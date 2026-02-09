¡Ö°ìÉ¼¤Î³Êº¹¡×²ò¾Ã¤òÌÜ»Ø¤¹¡ÄÊÛ¸î»Î¥°¥ëー¥×¤¬½°±¡Áª¤ÎÌµ¸ú¤òµá¤áÁÊ¾Ù¡¡½°±¡Áª¤ÎºÇÂç³Êº¹¤Ï2.09ÇÜ
°ìÉ¼¤Î³Êº¹¤Î²ò¾Ã¤òÌÜ»Ø¤¹ÊÛ¸î»Î¥°¥ëー¥×¤¬¡¢8Æü¤ËÅê³«É¼¤¬¹Ô¤ï¤ì¤¿½°µÄ±¡Áªµó¤ÎÌµ¸ú¤òµá¤á¤ëÁÊ¤¨¤òµ¯¤³¤·¤Þ¤·¤¿¡£
8Æü¤ËÅê³«É¼¤¬¹Ô¤ï¤ì¤¿½°µÄ±¡Áªµó¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢ÊÛ¸î»Î¥°¥ëー¥×¤¬¡Ö1É¼¤Î³Êº¹¡×¤¬À§Àµ¤µ¤ì¤Ê¤¤¤Þ¤Þ¼Â»Ü¤µ¤ì¤¿¡×¤Ê¤É¤È¤·¤Æ¡¢Á´¹ñ¤ÇÁªµóÌµ¸ú¤ÎÁÊ¤¨¤òµ¯¤³¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¤³¤ÎÃÏÊý¤Ç¤â9Æü¡¢ÊÛ¸î»Î¥°¥ëー¥×¤¬Åì³¤»°¸©¤ÎÁªµóÌµ¸ú¤òµá¤á¤ÆÌ¾¸Å²°¹âºÛ¤ËÄóÁÊ¤·¤Þ¤·¤¿¡£
µîÇ¯9·î»þÅÀ¤ÎÍ¸¢¼Ô¿ô¤Ë´ð¤Å¤¯¤È¡¢º£²ó¤Î½°µÄ±¡Áªµó¤Ë¤ª¤±¤ëºÇÂç³Êº¹¤Ï¡¢Í¸¢¼Ô¿ô¤¬ºÇÂ¿¤ÎËÌ³¤Æ»3¶è¡ÊÌó46Ëü¿Í¡Ë¤ËÂÐ¤·¡¢ºÇ¾¯¤¬Ä»¼è1¶è¡ÊÌó22Ëü¿Í¡Ë¤Ç¡¢£².09ÇÜ¤ËÃ£¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢Åì³¤ÃÏÊý¤ÎÁªµó¶è¤ÇÄ»¼è1¶è¤È¤Î³Êº¹¤¬ºÇ¤âÂç¤¤¤¤Î¤Ï¡¢²¬ºê»Ô¤ÈÀ¾Èø»Ô¤Î°¦ÃÎ12¶è¤Ç¤½¤Îº¹¤Ï1.99ÇÜ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£