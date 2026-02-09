²°º¬¤Î¾å¤Ë¤Ï2m°Ê¾å¤ÎÀãŽ¥Ž¥Ž¥¸©¤¬¼«±ÒÂâ¤ËºÒ³²ÇÉ¸¯Í×ÀÁ¡¢¹âÎð¼Ô½»Âð¤ÎÀã²¼¤í¤·³«»Ï¡Ú¿·³ãŽ¥µû¾Â»Ô¡Û
¿·³ã¸©¤Ï¡¢¼«±ÒÂâ¤ËºÒ³²ÇÉ¸¯¤òÍ×ÀÁ¤·¤Þ¤·¤¿¡£
9Æü¸á¸å¡¢µû¾Â»Ô¤Î½»Âð³¹¡£¼«±ÒÂâ¤Î¼ÖÎ¾¤¬½¸¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¢£Æþß·²êÀ¸µ¼Ô
¡Ö¼«±ÒÂâ¤Ë¤è¤ëºî¶È¤¬»Ï¤Þ¤ê¤Þ¤·¤¿¡£ºî¶È¤¹¤ë²È¤Ë¤Ï2m°Ê¾å¤ÎÀã¤¬ÀÑ¤â¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡¢²°º¬¤Ï¾¯¤·¤·¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ë¸«¤¨¤Þ¤¹¡£¡×
Ââ°÷2¿Í¤¬¤«¤ê¤Ç¡¢¤Ò¤â¤ÇÀÚ¤ìÌÜ¤òÆþ¤ì¤Ê¤¬¤é²°º¬¤ÎÀã²¼¤í¤·¤ò¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¢¡ÀÑÀã¤Î¿¼¤µ¡Î9Æü¸á¸å4»þ¸½ºß¡Ï
µû¾Â»Ô¼éÌç¡¡267cm
½½ÆüÄ®»Ô¡¡255cm
¾å±Û»Ô°ÂÄÍ¡¡235cm
Ä¹²¬»Ô¡¡101cm
¤Ê¤É¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¸©¤Ï9Æü¡¢Î¦¾å¼«±ÒÂâ¤ËºÒ³²ÇÉ¸¯¤òÍ×ÀÁ¡£¼«±ÒÂâ¤Ïµû¾Â»Ô¤ÇÅÝ²õ¤¹¤ë¤ª¤½¤ì¤¬¤¢¤ë¹âÎð¼Ô½»Âð¤ÎÀã²¼¤í¤·¤ò¹Ô¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¢£µû¾Â»Ô ÆâÅÄ´´É×»ÔÄ¹
¡ÖÏ¢Â³¤·¤Æ¹ß¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¶È¼Ô¤â(²°º¬¤Ë)¾å¤¬¤ì¤Ê¤¤¾õÂÖ¤Ç¡¢¼«±ÒÂâ¤Îµ»½Ñ¡¦ÎÏ¤ò¼Ú¤ê¤Ê¤¤¤È½èÍý¤Ç¤¤Ê¤¤¤Ê¤È¤¤¤¦È½ÃÇ¡£¡×
Î¦¾å¼«±ÒÂâ¤Ï¡¢10Æü¤âµû¾Â»Ô¤Ç³èÆ°¤¹¤ëÍ½Äê¤Ç¤¹¡£
