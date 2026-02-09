¿ùÃ«·ý»Î¡¢NY¤ÇÀé²ìÞæÂç¤È´ñÀ×¤ÎºÆ²ñ¡ª¡¡¥¯ー¥ë¤Ê±¦ÏÓ¤¬¸«¤»¤¿¡Ö¥ì¥¢¤¹¤®¤ë¾Ð´é¡×¤ËÈ¿¶Á
¡¡¸µ¥×¥íÌîµåÁª¼ê¤Ç¥¿¥ì¥ó¥È¤Î¿ùÃ«·ý»Î¡Ê35¡Ë¤¬2·î7Æü¡¢Instagram¤ò¹¹¿·¡£¥Ë¥åー¥èー¥¯¡¦¥á¥Ã¥Ä¤ÎÀé²ìÞæÂç¡Ê33¡Ë¤È¤Î¥Äー¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¸ø³«¤·¤¿¡£
¡¡¡ÖNew York Mets¤Î¥¥ã¥ó¥×ÃÏ½ä¤ê¤ò¤·¤Æ¤¤¤¿¤é¶öÁ³¡¢Àé²ìÁª¼ê¤È¤ª²ñ¤¤¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÅê¹Æ¤µ¤ì¤¿¤Î¤Ï¡¢¿ùÃ«¤ÈÀé²ì¤¬¥¥ã¥ó¥×ÃÏ¤Çî°íð¤¹¤ëÆ°²è¡£¿ùÃ«¤ÏÀé²ì¤òÁ°¤Ë¤·¤Æ¡Ö´ò¤·¤Ã¡ª¡×¤È¶Ã¤¡¢Àé²ì¤â¡Ö¤á¤Ã¤Á¤ã¥Ó¥Ã¥¯¥ê¤·¤¿¤Ã¤¹¡×¤È¾Ð´é¤ÇÃÌ¾Ð¤·¤Æ¤¤¤¿¡£¿ùÃ«¤ÈÀé²ì¤ÎÂÐÃÌ¤ÎÍÍ»Ò¤Ï¿ùÃ«¤ÎYouTube¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¡ÖÇ®¥¹¥®¥äch¡×¤Ç¸ø³«¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¤ÏInstagram¥æー¥¶ー¤«¤é¡Ö¤¹¤ó¤´¤¤´î¤ó¤Ç¤¯¤ì¤Æ´ò¤·¤¤¤Ç¤¹¤Í¡×¡ÖÀé²ìÁª¼ê¤Ã¤Æ¤³¤ó¤Ê¾Ð´é¤¹¤ë¤ó¤Ç¤¹¤Í¡×¡Ö¥¹¥´¥¤´ñÀ×¤Ç¤¹¤Í¡×¡ÖÂëÀï»Î¤«¤é»¨¤Ë°·¤ï¤ì¤ë¤Î¤Ï¤´°¦ÕÈ¤Ê·ý»Î¡ª¡×¡ÖÃÏ¸µ°¦ÃÎ¤ÎÀ±¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¡×¤È¤¤¤Ã¤¿¥³¥á¥ó¥È¤¬´ó¤»¤é¤ì¤¿¡£