»³°ìÂÓ¤¬¿À°è!? ¹Ô¤¯¤Ù¤¾ì½ê¤ËÇº¤àÇòÄ»¡ÖÂ¿Ê¬¤³¤³¤À¤È»×¤¦¤Î¤Ç¤¹¤¬¡Ä¡×¡¿µþÅÔÉú¸«¤Î¤¢¤ä¤«¤·´ÅÌ£Ä¡2¡Ê11¡Ë
▶▶¤³¤ÎºîÉÊ¤òºÇ½é¤«¤éÆÉ¤à
¥¢¥é¥µ¡¼¤Î¤ì¤ó¤²¤Ï»Å»ö¤ÈÎø¿Í¤ò°ìÅÙ¤Ë¼º¤¤¡¢¸½¼Â¤«¤éÆ¨¤ì¤ë¤è¤¦¤ËÃ±¿ÈµþÅÔ¤Ø¡£µþÄ®²È¤Î²È¼ç¤Ç¤ª¤Ã¤È¤ê·Ï´ÅÌ£¥ª¥¿¥¯¤ÊÃË»ÒÂç³ØÀ¸¡¦¸×ÂÀÏº¤È¡¢¡È¿À¤Î»È¤¤¡É¤À¤È¤¤¤¦¤ª¤·¤ã¤Ù¤ê¤Ê¹õ¤¤Ä¤Í¡¦¥¯¥í¤È°ì¤Ä²°º¬¤Î²¼¤ÇÊë¤é¤¹¤³¤È¤Ë¡£
Í½ÁÛ³°¤Î¶¦Æ±À¸³è¤Ë¤â´·¤ì¤Æ¤¤¿¤³¤í¡¢º£ÅÙ¤Ï¿·¤¿¤ÊÍèË¬¼Ô¤¬¤ä¤Ã¤Æ¤¤Æ¡Ä!?¡¡Ìþ¤ä¤·¤òµá¤á¤ÆÍè¤¿¤Ï¤º¤ÎµþÅÔ¤Ç¡¢¤Ê¤¼¤«¼¡¡¹¤È´¬¤µ¯¤³¤ë²ø°Û¡£¹²¤¿¤À¤·¤¤ËèÆü¤ò²á¤´¤¹¤Ï¤á¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢¤à¤·¤í¤½¤ó¤ÊÆü¡¹¤¬½ý¤Ä¤¤¤¿¤ì¤ó¤²¤Î¿´¤ò¤æ¤Ã¤¯¤êÊñ¤ß¤³¤ó¤Ç¤¤¤¤Þ¤¹¡£
¢¨ËÜµ»ö¤Ï¤¨¤ó¤«¡¢Çð¤Æ¤óÃø¤Î½ñÀÒ¡ØµþÅÔÉú¸«¤Î¤¢¤ä¤«¤·´ÅÌ£Ä¡2¡Ù¤«¤é°ìÉôÈ´¿è¡¦ÊÔ½¸¤·¤Þ¤·¤¿¡£
Ãø¡á¤¨¤ó¤«¡¢Çð¤Æ¤ó¡¿¡ØµþÅÔÉú¸«¤Î¤¢¤ä¤«¤·´ÅÌ£Ä¡2¡Ù