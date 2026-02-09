Ãæ¹ñ¡¦¥é¥ª¥¹Å´Æ»¡¢½ÕÀá´ü¤Ë¤Ê¤ê³°¹ñ¿Í´Ñ¸÷µÒ¤ÎÍøÍÑ¤¬¥Ô¡¼¥¯¤Ë
½ÕÀá¡ÊµìÀµ·î¡¢2026Ç¯¤Ï2·î17Æü¡Ë¤¬¶á¤Å¤¤¤¿¤³¤È¤Ç¡¢Ãæ¹ñ¡¦¥é¥ª¥¹Å´Æ»¤Ç¤Ï¤³¤ÎÅ´Æ»¤ÇÃæ¹ñ¤ËÆþ¹ñ¤¹¤ë³°¹ñ¿Í´Ñ¸÷µÒ¿ô¤¬¥Ô¡¼¥¯¤ò·Þ¤¨¤Ä¤Ä¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£³°¹ñ¿Í´Ñ¸÷µÒ¤Ï¹ñºÝÎó¼Ö¤Ë¾è¤Ã¤ÆÃæ¹ñÆþ¤ê¤·¤Æ¡¢Ãæ¹ñ¤Î½ÕÀá¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤ÎÌ¥ÎÏ¤Ë¿»¤ê¤¤ë¤³¤È¤òË¾¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤¹¡£
±ÀÆî¾Ê¤ÎºÇÆîÃ¼¤Ë°ÌÃÖ¤¹¤ëËá憨¡Ê¥â¡¼¥Ï¥ó¡Ë½ÐÆþ¹ñ¹ñ¶·ÙÈ÷¸¡ºº½ê¤Ë¤è¤ë¤È¡¢½ÕÀá´ü¤ÎÆÃÊÌÍ¢Á÷ÂÎÀ©¤Ç¤¢¤ë½Õ±¿¤¬2·î2Æü¤Ë»Ï¤Þ¤Ã¤Æ¤«¤é8Æü¤Þ¤Ç¤ÎºÇ½é¤Î½µ¤À¤±¤Ç¡¢¥â¡¼¥Ï¥óÅ´Æ»½ÐÆþ¹ñ½ê¤ÏÎß·×8400¿Í°Ê¾å¤Î½ÐÆþ¹ñÎ¹µÒ¤Î¸¡ºº¤ÈÄÌ´Ø¼êÂ³¤¤ò¼Â»Ü¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤¦¤Á33¤Î¹ñ¤ÈÃÏ°è¤«¤é¤Î³°¹ñ¿ÍÎ¹µÒ¤ÏÁ°Ç¯Æ±´üÈæ¤Ç30¡ó°Ê¾åÁý²Ã¤·¤ÆÌó1200¿Í¤Ç¤·¤¿¡£¤³¤ì¤é¤ÎÎ¹µÒ¤Î40¡ó°Ê¾å¤Ï¡¢½ÕÀá¤ÎÊ·°Ïµ¤¤òÌ£¤ï¤¦¤¿¤á¤ËË¬¤ì¤¿³°¹ñ¿Í´Ñ¸÷µÒ¤Ç¤¹¡£
±Ñ¹ñ¿ÍÎ¹¹Ô¼Ô¤Î¥¦¥£¥ë¥È¥ó¡¦¥²¥¤¥ê¡¼¡¦¥¸¥ç¥ó¤µ¤ó¤Ï¡¢¡ÖºòÇ¯¤ÏÃæ¹ñ¤Ç½ÕÀá¤ò²á¤´¤·¤Þ¤·¤¿¡£³Ú¤·¤¯¤Æ¶½Ì£¿¼¤¤»×¤¤½Ð¤Ç¤¹¡£Âç³¢Æü¤Ë¤ÏÀ¹Âç¤Ê²Ö²ÐÂç²ñ¤¬¤¢¤ê¡¢¤ª¤¤¤·¤¤ñ»Ò¤âÌ£¤ï¤¤¤Þ¤·¤¿¡£º£Ç¯¤Î½ÕÀá¤â¡¢¤È¤Æ¤â³Ú¤·¤ß¤Ç¤¹¡×¤È½Ò¤Ù¤Þ¤·¤¿¡£
Ãæ¹ñ¡¦¥é¥ª¥¹Å´Æ»¤Ï±Ä¶È±¿Å¾¤¬»Ï¤Þ¤Ã¤Æ°ÊÍè¡¢124¤Î¹ñ¤ÈÃÏ°è¤Î70Ëü¿Í°Ê¾å¤ÎÎ¹µÒ¤¬¹ñ¶¤ò±Û¤¨¤ëÎ¹¤ËÍøÍÑ¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤ÎÏ©Àþ¤Ïº«ÌÀ¡¢¥·¡¼¥µ¥ó¥Ñ¥ó¥Ê¡¢¥ë¥¢¥ó¥Ñ¥Ð¡¼¥ó¡¢¥Ó¥¨¥ó¥Á¥ã¥ó¤Ê¤É¤Î´Ñ¸÷ÃÏ¤ò·ë¤ó¤Ç¤ª¤ê¡¢±Û¶Î¹¹Ô¤Î¡Ö²«¶âÏ©Àþ¡×¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¡ÊÄó¶¡/CRI¡Ë