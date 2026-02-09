¼¡²ó¡Ê2026Ç¯3·î2Æü¡Ë¤Î¤Þ¤ë¸«¤¨¤Ï¡¦¡¦¸Â³¦¥¹¥ì¥¹¥ì±ÇÁüÂçÏ¢È¯¡ªÀ¤³¦¤Î¥®¥ê¥®¥ê 2»þ´Ö¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë
3·î2Æü¡Ê·î¡Ë¤Î¡ÖÀ¤³¦¤Þ¤ë¸«¤¨¡ª¥Æ¥ì¥ÓÆÃÁÜÉô¡×¤Ï
¸Â³¦¥¹¥ì¥¹¥ì±ÇÁüÂçÏ¢È¯¡ªÀ¤³¦¤Î¥®¥ê¥®¥ê 2»þ´Ö¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë
¡ã20»þ00Ê¬¡Á21»þ54Ê¬¡ä
½Ð±é¼Ô¾ðÊó
MC¡§½ê¥¸¥ç¡¼¥¸¡¢´äÅÄ³¨Î¤Æà¡ÊÆü¥Æ¥ì¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¡Ë
¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¥Ñ¥Í¥ê¥¹¥È¡§¥Ó¡¼¥È¤¿¤±¤·
¥²¥¹¥È¡§
¥¸¥§¥·¡¼¡ÊSixTONES¡Ë
ÏÉ¸«ÎèÆà
ÉðÅÄ¿¿°ì
½ÐÀîÅ¯Ï¯
¥Ë¥Ã¥Á¥§
»³Ãæ½ÀÂÀÏ¯¡ÊM!LK¡Ë
¡Ê50²»½ç¡¡·É¾ÎÎ¬¡Ë
¥¨¡¼¥¸¥§¥ó¥È¡§¥¥à¡¦¥½¥ó¥è¥×¡Ê´Ú¹ñ¡Ë¡¢¥Æ¥£¥à¡¦¥±¥ê¡¼¡Ê¥¤¥®¥ê¥¹¡Ë¡¢¥ë¥¹¥Þ¥ê¥¢¡¦¿®»Ò¡¦Á°ÅÄ¡¦¥Ç¡¦¥ª¥ê¥Ù¥é¡ÊÆîÊÆ¡Ë
¥²¥¹¥ÈÀ¼Í¥¡§ÂçÄÍ¹ä±û¡¢°ËÀ¥çýè½Ìé¡¢¸ÅÀî¿µ