¤Î¹½¿Þ¤Ç¤¹¡£ÅêÉ¼Î¨¤Ï58.88¥Ñー¥»¥ó¥È¤ÇÁ°²ó¤è¤ê0.32¥Ý¥¤¥ó¥È¾å¤¬¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
Á°²ó¤Î½°±¡Áª¤Ç¤ÏÌîÅÞ¤ÎÎ©·ûÌ±¼çÅÞ¤¬Á´¾¡¤·¤Þ¤·¤¿¤¬º£²ó¤Ï¼«Ì±ÅÞ¤¬Á´¤Æ¤ÎµÄÀÊ¤òÃ¥¤¤ÊÖ¤¹·Á¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¢¡¾¡ÇÔ¤Î¥Ý¥¤¥ó¥È
¾¡ÇÔ¤òÊ¬¤±¤¿Âç¤¤Ê¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ï¤³¤Á¤é¤Î2¤Ä¤Ç¤¹¡£
¤Þ¤º¤Ï¡¢¡É¹â»Ô¿Íµ¤¡É¤ÎÄÉ¤¤É÷¤Ç¤¹¡£
¼«Ì±ÅÞ¤Î¸õÊä¤Ï¹â»ÔÀ¯¸¢¤ÎÀ§Èó¤¬ºÇÂç¤ÎÁèÅÀ¤À¤ÈÁÊ¤¨¡¢¹â»ÔÀ¯¸¢¤Î»Ù»ýÎ¨¤Î¹â¤µ¤òÄÉ¤¤É÷¤ËÁªµóÀï¤ò·«¤ê¹¤²¤Þ¤·¤¿¡£
ÆÃ¤ËÆ±¤¸ÊÝ¼éÇÉ¤ÇÌÁÍ§¤È¤µ¤ì¤ë5¶è¤Î¹âÄ»¤µ¤ó¤Î¤â¤È¤Ë¤Ï¡¢¹â»ÔÁíÍý¤¬¼«¤é±þ±ç¤ËÆþ¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
²ñ¾ì¤Ë¤Ï900¿Í¤òÄ¶¤¨¤ëÄ°½°¤¬½¸¤Þ¤ê¡¢Î©¤Á¸«¤Î¿Í¤¬½Ð¤ë¤Û¤É¤ÎÀ¹¶·¤Ö¤ê¤Ç¡¢¡È¹â»ÔÀûÉ÷¡É¤¬¸©Æâ¤Ç¤â¶¯¤¯¿á¤¤¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤ò°õ¾ÝÉÕ¤±¤ë¾ìÌÌ¤Ç¤·¤¿¡£
¢¡¿·³ã5¶è¤Î½Ð¸ýÄ´ºº
¤½¤·¤Æ¡¢¤³¤Á¤é¤Ï¿·³ã5¶è¤Î½Ð¸ýÄ´ºº¤Î·ë²Ì¤Ç¤¹¡£
¼«Ì±¤Î¹âÄ»¤µ¤ó¤ÏÃË½÷Ìä¤ï¤º¡¢¼ã¤¤À¤Âå¤«¤é¹âÎð¼Ô¤Þ¤ÇÉý¹¤¯»Ù»ý¤¬¹¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬Ê¬¤«¤ê¤Þ¤¹¡£
°ìÊý¡¢ÃæÆ»¤ÎÇßÃ«¤µ¤ó¤Ï¡¢60Âå¡¢70Âå¤òÃæ¿´¤Ë»Ù»ý¤ò¹¤²¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¼ã¤¤À¤Âå¤Ø¤Î¹¤¬¤ê¤ò·ç¤¯·ë²Ì¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¢¡ÌµÅÞÇÉÁØ¤Ï
¤Þ¤¿¡¢¤³¤Á¤é¤Ï¡¢ÌµÅÞÇÉÁØ¤¬¤É¤Î¸õÊä¤ËÅêÉ¼¤·¤¿¤«¤òÉ½¤·¤¿¥Çー¥¿¤Ç¤¹¡£
¹âÄ»¤µ¤ó¤¬È¾¿ô°Ê¾å¤ò³ÍÆÀ¤·¤Æ¤¤¤ë°ìÊý¡¢ÇßÃ«¤µ¤ó¤Ï4³ä¤ËÆÏ¤¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£
ÅöÁª¤·¤¿¹âÄ»¤µ¤ó¤â¹â»Ô¿Íµ¤¤¬É¼¤ò²¡¤·¾å¤²¤¿¤È¼õ¤±»ß¤á¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡ã¿·³ã5¶èÅöÁª ¼«Ì±¡¦¹âÄ»½¤°ì»á¡ä
¡ÖÌó5³ä¤ÎÌµÅÞÇÉÁØ¤ÎÊý¡¹¤«¤é¤â»Ù»ý¤ò¤¤¤¿¤À¤¤¤¿¤è¤¦¤Ç¤´¤¶ ¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤Ï¤ä¤Ï¤ê¹â»ÔÀ¯¸¢¤ËÂÐ¤¹¤ë ¶¯¤¤´üÂÔ¤½¤·¤Æ¿®Ç¤¤ÎÉ½¤ì¤À¤È¡×
¢¡¸øÌÀÅÞ¤È¤ÎÏ¢·È¤Ï
ÂÐ¤¹¤ëÃæÆ»²þ³×Ï¢¹ç¤Ë¤Ï¸øÌÀÅÞ¤Î»Ù±ç¤¬¿·¤¿¤Ë²Ã¤ï¤ê¤Þ¤·¤¿¤¬¿¤ÓÇº¤à·ë²Ì¤Ë½ª¤ï¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
ÃæÆ»¤ÎµÆÅÄ¤µ¤ó¤Ï¿·ÅÞ¤Î·ëÀ®¤«¤é»þ´Ö¤¬¤Ê¤¯¡¢¿»Æ©¤·¤¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¤³¤È¤òÇÔ°ø¤Ëµó¤²¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡ãÃæÆ»¡¦ÈæÎãÅöÁª¡¡µÆÅÄ¿¿µª»Ò»á¡ä
¡Ö¿·ÅÞ¤ÎÌÜ»Ø¤¹¤È¤³¤í¤½¤ì¤«¤éÀ¯ºöÅùÅù¤Ç¤¹¤Í¡£½½Ê¬¤Ë¤³¤ÎÃ»´ü´Ö¤Ë³§¤µ¤ó¤Ë¤ªÅÁ¤¨½ÐÍè¤¿¤«¤È¤¤¤¦¤È¤½¤ì¤¬¤Ç¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¡×¡ÖÃæÆ»²þ³×Ï¢¹ç¤È¤¤¤¦Ì¾Á°¤â¤Ê¤«¤Ê¤«³Ð¤¨¤Ë¤¯¤¤½ñ¤¤Ë¤¯¤¤¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ï¿§¤ó¤ÊÊý¤ËÀµÄ¾¸À¤ï¤ì¤Þ¤·¤¿¡×
¤Þ¤¿¡¢¤½¤ì¤Þ¤ÇÍ¿ÅÞ¡¦¼«Ì±ÅÞ¤ÈÏ¢Î©¤òÁÈ¤ó¤Ç¤¤¤¿¸øÌÀÅÞ¤È¿·ÅÞ¤òÁÈ¤ó¤À¤³¤È¤ÇÎ©·ûÌ±¼çÅÞ»þÂå¤«¤é¤Î°ìÉô¤Î»Ù±ç¼Ô¤¬Î¥¤ì¤¿¤È¤ÎÀ¼¤âÊ¹¤«¤ì¡¢ÃæÆ»¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤Ï¸·¤·¤¤·ë²Ì¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
9Æü¡¢ÌîÅÄ²ÂÉ§¡¢ÀÆÆ£Å´É×Î¾¶¦Æ±ÂåÉ½¤¬¼Ç¤¤òÈ¯É½¤·¤¿ÃæÆ»²þ³×Ï¢¹ç¡¢¤³¤ì¤«¤éÅÞ¤ò¤É¤Î¤è¤¦¤ËÎ©¤ÆÄ¾¤·¤Æ¤¤¤¯¤Î¤«¤¬ÃíÌÜ¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£
