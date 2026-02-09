ºÇ¾å³¬¥¹¥«¥¤¥é¥¦¥ó¥¸¤Ç³Ú¤·¤à¡¢çõ¤ÎÅ·¶õ¤Î¥¢¥Õ¥¿¥Ìー¥ó¥Æ¥£ー³«ºÅÃæ¡ª¡Ê»¥ËÚ»Ô¡Ë
¡Ø»¥ËÚ¥×¥ê¥ó¥¹¥Û¥Æ¥ë¡Ù28³¬¤Ë¤¢¤ë¡Ø¥¹¥«¥¤¥é¥¦¥ó¥¸ ¥È¥Ã¥× ¥ª¥Ö ¥×¥ê¥ó¥¹¡Ù¤Ë¤Æ¡¢2026Ç¯1·î15Æü¡ÊÌÚ¡Ë¤«¤é3·î14Æü¡ÊÅÚ¡Ë¤Þ¤ÇÂè°ìÃÆ¡Ø²Öçõ¡Ê¤Ï¤Ê¤¤¤Á¤´¡Ë¡¾ROSY MOMENTS¡¾¡Ù¡¢2026Ç¯3·î15Æü¡ÊÆü¡Ë¤«¤é5·î14Æü¡ÊÌÚ¡Ë¤Þ¤ÇÂèÆóÃÆ¡Ø¼ëçõ¡Ê¤¢¤±¤¤¤Á¤´¡Ë¡¾RUBY MOMENTS¡¾¡Ù¤¬³«ºÅ¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£²èÁü¡§³ô¼°²ñ¼ÒÀ¾Éð¡¦¥×¥ê¥ó¥¹¥Û¥Æ¥ë¥º¥ïー¥ë¥É¥ï¥¤¥É
Âè°ìÃÆ¡Ø²Öçõ¡Ê¤Ï¤Ê¤¤¤Á¤´¡Ë¡¾ROSY MOMENTS¡¾¡Ù¤Ï¡¢½Õ¤ÎË¬¤ì¤ò¤½¤Ã¤È¹ð¤²¤ë¤è¤¦¤Ê¥¢¥Õ¥¿¥Ìー¥ó¥Æ¥£ー¡£¡Ø¤¤¤Á¤´¤È¥Þ¥¹¥«¥ë¥Ýー¥Í¤Î¥¿¥ë¥È¡Ù¤ä¡Ø¥Þ¥«¥í¥ó ¥Õ¥é¥ó¥Ü¥ïー¥º¡Ù¤Ê¤É¡¢¥Ù¥Óー¥Ô¥ó¥¯¤ÎÃ¸¤¤¿§¹ç¤¤¤ËÊñ¤Þ¤ì¡¢çõ¤Î´Å¤µ¤È¤ß¤º¤ß¤º¤·¤¤¹á¤ê¤¬¤Õ¤ó¤ï¤ê¤È¹¤¬¤ë¥¹¥¤ー¥Ä¤¬ÊÂ¤Ó¤Þ¤¹¡£
ÂèÆóÃÆ¡Ø¼ëçõ¡Ê¤¢¤±¤¤¤Á¤´¡Ë¡¾RUBY MOMENTS¡¾¡Ù¤Ï¡¢¡Ø¥¿¥ë¥È ¥·¥ç¥³¥é ¥ß¥í¥ïー¥ë¡Ù¤ä¡Ø¥ô¥§¥êー¥Ì ¥·¥ç¥³¥é ¥Õ¥é¥ó¥Ü¥ïー¥º¡Ù¤Ê¤É¡¢¿¼¤ß¤Î¤¢¤ë¥ë¥Óー¥ì¥Ã¥É¤Î±ð¤ä¤«¤ÊºÌ¤ê¤¬ÌÜ¤ò°ú¤¡¢çõ¤Î´Å»À¤Ã¤Ñ¤µ¤È¥·¥ç¥³¥é¤Î¥³¥¯¤¬½Å¤Ê¤ê¹ç¤¦¥¹¥¤ー¥Ä¤¬ÊÂ¤Ö¥¢¥Õ¥¿¥Ìー¥ó¥Æ¥£ー¤Ç¤¹¡£²èÁü¡§³ô¼°²ñ¼ÒÀ¾Éð¡¦¥×¥ê¥ó¥¹¥Û¥Æ¥ë¥º¥ïー¥ë¥É¥ï¥¤¥É
3ÃÊ¥×¥ìー¥È¤ÎÃæ¤Ë¤ÏÁ¡ºÙ¤Ëºî¤é¤ì¤¿¥»¥¤¥Ü¥êー¡¢ÊÌÅº¤¨¤Ë¤Ï¥°¥é¥ó¥Ç¥»ー¥ë¤Î¥ß¥Ë¥Ñ¥Õ¥§¤ä¥ß¥Ë¥Ï¥ó¥Ðー¥¬ー¤â¡£¥í¥ó¥Í¥Õ¥§¥ë¥È¤Î¹ÈÃã¤ä¥½¥Õ¥È¥É¥ê¥ó¥¯¤È°ì½ï¤Ë³Ú¤·¤à¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£¾ÜºÙ¾ðÊó
çõ¤ÎÅ·¶õ¤Î¥¢¥Õ¥¿¥Ìー¥ó¥Æ¥£ー2026
³«ºÅ´ü´Ö¡§
2026Ç¯1·î15Æü¡ÊÌÚ¡Ë～3·î14Æü¡ÊÅÚ¡Ë²Öçõ¡Ê¤Ï¤Ê¤¤¤Á¤´¡Ë¡¾ROSY MOMENTS¡¾
2026Ç¯3·î15Æü¡ÊÆü¡Ë～5·î14Æü¡ÊÌÚ¡Ë¼ëçõ¡Ê¤¢¤±¤¤¤Á¤´¡Ë¡¾RUBY MOMENTS¡¾
³«ºÅ»þ´Ö¡§12:00～¡¿12:30～¡¿13:00～¡¿13:30～
ÎÁ¶â¡§
Å·¶õ¤Î¥¢¥Õ¥¿¥Ìー¥ó¥Æ¥£ー 1¿Í 5,500±ß
Å·¶õ¤Î¥¢¥Õ¥¿¥Ìー¥ó¥Æ¥£ー¥«¥¸¥å¥¢¥ë¥×¥é¥ó 1¿Í 4,500±ß
¢¨ÀÊ¤Ï2»þ´ÖÀ©
¢¨¥Õ¥êー¥É¥ê¥ó¥¯90Ê¬À©
¢¨WebÍ½Ìó¸ÂÄê
¢¨Á°Æü18»þ¤Þ¤Ç¤ÎÍ½ÌóÀ©
¢¨ËÜ»ñÎÁ¤ÎµºÜÆâÍÆ¤Ï¡¢2026Ç¯1·î8Æü¸½ºß¤Î¤â¤Î¤Ç¤¢¤ê¡¢ÊÑ¹¹¤È¤Ê¤ë¾ì¹ç¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¢¨ÊÌÅÓ¥µー¥Ó¥¹ÎÁ13¡ó¤¬²Ã»»¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£
¢¨»ÅÆþ¤ì¾õ¶·¤Ë¤è¤ê¡¢¿©ºà¡¦¥á¥Ë¥åー¤¬ÊÑ¹¹¤È¤Ê¤ë¾ì¹ç¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¢¨¿©Êª¥¢¥ì¥ë¥®ーÂÐ±þ¤Ï¡¢8ÉÊÌÜ¡Ê¤¨¤Ó¡¦¤«¤Ë¡¦¤¯¤ë¤ß¡¦¾®Çþ¡¦¤½¤Ð¡¦Íñ¡¦Æý¡¦Íî²ÖÀ¸¡Ë¤Î¤ß¡£ 8ÉÊÌÜ¤ÎÂÐ±þ¤ò´õË¾¤Î¾ì¹ç¤Ï»öÁ°¤Ë¿½¤·½Ð¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¢¨¼Ì¿¿¤Ï¥¤¥áー¥¸¤Ç¤¹¡£
Âè°ìÃÆ¤Ï¡¢¤Ò¤È¸ý¤´¤È¤Ë¤ä¤ï¤é¤«¤ÊÀ¤³¦¤¬¤½¤Ã¤È¹¤¬¤ë¡Ø²Öçõ¡Ê¤Ï¤Ê¤¤¤Á¤´¡Ë¡¾ROSY MOMENTS¡¾¡Ù¡£ÂèÆóÃÆ¤Î¡Ø¼ëçõ¡Ê¤¢¤±¤¤¤Á¤´¡Ë¡¾RUBY MOMENTS¡¾¡Ù¤Ï¡¢Ì£¤ï¤¦¤¿¤Ó¤Ë²Ú¤ä¤«¤Ç°õ¾ÝÅª¤ÊÀ¤³¦¤¬Í¥²í¤Ë¹¤¬¤ê¤Þ¤¹¡£
28³¬¤«¤éË¾¤à»¥ËÚ¤Î·Ê¿§¤È¤È¤â¤Ë¡¢½Õ¤ÎË¬¤ì¤ò´¶¤¸¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ëÀöÎý¤µ¤ì¤¿¥Æ¥£ー¥¿¥¤¥à¤ò³Ú¤·¤ó¤Ç¤ß¤Æ¤Ï¤¤¤«¤¬¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡ýÊ¸¡¿ËÌ³¤Æ»Likers
