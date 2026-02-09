Î¤¿Æ¤µ¤ó¤«¤éÁ÷¤é¤ì¤Æ¤¤¿¡ØÇ¤ÎÍÍ»Ò¡Ù¤ò¸«¤¿¤é¡¢¥¥ã¥Ã¥È¥¿¥ïー¤Î¾å¤Ç¡Ä¤Þ¤µ¤«¤Î¸÷·Ê¤Ë¡Ö·Ù²ü¿´£°¤Ç¾Ð¤Ã¤¿¡×¡Ö¤Ê¤ó¤È³«ÊüÅª¤Ê¥¹¥¿¥¤¥ë£÷¡×¤ÎÀ¼
º£²ó¾Ò²ð¤¹¤ë¤Î¤Ï¡¢Threads¤ËÅê¹Æ¤µ¤ì¤¿Î¤¿Æ¤Ë¤ª·Þ¤¨¤µ¤ì¤¿ÊÝ¸îÇ¤Á¤ã¤ó¡£¿·¤·¤¤¤ª²È¤Ç²á¤´¤¹¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤¿Ç¤Á¤ã¤ó¤Ç¤·¤¿¤¬¡¢¸½ºß¤È¤Æ¤â¹¬¤»¤ÊÆü¡¹¤ò²á¤´¤·¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ç¤¹¡£Åê¹Æ¤ÏThreads¤Ë¤Æ¡¢4.1Ëü²ó°Ê¾åÉ½¼¨¡£¤¤¤¤¤Í¿ô¤Ï7000·ï¤òÄ¶¤¨¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡§Î¤¿Æ¤µ¤ó¤«¤éÁ÷¤é¤ì¤Æ¤¤¿¡ØÇ¤ÎÍÍ»Ò¡Ù¤ò¸«¤¿¤é¡¢¥¥ã¥Ã¥È¥¿¥ïー¤Î¾å¤Ç¡Ä¤Þ¤µ¤«¤Î¸÷·Ê¡Û
¸«¤¿¤À¤±¤Ç¹¬¤»¤Ê¤Î¤¬ÅÁ¤ï¤ë
º£²ó¡¢Threads¤ËÅê¹Æ¤·¤¿¤Î¤Ï¡ÖHaluca.S¡×¤µ¤ó¡£ÅÐ¾ì¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢Ç¤Î¼·Ì£¤Á¤ã¤ó¤Ç¤¹¡£¼·Ì£¤Á¤ã¤ó¤ÏÊÝ¸îÇ¤Ç¡¢¸½ºß¤ÏÎ¤¿Æ¤µ¤ó¤¬¸«¤Ä¤«¤ê¡¢¿·¤·¤¤¤ª²È¤ÇÀ¸³è¤·¤Æ¤¤¤ëÌÏÍÍ¡£Ç¤Ï´·¤ì¤Ê¤¤´Ä¶¤¬¶ì¼ê¡Ä¤È¤¤¤¦ÏÃ¤Ï¤è¤¯Ê¹¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¼·Ì£¤Á¤ã¤ó¤Ë´Ø¤·¤Æ¤Ï¿´ÇÛÌµÍÑ¤À¤Ã¤¿¤è¤¦¤Ç¤¹¡£
Î¤¿Æ¤µ¤ó¤«¤éÅê¹Æ¼ç¤µ¤ó¤ËÁ÷¤é¤ì¤Æ¤¤¿¼Ì¿¿¤Ë¤Ï¡¢¥¥ã¥Ã¥È¥¿¥ïー¤Î¾å¤Ç¤¯¤Ä¤í¤¤¤Ç¤¤¤ë¼·Ì£¤Á¤ã¤ó¤Î»Ñ¤¬¡£¤·¤«¤â¡¢ÌµËÉÈ÷¤Ë¤â¤ª¸Ô¤ò¥Ñ¥Ã¥«ー¥ó¤È³«µÓ¡£·Ù²ü¿´¤Î·çÊÒ¤â¤Ê¤«¤Ã¤¿¤è¤¦¤Ç¤¹¡£¸«¤¿¤À¤±¤Ç¡¢¤È¤Æ¤âÂçÀÚ¤Ë°é¤Æ¤é¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢¹¬¤»¤ÊÆü¡¹¤ò²á¤´¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤¬Ê¬¤«¤ê¤Þ¤¹¡£¼·Ì£¤Á¤ã¤ó¡¢¥¹¥Æ¥¤ÊÎ¤¿Æ¤µ¤ó¤Ë¤ª·Þ¤¨¤·¤Æ¤â¤é¤Ã¤Æ¤è¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¤Í¡£
¤Î¤Ó¤Î¤Ó¤ÈÊë¤é¤¹¼·Ì£¤Á¤ã¤ó¤Ë¥³¥á¥ó¥ÈÂ¿¿ô
Î¤¿Æ¤µ¤ó¤Î¤ª²È¤Ç¡¢¤ª¸Ô¤ò¥Ñ¥Ã¥«ー¥ó¤È³«µÓ¤·¡¢¤¯¤Ä¤í¤¤¤Ç¤¤¤¿¼·Ì£¤Á¤ã¤ó¡£¤½¤ÎÍÍ»Ò¤ò¸«¤¿Threads¥æー¥¶ー¤¿¤Á¤«¤é¤Ï¡¢¡Ö¹¬¤»¤¸¤ã¤Ê¤¤¤È¤³¤ó¤ÊÂç»ö¤Ê¤È¤³¤ª¤Ã¹¤²¤é¤ì¤Ê¤¤¤è¤Í¡×¡Ö¤Ê¤ó¤È³«ÊüÅª¤Ê¥¹¥¿¥¤¥ë¾Ð¡×¡Ö¹¬¤»¤½¤¦¤Ç¤Ê¤Ë¤è¤ê¡×¡Ö¾Ð¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¡Ö¤³¤Î¥¢¥ó¥°¥ë¤ò¤ï¤¶¤ï¤¶Á÷¤ëÎ¤¿ÆÍÍ¤Ï¤È¤Æ¤â¤¤¤¤¿Í¤Ê¤ó¤À¤í¤Ê¤Ã¤Æ¤ï¤«¤ë¾Ð¡×¤Ê¤É¤ÎÀ¼¤¬Â¿¤¯´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¤È¤Æ¤â¿´²¹¤Þ¤ë¥¹¥Æ¥¤Êº£²ó¤ÎÅê¹Æ¡¢Â¿¤¯¤Î¿Í¤Î¿´¤òÌþ¤·¤Æ¤¯¤ì¤¿¤Ï¤º¤Ç¤¹¡£¤³¤ì¤«¤é¤â¡¢¼·Ì£¤Á¤ã¤ó¤¬¹¬¤»¤Ê°ìÀ¸¤ò²á¤´¤»¤ë¤³¤È¤òµ§¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¼Ì¿¿¡¦Æ°²èÄó¶¡¡§Threads¥¢¥«¥¦¥ó¥È¡ÖHaluca.S¡×¤µ¤Þ
¼¹É®¡§ÂçÃÝ ¿¸Ê¿
ÊÔ½¸¡§¤Í¤³¤Á¤ã¤ó¥Û¥ó¥Ý¥Ë¥åー¥¹ÊÔ½¸Éô
¢¨ËÜµ»ö¤ÏÅê¹Æ¼Ô¤µ¤Þ¤Îµö²Ä¤òÆÀ¤Æ·ÇºÜ¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£