ÊÆ¹ñ³ô¤Ï¹¥Ä´¤Ê¤Î¤Ë¡¢Åê»ñ¿®Â÷¤«¤é¤Ï»ñ¶â¤¬Î®½Ð¤·¤Æ¤¤¤ë--³ô¹â¤ÎÎ¢¤Ç¿Ê¤àÊÆ¡¦Åê»ñ²È¤Î¿µ½Å¤Ê»ñ¶â¥·¥Õ¥È¤È¤Ï¡©¡ÚÅê»ñ¿®Â÷¤ÎºÇÁ°Àþ¡Û
¡ÖÊÆ¹ñ³ô¤Ï¹¥Ä´¡¢¤Ê¤Î¤ËÅê»ñ¿®Â÷¤«¤é¤Ï»ñ¶â¤¬Î®½Ð¤·¤Æ¤¤¤ë¡½¡½¡×2025Ç¯¤ÎÊÆ¹ñ¤ÎÅê»ñ¿®Â÷»Ô¾ì¤Ç¸«¤é¤ì¤¿¤³¤Î°ì¸«Ì·½â¤¹¤ë¸½¾Ý¤Ï¡¢ÊÆ¹ñ¤ÎÅê»ñ²È¤¿¤Á¤¬¶Ë¤á¤ÆÎäÀÅ¤Ë¡Ö½Ð¸ýÀïÎ¬¡×¤È¡Ö»ñ»ººÆÇÛÊ¬¡×¤ò¿Ê¤á¤Æ¤¤¤ë¾Úº¸¤È¸À¤¨¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£ÅÁÅýÅª¤ÊÅê»ñ¿®Â÷¤«¤é»ñ¶â¤¬Î®½Ð¤·¶ìÀï¤ò¶¯¤¤¤é¤ì¤ë°ìÊý¤Ç¡¢ETF»Ô¾ì¤Ë¤Ï1.5Ãû¥É¥ë¤â¤Îµð³Û¥Þ¥Í¡¼¤¬Î®Æþ¡£¤Þ¤¿¡¢ÆüËÜ»Ô¾ì¤È¤Ï°Û¤Ê¤ê¡ÖºÄ·ô·¿¡×¤Ë¹â¤¤´Ø¿´¤¬¸«¤é¤ì¤Þ¤¹¡£ÊÆ¹ñ³ô¤ÎÅê»ñ¿®Â÷¥È¥ì¥ó¥É¤ò²òÀâ¤·¤Þ¤¹¡£
»Ô¾ì¤ÏÀä¹¥Ä´¡¢¤µ¤ì¤É³ô¼°·¿¤ä¥Ð¥é¥ó¥¹·¿¤«¤é¤Ï»ñ¶â¤¬Î®½Ð¤Ø
2025Ç¯¤ÏÊÆÅê»ñ¿®Â÷¤ÎÍø±×³ÎÄê¤ÎÆ°¤¤¬¸²Ãø¤Ê1Ç¯¤Ë
¡¡Á°²ó¤ÎÏ¢ºÜ¤Ç¤Ï¡¢2025Ç¯¤Î¡ÖÆüËÜ¤ÎÅê»ñ¿®Â÷¤Î»ñ¶âÆ°¸þ¡×¤ò¤Þ¤È¤á¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢º£²ó¤Ï¡ÖÊÆ¹ñ¤ÎÅê»ñ¿®Â÷»Ô¾ì¡×¤ÎÏÃ¤ò¤·¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡2025Ç¯¤ÎÊÆ¹ñ³ô¼°Áê¾ì¤Ï¡¢NY¥À¥¦Ê¿¶Ñ³ô²Á¤¬13.0¡ó¤Î¾å¾º¡¢S&P500»Ø¿ô¤¬16.4¡ó¡¢¥Ê¥¹¥À¥Ã¥¯Áí¹ç»Ø¿ô¤Ï20.4¡ó¤È¤¤¤º¤ì¤â2¥±¥¿¤Î¾å¾º¤Ç¤·¤¿¡£¤³¤ì¤Ë¤è¤ê¡¢2023Ç¯¡¢2024Ç¯¤ËÂ³¤¤¤Æ¡¢2025Ç¯¤â¡¢ÊÆ¹ñ¤ÎÅê»ñ¿®Â÷»Ô¾ì¤Ë¤È¤Ã¤ÆÎÉ¹¥¤ÊÅê»ñ´Ä¶¤¬·ÑÂ³¤·¤Þ¤·¤¿¡£°Ê²¼¡¢2025Ç¯¤ÎÊÆ¥ß¥å¡¼¥Á¥å¥¢¥ë¥Õ¥¡¥ó¥É¡Ê½¾Íè·¿¤ÎÅê»ñ¿®Â÷¡Ë¤ä¾å¾ìÅê»ñ¿®Â÷¡ÊETF¡Ë¤Î»ñ¶âÆ°¸þ¤«¤éÊÆ¹ñ¤ÎÅê»ñ²È¤Î¥¹¥¿¥ó¥¹¤ò³ÎÇ§¤·¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡2025Ç¯Ëö»þÅÀ¤Î¥ß¥å¡¼¥Á¥å¥¢¥ë¥Õ¥¡¥ó¥É¤Î»Ä¹â¤Ï¡¢Á°Ç¯Èæ¡Ü9.9¡ó¤Î31.4Ãû¥É¥ë¤È3Ç¯Ï¢Â³¤ÇÁý²Ã¤·¡¢²áµîºÇ¹â»Ä¹â¤ò¹¹¿·¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤¿¤À¤·¡¢¤³¤Î»Ä¹â¤ÎÁý²Ã¤Ï³ô¼°Áê¾ì¤Î¾å¾º¤Ë¤è¤ëÉôÊ¬¤¬Âç¤¤¯¡¢»ñ¶â¤ÎÎ®½ÐÆþ¤Ç¤Ï¥ß¥å¡¼¥Á¥å¥¢¥ë¥Õ¥¡¥ó¥ÉÁ´ÂÎ¤Ç¡Ý5400²¯¥É¥ë¤È3Ç¯¤Ö¤ê¤Î¥Þ¥¤¥Ê¥¹¤ËÅ¾¤¸¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡°Ê²¼¤Î¥°¥é¥Õ¤Ë¼¨¤·¤¿Ê¬ÎàÊÌ¤Ç¸«¤Æ¤ß¤Þ¤·¤ç¤¦¡£MMF¤¬¡Ü6800²¯¥É¥ë¡¢¼¡¤¤¤ÇºÄ·ô·¿¤¬¡Ü1100²¯¥É¥ë¤Î»ñ¶âÎ®Æþ¤È¤Ê¤ê¡¢2024Ç¯¤ËÂ³¤¤¤ÆMMF¤¬ºÇÂç¤Î»ñ¶âÎ®Æþ¤òµÏ¿¤·¤Þ¤·¤¿¡£°ìÊý¤Ç¡¢ÊÆ¹ñ³ô¼°·¿¤È¹ñºÝ³ô¼°·¿¡¢¥Ð¥é¥ó¥¹·¿¤Ï¿ôÇ¯¤Ë¤ï¤¿¤Ã¤Æ»ñ¶â¤ÎÎ®½Ð¤¬·ÑÂ³¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ÆÃ¤Ë¥ß¥å¡¼¥Á¥å¥¢¥ë¥Õ¥¡¥ó¥É»Ä¹â¤Î4³äÄøÅÙ¤òÀê¤á¤ëÊÆ¹ñ³ô¼°·¿¤Ï¡¢Ç¯´Ö¤Î»ñ¶âÎ®½Ð³Û¤¬½é¤á¤Æ1Ãû¥É¥ë¤òÄ¶¤¨¤Æ¤ª¤ê¡¢ÊÆ¹ñ³ô¹â¤¬¿Ê¤àÃæ¤ÇÍø±×³ÎÄêÇä¤ê¤¬¶¯¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤Ã¤¿¤È¿ä»¡¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£
Åê»ñ¿®Â÷¤Î»ñ¶âÎ®½Ð¤Î°ìÊý¤ÇETF¤Ë¤Ï»ñ¶â¤¬Î®Æþ
¥ê¥¹¥¯²óÈò¤ÎÆ°¤¤«ÊÆ¹ñ¤Ç¤ÏºÄ·ô·¿¤ÎÂ¸ºß´¶¤¬¹â¤Þ¤ë
¡¡³ô¼°·¿Åê»ñ¿®Â÷¤òÃæ¿´¤Ë¥ß¥å¡¼¥Á¥å¥¢¥ë¥Õ¥¡¥ó¥É¤«¤é¤Î»ñ¶âÎ®½Ð¤¬Â³¤¯°ìÊý¤Ç¡¢¤½¤ì¤òÊä¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤¬¾å¾ìÅê»ñ¿®Â÷¡ÊETF¡Ë¤Ç¤¹¡£2025Ç¯Ëö»þÅÀ¤ÎÊÆ¹ñ¤ÎETF¤Î»Ä¹â¤ò¸«¤ë¤È¡¢Á°Ç¯Èæ¡Ü28.2¡ó¤Ç13.3Ãû¥É¥ë¤ËÃ£¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢Áý²Ã¥Ô¥Ã¥Á¤Ï¿ê¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¡£ETF¤Î»ñ¶âÎ®½ÐÆþ¡ÊETF¤Ï¡¢Net Issuance¤Î¥Ç¡¼¥¿¤ò»ÈÍÑ¡Ë¤ò¸«¤ë¤È¡¢2025Ç¯¤Ë¡Ü1.5Ãû¥É¥ë¤Î»ñ¶âÎ®Æþ¤È²áµîºÇ¹â³Û¤ò¹¹¿·¤·¡¢¥ß¥å¡¼¥Á¥å¥¢¥ë¥Õ¥¡¥ó¥É¤ÈÂÐ¾ÈÅª¤ÊÆ°¤¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¼¡¤Î¥°¥é¥Õ¤Ï¡¢ÊÆETF¤ÎÊ¬ÎàÊÌ¤Î»ñ¶âÎ®½ÐÆþ¤Î¿ä°Ü¤ò¼¨¤·¤¿¤â¤Î¤Ç¤¹¡£
¡¡2025Ç¯¤Î»ñ¶âÎ®Æþ³Û1.5Ãû¥É¥ë¤Î¤¦¤Á¡¢¤ª¤è¤½9600²¯¥É¥ë¤Ï³ô¼°·¿¤Ë¸þ¤«¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢ºÄ·ô·¿¤¬¤½¤Î¼¡¤ËÂç¤¤¯4400²¯¥É¥ë¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ÆüËÜ¤ÎÅê»ñ¿®Â÷»Ô¾ì¡¢ÆüËÜ¤ÎETF»Ô¾ì¤Ç¤Ï³ô¼°·¿¤Ø¤Î»ñ¶âÎ®Æþ¤¬°µÅÝÅª¤ËÂç¤¤¤¤Ç¤¹¤¬¡¢ÊÆ¹ñ¤Ç¤Ï¥ß¥å¡¼¥Á¥å¥¢¥ë¥Õ¥¡¥ó¥É¤Ç¤âETF¤Ç¤â¡¢ºÄ·ô·¿¤ÎÂ¸ºß´¶¤¬¹â¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡À¤³¦·ÐºÑ¤ÎÉÔÆ©ÌÀ´¶¤¬Áý¤¹Ãæ¤Ç¡¢ÊÆ¹ñºÄÍø²ó¤ê¤äÊÆÃ»´ü¶âÍø¤¬¤¢¤ëÄøÅÙ¹â»ß¤Þ¤Ã¤¿´Ä¶¤¬Â³¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£2025Ç¯¤ËÊÆ¹ñ¤ÎÅê»ñ²È¤¬ºÄ·ô¤äMMF¤Ë»ñ¶â¤ò¿¶¤ê¸þ¤±¤ëÆ°¤¤ò¶¯¤á¤¿¤³¤È¤Ï¡¢²þ¤á¤ÆÇ§¼±¤·¤Æ¤ª¤¯É¬Í×¤¬¤¢¤ê¤½¤¦¤Ç¤¹¡£
20Ç¯Ä¶¤Ë¤ï¤¿¤Ã¤ÆÅê»ñ¿®Â÷Æ°¸þ¤òÊ¬ÀÏ¤·¤Æ¤¤¿Æ£¸¶±ä²ð»á¤¬¡¢Åê»ñ¿®Â÷¤ÎºÇ¿·Æ°¸þ¤ä¥Ë¥å¡¼¥¹¤ò¼è¤ê¾å¤²¤Æ¡¢¤ï¤«¤ê¤ä¤¹¤¯²òÀâ¡ª 2024Ç¯¤«¤éÂçÉý³ÈÂç¤·¤¿NISA¤Ç¤Ï¡¢Åê»ñ¿®Â÷¤Ç¤Î±¿ÍÑ¤¬ÉÔ²Ä·ç¤Ë¡£¤Ç¤â¡Ö¤É¤¦¤ä¤Ã¤ÆÁª¤Ù¤Ð¤¤¤¤¤Î¡©¡×¡ÖÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»ÊýË¡¤Ï¡©¡×¤Ê¤É¤ï¤«¤é¤Ê¤¤¿Í¤âÂ¿¤¤¤Î¤Ç¤Ï¡© ¤³¤Î¥³¥é¥à¤ÇÅê»ñ¿®Â÷¤ÎÇä¤ì¶Ú¤ä¥È¥ì¥ó¥É¤ÎÊÑ²½¤ò¥Á¥§¥Ã¥¯¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢Åê»ñ¿®Â÷¤ÎÁª¤ÓÊý¤ä»ñ»º±¿ÍÑË¡¤Ê¤É¤¬¸«¤¨¤Æ¤¤Þ¤¹¡£
¥À¥¤¥ä¥â¥ó¥É¡¦¥¶¥¤¤Ç¤Ï1Ç¯¤Ë1²ó¡¢¡ÖNISA¤ÇÇã¤¨¤ëËÜÅö¤Ë¥¤¥¤Åê»ñ¿®Â÷¡×¤òÉôÌçÊÌ¤Ë¥é¥ó¥¥ó¥°¤·¡¢¾å°Ì¤Î¥Õ¥¡¥ó¥É¤òÉ½¾´¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¿Íµ¤¤äÃÎÌ¾ÅÙ¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¥Ç¡¼¥¿¤òºÇ½Å»ë¤·¤¿´°Á´¼ÂÎÏ¼çµÁ¤Î¥¢¥ï¡¼¥É¤À¡£¡Ö1.¤É¤ì¤À¤±¾å¤¬¤Ã¤¿¤«¡Ê¾å¾ºÎ¨¡Ë¡¢2.¤É¤ó¤Ê»þ¤â²¼¤¬¤é¤Ê¤¤¡Ê²¼¤¬¤ê¤Ë¤¯¤µ¡Ë¡¢3.¤º¤Ã¤ÈÍ¥ÅùÀ¸¡ÊÀ®ÀÓ¤Î°ÂÄêÅÙ¡Ë¡×¤Î3¤Ä¤ÎÆÈ¼«´ð½à¤ÇÉ¾²Á¤ò¹Ô¤¦¡£¤Þ¤¿¡¢Èó¾ï¤Ë¿Íµ¤¤¬¤¢¤êÂ¿¤¯¤Î¤ª¶â¤ò½¸¤á¤Æ¤¤¤ë¤Ë¤â¤«¤«¤ï¤é¤ºÀ®ÀÓ¤¬¿¶¤ë¤ï¤Ê¤¤Åê»ñ¿®Â÷¤â¡¢¡Ö¤â¤Ã¤È¤¬¤ó¤Ð¤ê¤Þ¾Þ¡×¤È¤·¤ÆÈ¯É½¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
