É½¾´¼°¤Ç¡Ö¤Ê¤ó¤À¡©¡×¥á¥À¥ë¤È°ì½ï¤ËÌã¤¨¤ë°ïÉÊ¡¡»×¤ï¤ºÏ³¤é¤·¤¿ºäËÜ²Ö¿¥¤Î°ì¸À¤¬¡Ö¥Ô¥å¥¢¤¹¤®¡×
¥Õ¥£¥®¥å¥¢ÃÄÂÎ¶ä¥á¥À¥ë¡¢ºäËÜ¤¬É½¾´¼°¤Ç²æËý¤Ç¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡©
¡¡¥ß¥é¥Î¡¦¥³¥ë¥Æ¥£¥Ê¸ÞÎØ¤Î¥Õ¥£¥®¥å¥¢¥¹¥±¡¼¥ÈÃÄÂÎÀï¤Ï8Æü¡ÊÆüËÜ»þ´Ö9Æü¡Ë¤ËºÇ½ªÆü¤ò·Þ¤¨¡¢ÆüËÜ¤¬2Âç²ñÏ¢Â³¤Î¶ä¥á¥À¥ë¤ò³ÍÆÀ¤·¤¿¡£½÷»Ò¥Õ¥ê¡¼¤Ç¤ÏºäËÜ²Ö¿¥¡Ê¥·¥¹¥á¥Ã¥¯¥¹¡Ë¤¬148.62ÅÀ¤Ç1°Ì¡£¤µ¤é¤Ë¡¢É½¾´¼°¤Ç¼õ¤±¼è¤Ã¤¿°ïÉÊ¤Ø¤Î¥ê¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¤¬ÏÃÂê¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡ºäËÜ¤Ï¥Õ¥ê¡¼¡Ö°¦¤Î»¾²Î¡×¤Ë¾è¤Ã¤Æ¡¢¥¹¥Ô¡¼¥É´¶¤¢¤Õ¤ì¤ë±éµ»¤òÈäÏª¡£¸åÈ¾¤ÎÏ¢Â³¥¸¥ã¥ó¥×¤Ç¥ß¥¹¤³¤½¤¢¤Ã¤¿¤¬¡¢148.62ÅÀ¤Ç1°Ì¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£¥Á¡¼¥à¤â¶ä¥á¥À¥ë¤Ëµ±¤¡¢Ãç´Ö¤ÈÉ½¾´¼°¤Ø¡£ÃÅ¾å¤ÎÁª¼ê¤¿¤Á¤Ë¤Ï¶ä¥á¥À¥ë¤È¤È¤â¤Ë¡¢Âç²ñ¥Þ¥¹¥³¥Ã¥È¤Î¥ª¥³¥¸¥ç¤Î¡Ö¥Æ¥£¥Ê¡×¤È¡Ö¥¶¡¦¥Õ¥í¡×¤Î¤Ì¤¤¤°¤ë¤ß¤¬¼êÅÏ¤µ¤ì¤¿¡£ºäËÜ¤Ï¥á¥À¥ë¤ò¤â¤é¤¦Á°¤Ë¤Ì¤¤¤°¤ë¤ß¤ò»Ø¤µ¤·¡¢»×¤ï¤º¡Ö¤«¤ï¤¤¤¤¡Á¡×¤È¸ý¤Ë¡£Ãæ·Ñ¥Þ¥¤¥¯¤Ë¤â½¦¤ï¤ì¤¿¡£¤³¤Î¸ÀÆ°¤Ï¤¹¤°¤Ë³È»¶¤·¡¢X¾å¤Ë¤Ï¶¦´¶¤ÎÀ¼¤¬ÊÂ¤ó¤À¡£
¡Ö¥á¥À¥ë¤È°ì½ï¤Ë¥Æ¥£¥Ê¤Î¤Ì¤¤¤°¤ë¤ß¤âÌã¤¨¤ë¤ó¤À¡×
¡Ö²¿¤Ç¤¹¤«¤¢¤Î¤Ì¤¤¤°¤ë¤ß¤Ï¡×
¡ÖÉ½¾´¼°¤ÇÌã¤Ã¤Æ¤ë¤Ì¤¤¤°¤ë¤ß¤Ï¤Ê¤ó¤À¡©¡×
¡Ö¤Ì¤¤¤°¤ë¤ß°ì¤Ä¤Ç¤³¤ó¤Ê¤Ë´î¤Ö»Ñ¤¬¥Ô¥å¥¢¤¹¤®¤Æ¡¢À¤³¦Ãæ¤Ç¿Íµ¤¤¬½Ð¤ë¤Î¤âÇ¼ÆÀ¤Ç¤¹¡×
¡Ö¤Ì¤¤¤°¤ë¤ß¤ò¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ´î¤ÖºäËÜÁª¼ê¤¬²Ä°¦²á¤®¤Æµã¤¤¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¡×
¡Ö¤«¤ï¤¤¤¤¡ß¤«¤ï¤¤¤¤¤ÇºÇ¶¯¤Ç¤¹¤Ê¡×
¡¡Âç²ñ¤Î¤¿¤Ó¤ËÏÃÂê¤È¤Ê¤ê¡¢Áá¡¹¤Ë¤Ì¤¤¤°¤ë¤ß¤¬Çä¤êÀÚ¤ì¤ë¤³¤È¤â¤¢¤ëÂç²ñ¥Þ¥¹¥³¥Ã¥È¡£º£²ó¤âÁª¼ê¤¿¤Á¤Î¿´¤ò¤Ä¤«¤ó¤Ç¤¤¤ë¤è¤¦¤À¡£
¡ÊTHE ANSWERÊÔ½¸Éô¡Ë