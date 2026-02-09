¡ÖºÇ¹â¤Ë¾Ð¤¨¤ë¡×Ì¾¾¥Ú¥Ã¥×¡¢¥É¥ó¥Ê¥ë¥ó¥Þ¤Î¡ÈÈ¿Â§µé¥»¡¼¥Ö¡É¤Ë¤Þ¤µ¤«¤Î´é·Ý¡ª¡Ö²Ä°¦¤¹¤®¤ë¡×¡ÖÁ´Éô»ý¤Ã¤Æ¤«¤ì¤¿¡×¤ª¤É¤±¤¿É½¾ð¤ÇÆ°¤¤ò¡È´°¥³¥Ô¡É
¡Ú¥×¥ì¥ß¥¢¥ê¡¼¥°¡Û¥ê¥ô¥¡¥×¡¼¥ë 1¡Ý2 ¥Þ¥ó¥Á¥§¥¹¥¿¡¼¡¦¥·¥Æ¥£¡ÊÆüËÜ»þ´Ö2·î9Æü¡¿¥¢¥ó¥Õ¥£¡¼¥ë¥É¡Ë
¡Ú±ÇÁü¡Û¡Ö´é·Ý¡×¤·¤Ê¤¬¤é¥»¡¼¥Ö¤ò´°¥³¥Ô
¡¡¥Þ¥ó¥Á¥§¥¹¥¿¡¼¡¦¥·¥Æ¥£¤ÎÌ¾¾¤¬¸«¤»¤¿¡¢¤¢¤Þ¤ê¤Ë¥¥å¡¼¥È¤Ê¥ê¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¤¬À¤³¦Ãæ¤ÇÏÃÂê¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡ÆüËÜ»þ´Ö2·î9Æü¤Î¥×¥ì¥ß¥¢¥ê¡¼¥°Âè25Àá¤Ç¡¢2°Ì¥Þ¥ó¥Á¥§¥¹¥¿¡¼¡¦¥·¥Æ¥£¤ÏÅ¨ÃÏ¥¢¥ó¥Õ¥£¡¼¥ë¥É¤Ç6°Ì¥ê¥ô¥¡¥×¡¼¥ë¤ÈÂÐÀï¡£¥Ó¥Ã¥°¥Þ¥Ã¥Á¤ò2¡Ý1¤ÇÀ©¤·¤¿¡£
¡¡ÏÃÂê¤Î¥·¡¼¥ó¤¬À¸¤Þ¤ì¤¿¤Î¤Ï¡¢¥·¥Æ¥£¤¬¾¡¤Á±Û¤·¥´¡¼¥ë¤òµó¤²¤¿Ä¾¸å¤Î90¡Ü8Ê¬¤À¤Ã¤¿¡£¥Ú¥Ê¥ë¥Æ¥£¡¼¥¨¥ê¥¢³°¤«¤é¥ê¥ô¥¡¥×¡¼¥ë¤ÎMF¥¢¥ì¥¯¥·¥¹¡¦¥Þ¥«¥ê¥¹¥Æ¥ë¤Ë¶¯Îõ¤Ê¥ß¥É¥ë¥·¥å¡¼¥È¤òÍá¤Ó¤ë¡£¥Ç¥£¥Õ¥ì¥¯¥È¤·¤Æ¥³¡¼¥¹¤¬ÊÑ¤ï¤ê¡¢º¸¾å¶ù¤ØÈô¤ÖÆñ¤·¤¤¥Ü¡¼¥ë¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢GK¥¸¥ã¥ó¥ë¥¤¥¸¡¦¥É¥ó¥Ê¥ë¥ó¥Þ¤¬¶Ã°ÛÅª¤ÊÈ¿±þ¤Ç²£¤ÃÈô¤Ó¤·¡¢±¦¼ê°ìËÜ¤ÇÃÆ¤½Ð¤¹¥Ó¥Ã¥°¥»¡¼¥Ö¤òßÚÎö¤µ¤»¤¿¡£
¡¡¤³¤Î¿À¥»¡¼¥Ö¤Ë¥·¥Æ¥£¤Î¥¸¥ç¥¼¥Ã¥×¡¦¥°¥¢¥ë¥Ç¥£¥ª¥é´ÆÆÄ¤Ï¡¢¥Ù¥ó¥ÁÁ°¤Ç»×¤ï¤ºÆ¬¤òÊú¤¨¡¢¡ÖWhat a save¡ª¡Ê¤Ê¤ó¤Æ¥»¡¼¥Ö¤À¡ª¡Ë¡×¤È´¶Ã²¡£¤µ¤é¤Ë¡¢¤ª¤É¤±¤¿É½¾ð¤ò¸«¤»¤Ê¤¬¤é¡¢¥É¥ó¥Ê¥ë¥ó¥Þ¤¬¥Ü¡¼¥ë¤ò¤«¤½Ð¤·¤¿ºÝ¤ÈÆ±¤¸¤è¤¦¤Ë±¦¼ê¤ò¿¤Ð¤¹Æ°¤¤òºÆ¸½¤·¤Æ¤ß¤»¤¿¡£
¡¡¤³¤Î°ìÉô»Ï½ª¤ÎÆ°²è¤ò¥×¥ì¥ß¥¢¥ê¡¼¥°¸ø¼°X¤¬Åê¹Æ¤¹¤ë¤È¡¢À¤³¦Ãæ¤Ç³È»¶¤µ¤ìÏÃÂêÊ¨Æ¡£¡ÖºÇ¹â¤Ë¾Ð¤¨¤ëÉ½¾ð¡×¡Ö¥Ú¥Ã¥×¤¬²Ä°¦¤¹¤®¤ë¡×¡Ö¤³¤ó¤ÊÁÇÀ²¤é¤·¤¤GK¤òÍÊ¤·¤Æ¤¤¤ë¤Ê¤ó¤Æ¡¢¼«Ê¬¤Î¹¬±¿¤ò¿®¤¸¤é¤ì¤Ê¤¤¤ß¤¿¤¤¡×¡Ö¥É¥ó¥Ê¥ë¥ó¥Þ¤Î¿¿»÷¤¹¤ë¥Ú¥Ã¥×¤ª¤â¤í¤¹¤®¤À¤íw¡×¡Ö¥É¥ó¥Ê¥ë¥ó¥Þ¤Î¥Ó¥Ã¥°¥»¡¼¥Ö¤â¤¹¤´¤¤¤±¤É¡¢¤½¤ì¤òÁ´ÎÏ¤ÇºÆ¸½¤¹¤ë¥Ú¥Ã¥×¤ÇÁ´Éô»ý¤Ã¤Æ¤«¤ì¤¿¡×¡Ö¥Ú¥Ã¥×¤ÎÈ¿±þ¤Þ¤¸¤ÇºÇ¹â¡×¤Ê¤É¡¢»Ø´ø´±¤Î¥ê¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¤ò³Ú¤·¤àÀ¼¤¬»¦Åþ¤·¤¿¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢¥»¡¼¥Ö¼«ÂÎ¤ËÂÐ¤·¤Æ¤â¡¢¡Ö»Ë¾åºÇ¹â¤Î¥»¡¼¥Ö¤À¡×¡Ö¥É¥ó¥Ê¥ë¥ó¥Þ¤ÎÈ¿¼Í¿À·Ð¤ÏÈ¿Â§µé¤Ç¤½¤ê¤ã¾Ð¤Ã¤Á¤ã¤¦¡×¡Ö¥Ú¥Ã¥×¤ÎÈ¿±þ¤¬¤¹¤Ù¤Æ¤òÊª¸ì¤Ã¤Æ¤ë¡×¤È¾Î»¿¤ÎÀ¼¤¬Â¿¤¯´ó¤»¤é¤ì¤¿¡£
¡¡2025Ç¯²Æ¤Ë¥¨¥Ç¥ë¥½¥ó¡Ê¸½¥Õ¥§¥Í¥ë¥Ð¥Õ¥Á¥§¡Ë¤Î¸å³ø¤È¤·¤Æ¥·¥Æ¥£¤Ë²ÃÆþ¤·¤¿¥É¥ó¥Ê¥ë¥ó¥Þ¤Ï¡¢¡ÖÀ¤³¦¶þ»Ø¤Î¼é¸î¿À¡×¤ÎÌ¾¤ËÃÑ¤¸¤Ê¤¤¥Ó¥Ã¥°¥»¡¼¥Ö¤òËè»î¹ç¤Î¤è¤¦¤ËÏ¢È¯¡£¤³¤Î¥ê¥ô¥¡¥×¡¼¥ëÀï¤Ç¤Ï¡¢74Ê¬¤ËMF¥É¥ß¥Ë¥¯¡¦¥½¥Ü¥¹¥é¥¤¤ËÄ¾ÀÜFK¤ò·è¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢ÅÚÃÅ¾ì¤Ç¥Á¡¼¥à¤òµß¤¦Âç»Å»ö¤ò¸«¤»¡¢Ì¾¾¥°¥¢¥ë¥Ç¥£¥ª¥é¤ò¤â¶ÃØ³¤µ¤»¤¿¡£
¡ÊABEMA¡¿³¤³°¥µ¥Ã¥«¡¼¡Ë