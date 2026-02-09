¥ß¥ë¥¯¥Ü¡¼¥¤¤Ë¡ÈÄ¹¼Ø¤ÎÎó¡É ´§¥é¥¸¥ª¡Ø¥Ü¥ó¥«¥¿¡Ù½é¤Î¥ê¥¢¥ë¥¤¥Ù¥ó¥È¡¢µÒÀÊ¤Ë»¶È±¤Î¤ª¤Ã¤Á¤ã¤ó¡Ú¥ê¥Ý¡¼¥È¡Û
¡¡¤ª¾Ð¤¤¥³¥ó¥Ó¡¦¥ß¥ë¥¯¥Ü¡¼¥¤¡Ê¶ð¾ì¹§¡¢Æâ³¤¿ò¡Ë¤Ë¤è¤ëABC¥é¥¸¥ª¡Ø¥ß¥ë¥¯¥Ü¡¼¥¤¤ÎÈÑÇº¤Î²ô¡Ù¡Ê°¦¾Î¡§¥Ü¥ó¥«¥¿¡¢Ëè½µ·îÍË¡¡¿¼0¡§00¡Ë¤Î½é¤á¤Æ¤Î¥ê¥¢¥ë¥¤¥Ù¥ó¥È¡Ø¥ß¥ë¥¯¥Ü¡¼¥¤¤ÎÈÑÇº¤Î²ô¡ÁÀ¸»º¼Ô¤µ¤óÂç½¸¹çSP¡Á¡Ù¤¬3Æü¡¢COOL JAPAN PARK OSAKA TT¥Û¡¼¥ë¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿Â¿¿ô¡Û¡Ø¥ß¥ë¥¯¥Ü¡¼¥¤¤ÎÈÑÇº¤Î²ô¡ÙÀ¸»º¼Ô¤µ¤ó¤¿¤Á¤¬Ä¹¼Ø¤ÎÎó¡¡ÂçÀ¹¶·¤Î¥¤¥Ù¥ó¥È¤ÎÍÍ»Ò¤â
¡¡³«¾ì¤Î1»þ´ÖÁ°¤«¤é¤¹¤Ç¤ËTT¥Û¡¼¥ëÁ°¤ËÀ¸»º¼Ô¤µ¤ó¡Ê¢¨¥ê¥¹¥Ê¡¼¤ÎÌ¾¾Î¡Ë¤¬½¸¤Þ¤ê¤Ï¤¸¤á¡¢Ä¹¼Ø¤ÎÎó¡£º£²ó¤Î¥°¥Ã¥º¤ÏT¥·¥ã¥Ä2¼ï¤È¡¢¥¹¥Æ¥Ã¥«¡¼¡¢¥Ð¥ó¥À¥Ê¡¢¶ÒÃå¤Î¥é¥¤¥ó¥Ê¥Ã¥×¡£À¸»º¼Ô¤µ¤ó¤¿¤Á¤Ï¤µ¤Ã¤½¤¯T¥·¥ã¥Ä¤ËÃåÂØ¤¨¡¢Çä¤êÀÚ¤ì¤ë¥°¥Ã¥º¤â¤¢¤Ã¤¿¡£
¡¡ËÁÆ¬¤ÏÈÖÁÈ¤ª·è¤Þ¤ê¤Î¥ß¥ë¥¯¥Ü¡¼¥¤¤Î¡Ö¤Ä¤«¤ß¡×¤«¤é¥¹¥¿¡¼¥È¡£åËÄ¢¤¬¾å¤¬¤ë¤È¡¢¤¦¤Á¤ï¤ò¿¶¤ë¿Í¤ä¡¢¥¿¥ª¥ë¤ò¿¶¤ë¿Í¡¢¥Ú¥ó¥é¥¤¥È¤ò¿¶¤ë¿Í¤Ê¤É¡¢ÂçÀ¹¤ê¾å¤¬¤ê¡£¤µ¤é¤Ë¡¢¥ß¥ë¥¯¥Ü¡¼¥¤¤Î¤Ê¤¸¤ß¤Î»¶È±¤Î¤ª¤Ã¤Á¤ã¤ó¤¬°ìÈÖÁ°¤ÎÎó¤ËºÂ¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢2¿Í¤¬¡Ö¤Ê¤ó¤Ç¤ª¤ë¤ó!?¡×¤È¤Ä¤Ã¤³¤à¾ìÌÌ¤â¤¢¤Ã¤¿¡£
¡¡¤¹¤Ç¤ËÏÂµ¤¤¢¤¤¤¢¤¤¤È¤·¤¿É÷·Ê¤È¤Ê¤ê¡¢¶ð¾ì¤Ï¡Ö¤Á¤ç¤Ã¤Èµã¤¤½¤¦¡×¤ÈÌÜ¤ò¤¦¤ë¤Þ¤»¡¢À¸»º¼Ô¤µ¤ó¤â¶ð¾ì¤Ë¤Ä¤é¤ì¤ÆÎÞ¡£ÈÖÁÈ½é´ü¤«¤éÄ°¤¤¤Æ¤¤¤ë¿Í¤¬¤¤¤ë¤«¿Ò¤Í¤ë¤È¡¢¤¿¤¯¤µ¤ó¤Î¼ê¤¬¤¢¤¬¤Ã¤¿¡£¤Þ¤¿¡¢²Æì¤äËÌ³¤Æ»¤«¤é¤ÎÍè¾ì¤â¤¢¤Ã¤¿¡£
¡¡¥Ü¥ó¥«¥¿¤ÎÌ¾¥·¡¼¥ó¤ò¥¯¥¤¥º¤Ë¤·¤Æ¶ð¾ì¤ÈÆâ³¤¤É¤Á¤é¤¬³Ð¤¨¤Æ¤¤¤ë¤«¤ò¶¥¤¦¥³¡¼¥Ê¡¼¤Ç¤Ï¡¢Âè1Ìä¤ÇµÇ°¤¹¤Ù¤½é²ó¤Î¡Ö¤Ä¤«¤ß¡×¤Ï²¿¤ò¤â¤é¤Ã¤¿¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡©¤¬½ÐÂê¡£¥Ò¥ó¥È¤¬¼¡¡¹¤È½Ð¤µ¤ì¤ë¤¬¡¢¶ð¾ì¤ÈÆâ³¤¤Ï»×¤¤½Ð¤»¤º¡£À¸»º¼Ô¤µ¤ó¤Î¤¦¤Á1¿Í¤¬³Ð¤¨¤Æ¤ª¤ê¡¢¸«»öÀµ²ò¡£¤Á¤Ê¤ß¤Ë½é²ó¤ËÀ¸»º¼Ô¤µ¤ó¤«¤é¤¤¤¿¤À¤¤¤¿¡Ö¤Ä¤«¤ß¡×¤Ï¡¢¥¢¥ó¥ß¥«¤¬»È¤Ã¤Æ¤¤¤¿²Ã¼¾´ï¤À¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¡¡4ÌäÌÜ¤Ï¡¢¥³¡¼¥Ê¡¼¤Î¥¤¥ó¥È¥í¥¯¥¤¥º5Ï¢È¯¡£³Æ¥¤¥ó¥È¥í¤¬»È¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ë¥³¡¼¥Ê¡¼¤Ë¤æ¤«¤ê¤Î¤¢¤ë¿Í¤¿¤Á¤«¤é¤ÎÆ°²è¥³¥á¥ó¥È¤¬¥µ¥×¥é¥¤¥º¤ÇÎ®¤ì¡¢¥ß¥ë¥¯¥Ü¡¼¥¤¤Î2¿Í¤È²ñ¾ì¤ÏÂçÀ¹¤ê¾å¤¬¤ê¡£¥¯¥¤¥º¤Î·ë²Ì¤Ï¡¢¶ð¾ì4¥Ý¥¤¥ó¥È¡¢Æâ³¤1¥Ý¥¤¥ó¥È¡¢À¸»º¼Ô¤µ¤ó1¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ç¡¢¶ð¾ì¤¬¾¡Íø¤·¤¿¡£
¡¡¡ÖËÍ¤Î¥µ¥é¥¤¡×¤Ï¡¢¿¹ÍåËü¾Ý¡¦´îÅÜ°¥³Ú¡¦¤¹¤Ù¤Æ¤Î¿Í¤¬¤Ò¤È¤Ä¤Ï»ý¤Ã¤Æ¤¤¤ë¥µ¥é¥¤¤ÊÏÃ¤ò¾Ò²ð¤¹¤ë¿Íµ¤¥³¡¼¥Ê¡¼¡£»öÁ°¤Ë¤â¤é¤Ã¤¿¥á¡¼¥ë¤òÆÉ¤ß¾å¤²¡¢¼ÂºÝ¤Ë¥á¡¼¥ë¤òÁ÷¤Ã¤¿À¸»º¼Ô¤µ¤ó¤È²ñ¾ì¤Ç¤ä¤ê¤È¤ê¤¹¤ë¸÷·Ê¤â¤¢¤Ã¤¿¡£¤Þ¤¿¡¢Æâ³¤¤È¶ð¾ì¤¬¤½¤ì¤¾¤ì¤Î¡ÖËÍ¤Î¥µ¥é¥¤¡×¤â¾Ò²ð¡£Æâ³¤¤Ï¡¢Êì¿Æ¤Ï¼«Ê¬¤Î½Ð±é¤·¤Æ¤¤¤ëÈÖÁÈ¤òÉ¬¤º¸«¤ÆLINE¤Ç´¶ÁÛ¤ÈÉ¾²Á¤ò¤¯¤ì¤ë¤Î¤Ë¥Ü¥ó¥«¥¿¤À¤±¤Ï¤¢¤ë¤¤Ã¤«¤±¤«¤é°ìÀÚ¡¢´¶ÁÛ¤âÉ¾²Á¤â¤¯¤ì¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤³¤È¤¬¡ÖËÍ¤Î¥µ¥é¥¤¡×¤À¤È¤¤¤¦¡£
¡¡¥¨¥ó¥Ç¥£¥ó¥°¤Ç¤Ï¡¢¥ß¥ë¥¯¥Ü¡¼¥¤¤Î2¿Í¤¬ÉñÂæÂµ¤Ë¤Ï¤±¡¢¥¨¥ó¥É¥í¡¼¥ë¥à¡¼¥Ó¡¼¤¬Î®¤ì¤¿¤¢¤ÈºÆÅÙÉñÂæ¤ËÅÐ¾ì¡£¥°¥Ã¥º¤ÎÏÃ¤ò¤·¤¿¤¢¤È¡¢¼Ì¿¿»£±Æ¤Î»þ´Ö¤Ë¡£À¸»º¼Ô¤µ¤ó¤È¸òÎ®¤ò¤·¤Ê¤¬¤é¤Î³Ú¤·¤¤¼Ì¿¿»£±Æ¤ò½ª¤¨¡¢ºÇ¸å¤ÏÀ¸»º¼Ô¤Î¤ß¤Ê¤µ¤ó¤È°ì½ï¤Ë¼Ì¿¿¤ò»£¤ê¡¢Ëë¤òÊÄ¤¸¤¿¡£
