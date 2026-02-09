·ÐÃÄÏ¢Éû²ñÄ¹¤Ë½©ÃÓÎè»Ò»á¤é¡¡½÷À2¿Í¤Ë¡¢6·î½¢Ç¤
¡¡·ÐÃÄÏ¢¤Ï9Æü¡¢Éû²ñÄ¹¤Ë¥Ü¥¹¥È¥ó¥³¥ó¥µ¥ë¥Æ¥£¥ó¥°¥°¥ë¡¼¥×¤Î½©ÃÓÎè»ÒÆüËÜ¶¦Æ±ÂåÉ½¡Ê61¡Ë¤é6¿Í¤òÆâÄê¤·¤¿¤ÈÈ¯É½¤·¤¿¡£6·î¤ÎÄê»þÁí²ñ¤ò·Ð¤Æ½¢Ç¤¤¹¤ë¡£Ç¤´ü¤Ï2´ü4Ç¯¡£½÷À¤ÎÉû²ñÄ¹¤Ï¡¢¿åÆ»¥µ¡¼¥Ó¥¹´ØÏ¢´ë¶È¥ô¥§¥ª¥ê¥¢¡¦¥¸¥ã¥Ñ¥ó¡ÊÅìµþ¡Ë¤ÎÌîÅÄÍ³Èþ»Ò²ñÄ¹¡Ê66¡Ë¤È2¿Í¤È¤Ê¤ë¡£
¡¡Â¾¤ÎÆâÄê¼Ô¤ÏJRÅìÆüËÜ¤Î¿¼ÂôÍ´Æó²ñÄ¹¡Ê71¡Ë¤é¡£·ÐÃÄÏ¢¤ÎÅû°æµÁ¿®²ñÄ¹¤Ï9Æü¤ÎÄêÎã²ñ¸«¤Ç¡¢½©ÃÓ»á¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡ÖÈó¾ï¤ËÎäÀÅ¤Ç¡¢È¯¿®ÎÏ¤ËÄ¹¤¸¤¿Êý¤À¡×¤ÈÉ¾²Á¤·¤¿¡£
¡¡¸½¿¦¤ÎÉû²ñÄ¹¤Î¤¦¤Á¡¢¥¢¥µ¥Ò¥°¥ë¡¼¥×¥Û¡¼¥ë¥Ç¥£¥ó¥°¥¹¤Î¾®Ï©ÌÀÁ±²ñÄ¹¡Ê74¡Ë¤é5¿Í¤ÏÇ¤´üËþÎ»¤ÇÂàÇ¤¤¹¤ë¡£°ìÏ¢¤Î¿Í»ö¤Ç¡¢¸½ºß19¿Í¤¤¤ëÉû²ñÄ¹¤Ï20¿Í¤È¤Ê¤ë¡£