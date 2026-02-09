ÂæÏÑ¤ÎÀìÌç²È¡¢ÆüËÜ¤Ï¡Ö¿ÆÊÆ¡¦È¿Ãæ¡¦ÂæÏÑÏ¢·ÈÏ©Àþ¤Ë¡×¡¡ÆüËÜÈÇ¡ÖÂæÏÑÎ¹¹ÔË¡¡×¤Ø¤Î´üÂÔ¤â
¡ÊÂæËÌÃæ±û¼Ò¡ËÂæÏÑ¤ÎÌ±´Ö¥·¥ó¥¯¥¿¥ó¥¯¡¢¹ñºö¸¦µæ±¡Ê¸¶µ´ð¶â²ñ¤ÈÃæ²ÚÌ±¹ñÅöÂåÆüËÜ¸¦µæ³Ø²ñ¤Ï9Æü¡¢½°±¡Áª¤Î·ë²Ì¤È±Æ¶Á¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÏÃ¤·¹ç¤¦ºÂÃÌ²ñ¤òÂæËÌ»ÔÆâ¤Ç³«¤¤¤¿¡£À¯¼£³Ø¼Ô¤ÇÌ±´Ö¥·¥ó¥¯¥¿¥ó¥¯¡¢¥¢¥¸¥¢ÂÀÊ¿ÍÎÊ¿ÏÂ¸¦µæ´ð¶â²ñ¼¹¹ÔÄ¹¡ÊCEO¡Ë¤ÎÆ¡Î©Ê¸»á¤Ï¡¢Áªµó·ë²Ì¤ÏÆüËÜ¤¬º£¸å¡¢¿ÆÊÆ¡¦È¿Ãæ¡¦ÂæÏÑÏ¢·È¤ÎÏ©Àþ¤òÊâ¤à¤³¤È¤ò¼¨¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¸ì¤Ã¤¿¡£
Æ¡»á¤Ï¡¢ÆüËÜ¤ÎÀ¯¶ÉÊÑ²½¤¬¡¢ÀïÎ¬Åª¤Ë¶Ñ¹Õ¤äÛ£Ëæ¤µ¤òÊÝ¤ÄÃæ´ÖÅª¤ÊÀ¯ºöÏ©Àþ¤Ë¤Ï¤â¤Ï¤äÀ¸¤»Ä¤ëÍ¾ÃÏ¤¬¤Ê¤¤¤³¤È¤ò²þ¤á¤Æ¾ÚÌÀ¤·¤¿¤ÈÊ¬ÀÏ¤·¤¿¡£ÀïÎ¬¤¬ÌÀ³Î¤Ç¡¢Î©¾ì¤¬ÍÉ¤ë¤¬¤Ê¤¤À¯ºöÏ©Àþ¤òÁªÂò¤¹¤ë¤³¤È¤À¤±¤¬Í¸¢¼Ô¤ÎÍ×µá¤Ë¹çÃ×¤·¡¢¹ñºÝÅª¤ÊÍ×ÀÁ¤Ë¤â¤«¤Ê¤¦¹ñ²È¤ÎÀ¸Â¸¤ÈÈ¯Å¸¤ÎÆ»¤À¤È¤Î¹Í¤¨¤ò¼¨¤·¤¿¡£
¿ÆÊÆ¡¦È¿Ãæ¡¦ÂæÏÑÏ¢·È¤ÎÏ©Àþ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ö¸åÌá¤ê¤Ç¤¤Ê¤¤¡×¤È¸ÀµÚ¡£¹â»ÔÁáÉÄ¼óÁê¤¬°ì¿Í¤Ç¼«Ì±ÅÞ¤òµß¤Ã¤¿¤È»ØÅ¦¤·¡¢¼«Ì±ÅÞ¤¬º£¸å¡Ö¹â»Ô²½¡×¤¹¤ë¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢ÊÆ¹ñ¤Ç¥È¥é¥ó¥×ÂçÅýÎÎ¤¬ÊÆ¹ñ¤ÎÀ¯¼£Ï©Àþ¤Ë±Æ¶Á¤òÍ¿¤¨¤¿¤è¤¦¤Ë¡¢ÆüËÜ¤ÎÌîÅÞ¤â¡Ö¹â»Ô»áÉÔºß¤Î¹â»ÔÏ©Àþ¡×¤òÊâ¤à¤À¤í¤¦¤ÈÏÃ¤·¤¿¡£
¹ñºö¸¦µæ±¡¤Î³Ô°é¿ÎÉû±¡Ä¹¤Ï¡¢¸½¾õ¤Ç¤ÏÂæÏÑ¤Î³ÕÎ½µé¤¬Åìµþ¤òË¬Ìä¤·¤Æ¤â¡¢ÆüËÜÂ¦¤Î¥«¥¦¥ó¥¿¡¼¥Ñ¡¼¥È¤ÈÌÌ²ñ¤Ç¤¤Ê¤¤¤Ê¤É¡¢ÆüËÜ¤ÎÂÐÂæÏÑ¸òÎ®¤Ë¤ÏÂ¿¤¯¤ÎÉÔ¹çÍý¤Êµ¬Â§¤¬¤¢¤ë¤È»ØÅ¦¡£¹â»Ô»á¤¬½°±¡¤Ç¤Î¶¯Âç¤ÊÌ±°Õ¤ò¸å¤í½â¤Ë¤·¡¢ÂæÊÆ¹â´±¤ÎÁê¸ßË¬Ìä¤òÂ¥¿Ê¤¹¤ëÊÆ¹ñ¤Î¹ñÆâË¡¡ÖÂæÏÑÎ¹¹ÔË¡¡×¤äÂæÊÆ´Ø·¸¤Îºß¤êÊý¤òÄê¤á¤¿Æ±¹ñÆâË¡¡ÖÂæÏÑ´Ø·¸Ë¡¡×¤ÎÆüËÜÈÇÀ®Î©¤Ë´üÂÔ¤ò´ó¤»¤¿¡£
¡ÊÍÌô¡è§¡¿ÊÔ½¸¡§ÅÄÃæ¹¨¼ù¡Ë
